De ce câștigurile tactice ale Israelului pot obliga Iranul să creadă că mai are o singură apărare: obținerea unei arme nucleare

Iranul a fost reținut în reacții după loviturile israeliene de sâmbătă, însă experții avertizează că, deși este vulnerabil din punct de vedere economic și militar, Teheranul este mai aproape ca oricând să devină o putere pe deplin înarmată cu arme nucleare, potrivit unei analize publicate de The New York Times.

Când avioanele de vânătoare israeliene au decolat de pe pistă vineri seară, într-o cursă de peste o mie de kilometri către Iran, ele s-au îndreptat către două categorii de ținte principale: apărarea aeriană care protejează Teheranul, inclusiv conducătorii țării, și mixerele gigantice de combustibil care produc propulsoare pentru flota de rachete a Iranului.

Liderii militari ai Israelului, în convorbiri cu secretarul apărării SUA, Lloyd Austin și cu alți înalți oficiali americani, au ajuns la concluzia că eliminarea apărării aeriene i-ar face pe liderii Iranului să fie temători că Teheranul nu poate fi apărat. Acest sentiment de vulnerabilitate era deja accentuat, după ce, în ultima lună, Israelul a decimat conducerea Hamas și Hezbollah, grupările apropiate de Teheran care puteau lovi Israelul.

În atacul Israelului de sâmbătă, elementul surpriză pentru iranieni a fost reprezentat de o serie de lovituri care au atins aproximativ douăsprezece mixere de combustibil și au doborât apărarea aeriană care proteja mai multe rafinării de petrol și petrochimice esențiale, potrivit unui înalt oficial american și a doi oficiali israelieni din domeniul apărării care au vorbit sub protecția anonimatului despre planificarea internă.

Fără capacitatea de a mixa combustibilul, Iranul nu poate produce mai multe rachete balistice de tipul celor pe care forțele sale le-au lansat asupra Israelului la 1 octombrie. Și, pentru a le înlocui de la furnizori chinezi sau alți furnizori, ar putea dura mai mult de un an.

Cursa pentru arme nucleare

Oficialii americani și israelieni au declarat, sâmbătă, că atacul israelian a fost un succes major, dar în spatele satisfacției pentru câștigurile tactice se ascunde o îngrijorare pe termen mai lung. În contextul în care apărarea aeriană a Iranului este în paragină, mulți se tem că liderii iranieni ar putea ajunge la concluzia că nu le mai rămâne decât o singură apărare: să obțină arme nucleare.

Adică exact ceea ce strategii americani încearcă cu disperare să evite de un sfert de secol, recurgând la acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și diplomație pentru a împiedica Teheranul să treacă pragul și să devină o putere pe deplin înarmată cu arme nucleare.

Președintele Joe Biden, care a avertizat public Israelul în urmă cu trei săptămâni să evite să lovească siturile nucleare și energetice ale Iranului, temându-se că s-ar putea ajunge la un război regional, a părut satisfăcut că, pentru prima dată, premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a ascultat.

„Se pare că nu au lovit decât ținte militare”, le-a declarat Biden reporterilor, sâmbătă, după ce a primit o evaluare a serviciilor de informații cu privire la atacul israelian asupra Iranului. „Sper că acesta este sfârșitul”, a mai spus președintele american.

Acest lucru pare puțin probabil. Chiar și consilierii lui Biden suspectează că liderii iranieni, probabil și din cauza mândriei rănite, nu vor renunța pur și simplu la un contraatac.

Biden a ordonat trupelor americane din regiune să fie în stare de alertă sporită, în special celor din Irak și Siria, care ar putea fi ținte ale represaliilor iraniene. Săptămâna trecută, forțele americane au pus în funcțiune o unitate suplimentară de apărare aeriană care fusese trimisă în Israel, iar Golful a vibrat pe măsură ce escadrile suplimentare de F-16, F-15E și A-10 Warthogs au venit să completeze o forță aeriană deja existentă.

Dacă Iranul răspunde, atacul Israelului va fi mai distructiv

Potrivit The New York Times, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a întâlnit cu conducerea Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pentru a stabili următorii pași și a adoptat un ton moderat în primele sale remarci privind atacurile israeliene, afirmând că acestea nu ar trebui „amplificate sau minimalizate”. În afară de avertismentele vagi și dure ale altor oficiali iranieni cu privire la apărarea suveranității națiunii, au existat puține dovezi că a fost luată vreo decizie cu privire la un răspuns din partea Iranului.

„Israelienii tocmai au demonstrat capacități extraordinare, păstrându-și în același timp loviturile complexe, cu valuri multiple, precise și atent calibrate”, a declarat Dana Stroul, fost oficial de top al Pentagonului. „Țintind doar instalații militare și lovind la o oră a zilei menită să evite producerea de victime semnificative, iranienilor li s-a oferit o cale de descaladare”, a mai spus ea.

Dacă Iranul alege să escaladeze, facilitățile sale militare, de conducere și nucleare critice sunt mai expuse ca niciodată, mai spune fostul oficial, completând că: „Masa este pregătită pentru o descaladare dacă Iranul alege asta. În caz contrar, următorul răspuns israelian va fi și mai distructiv”. Patru oficiali americani și trei oficiali israelieni din domeniul apărării, care au vorbit sub rezerva anonimatului, au susținut această evaluare.

Iranul, mai aproape ca niciodată să obțină arme nucleare

Chiar dacă Iranul decide să nu mai atace Israelul și își asumă riscul ca forțele aeriene israeliene să lovească din nou pentru a provoca și mai multe pagube, inclusiv asupra infrastructurii energetice vitale pentru economia slăbită a Iranului – liderii săi mai au o opțiune. Public sau în secret, aceștia ar putea anula interdicția aparentă a ayatollahului de a construi o armă nucleară.

Țara nu a fost niciodată mai aproape de atingerea potențialului nuclear. Pe baza rapoartelor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul are acum suficient uraniu mediu îmbogățit pentru a produce până la patru bombe atomice. Iar acesta, potrivit The New York Times, este rezultatul unui val de producție care a început la scurt timp după retragerea președintelui Donald J. Trump din acordul nuclear cu Iranul în 2018. Până în acel moment, Iranul se menținuse în limitele stricte de producție pe care le acceptase ca parte a acordului, încheiat cu administrația Obama.

Cu toate acestea, în ultimii patru ani, Iranul s-a angajat într-o modernizare tehnică accentuată, în timp ce elita conducătoare a țării renunță la insistența că programul nuclear al țării este în întregime pașnic. Acum, Iranul este o putere capabilă să obțină uraniu îmbogățit în câteva zile sau săptămâni. Însă, experții nucleari consideră că Teheranul ar avea nevoie de aproximativ un an pentru a parcurge toate etapele dificile ale obținerii unei bombe atomice.

Până în prezent, oficialii americani spun că nu văd nicio dovadă a unei decizii politice a iranienilor de a intra într-o cursă pentru construirea unei bombe atomice. Dar, după cum a declarat un înalt oficial american, țările construiesc arme nucleare atunci când se simt vulnerabile. Iar astăzi, aceasta este exact emoția Iranului.