David Popovici, primul mesaj după ce a devenit campion olimpic: Înotătorul a postat doar trei cuvinte

Noul campion olimpic la 200 metri liber, sportivul român David Popovici, a recunoscut luni seară că a avut o cursă grea și că pe ultimii 50 m s-a dat o bătălie în care oricine putea câştiga. Ulterior, el a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook, care conține doar trei cuvinte: „Amor fati! România”.

„Am şi avut lacrimi in ochi de emoţii, la imn, la interviuri. De la 9 ani am visat la acest moment şi m-am pregătit pentru el. Am făcut o cursă bună, dar grea, pe ultimii 50 m am simtit adversarii lângă mine. Vreau să le mulţumesc celor care m-au susţinut, dar şi celor care nu au crezut în mine. Sunt bucuros, habar nu am ce va fi la 100 m liber!”, a povestit David la zona mixtă, potrivit unei postări a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Apoi a postat un scurt mesaj după cursă: „Amor fati! România”, alături de două emoticoane cu steagul tricolor și o fotografie cu el bucurându-se în bazin.

Ce înseamnă „amor fati”

Traducerea din limba latină ar fi „iubirea de destin”, sau „a-ți iubi destinul”, notează Golazo.ro.

„Amor fati” este o expresie a filosofului german Friedrich Nietzsche, în secolul al XIX-lea, prezentă în lucrarea „Ecce homo”, publicată în 1908.

În această scriere, filosoful construieşte o întreagă concepţie despre viaţă, pe care o sintetizează astfel: „Formula mea despre măreţia umană este Amor fati: a nu dori nimic altceva decât ceea ce este, a nu dori nici în sine, nici în afara sinelui, nici în eternitate. A nu te mulţumi să suporţi inevitabilul, cu atât mai puţin să-l ascunzi, ci să-l iubeşti. (…) Trebuie să devii omul care eşti. Fă doar ceea ce tu singur poţi să faci. Fii mereu cel care eşti, tu eşti singurul stăpân şi modelator al sinelui tău”.