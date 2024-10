De ce nu vor mai circula trenuri între Sighetu Marmației și Salva

De la jumătatea lui decembrie trenurile CFR Călători nu vor mai circula pe linia Salva – Vișeu – Sighetu Marmației, fiindcă, din cauza stării accentuate de degradare a infrastructurii feroviare din zonă, nu mai pot fi folosite în siguranță locomotivele Diesel de 2100 CP, scrie publicația Club Feroviar.

Pe cei 118 km dintre Salva și Sighetu Marmației trenurile fac aproape patru ore.

Este una dintre cele mai frumoase linii feroviare din țară, însă vitezele, care nu au fost niciodată mari, au tot scăzut și majoritatea trenurilor au viteze medii de sub 33 km/h. În anii 80 și 90 erau și două accelerate pe linia 409, dar și viteza lor era de sub 40 km/h. Existau și vagoane directe spre Timișoara. În anii 80 au circulat cele mai rapide trenuri, care puteau face sub trei ore.

În luna martie 2024, CNCF CFR SA – administratorul infrastructurii feroviare – a comunicat operatorului CFR Călători interdicția de a opera pe secția Salva – Vișeu de Jos – Sighetu Marmației, odată cu intrarea în vigoare a noului plan de mers de tren 2024-2025, cu locomotive diesel electrice de 2100 CP, din cauza stării accentuate de degradare a infrastructurii feroviare din zonă.

În acest context, CFR Călători se află în imposibilitatea de a asigura circulația trenurilor de călători în condiţiile şi constanţa unui mers de tren, alt tip de material rulant motor cu tracțiune diesel aflat în parcul de exploatare al CFR Călători nefiind pretabil pentru operarea trenurilor pe acest traseu cu caracteristici dificile de relief și de infrastructură feroviară.

Programarea remorcării trenurilor cu un alt tip de material rulant motor, respectiv locomotive diesel hidraulice de 1250 CP sau automotoare Desiro, poate genera, din experiența exploatării acestui tip de material rulant motor, probleme majore chiar şi pentru secţii mai accesibile decât cea de față, Salva – Vişeu de Jos – Sighetu Marmației.

CFR Călători îşi exprimă în continuare interesul de a opera pe secția Salva – Vișeu de Jos – Sighetu Marmației, în condiţiile în care CFR SA, analizând starea actuală de degradare a infrastructurii feroviare şi eventualele lucrări de reparaţii/mentenanţă care să fie efectuate în această perioadă, va permite circulaţia în siguranţă a trenurilor de călători în compunere clasică, respectiv locomotivă diesel electrică de 2100 CP şi vagoane.

