SkyShowtime, una dintre marile platforme de streaming disponibile în România, și-a informat oficial angajații că se va închide, la doar patru ani de la lansare. Abonații nu au fost încă înștiințați oficial, platforma urmând să se închidă la sfârșitul anului viitor.

„În luna septembrie, v-am informat că acționarii SkyShowtime au inițiat o analiză a opțiunilor strategice, urmată de demararea consultărilor cu angajații în luna octombrie. Această analiză a fost acum finalizată, iar acționarii au luat decizia de a înceta operațiunile SkyShowtime la sfârșitul anului 2027”, notează conducerea SkyShowtime într-o scrisoare adresată angajaților săi, obținută de THR.

„Între timp, SkyShowtime continuă să funcționeze în mod normal pentru abonații noștri. Consultările cu angajații sunt în continuare în desfășurare, în conformitate cu cerințele locale, iar calendarul și procedura pot varia de la o țară la alta”, mai notează scrisoarea.

SkyShowtime este disponibilă în România și alte peste 20 de țări europene, fiind platforma pe care sunt difuzate în SUA serialele populare ale Paramount+, precum cele din universul „Yellowstone”. Ea găzduiește de asemenea filmele produse de studiourile Paramount și Universal Pictures.

SkyShowtime a fost rezultatul unui parteneriat unic pentru piața de streaming din Europa

Lansată în România în februarie 2022 cu cel mai mic cost al abonamentului de pe piața locală la momentul respectiv, platforma de streaming și compania din spatele ei au fost rezultatul unui parteneriat pentru piața din Europa între două dintre cele mai mari companii americane din media americană: Paramount Global și Comcast.

Parteneriatul dintre părți a fost menținut și după ce Paramount Global a fost achiziționată de Skydance Media, compania fondată de David Ellison, în urma unei tranzacții anunțate în 2024 și finalizate anul trecut. Așa s-a format Paramount Skydance.

Numele platformei de streaming vine de la Sky Group, divizia din Marea Britanie a Comcast, și Showtime, televiziunea premium a Paramount de la momentul respectiv.

În loc să își lanseze în Europa propriile servicii de streaming, Paramount+ și Peacock, cele două părți au bătut în esență palma pentru crearea unei platforme comune pentru clienții europeni.

SkyShowtime se închide să facă loc viitoarei platforme de streaming a Skydance

După cum arăta o analiză publicată de HotNews luna trecută, semne de întrebare legate de viitorul SkyShowtime au apărut încă de la sfârșitul lunii februarie, când Netflix s-a retras din războiul licitațiilor purtat cu Paramount Skydance pentru achiziția Warner Bros Discovery (fostul proprietar al HBO Max).

Șefii Netflix și cei ai Warner Bros anunțaseră în decembrie 2025 că au ajuns la o înțelegere, însă Paramount Skydance a lansat inclusiv o ofertă de preluare ostilă, adresată direct investitorilor, și a continuat să mărească sumele oferite până când conducerea Netflix a decis că tranzacția nu se mai justifică financiar.

Dacă Netflix ar fi cumpărat Warner Bros Discovery, SkyShowtime ar fi continuat probabil ca până acum. Însă achiziția de către Paramount Skydance a pus șefii SkyShowtime într-o situație ingrată. Cele mai multe seriale populare din portofoliul platformei și multe dintre cele mai mari filme „blockbuster” sunt produse de Paramount+ și Paramount Pictures.

Iar compania nou-formată Skydance are tot interesul să își promoveze viitoarea platformă de streaming unică. Obiectivul ambițios al Skydance este de a ajunge din urmă Netflix ca număr de abonați, ceea ce e greu de imaginat dacă în Europa producțiile sale sunt difuzate pe o altă platformă.

De altfel, David Ellison, CEO-ul Skydance, a spus, într-un apel cu investitorii încă din luna martie, că, dacă achiziția Warner Bros Discovery va trece de obstacolele de reglementare din SUA, are în vedere unirea serviciilor de streaming ale companiei.

Anunțul privind închiderea SkyShowtime vine la mai puțin de două luni după ce Paramount Skydance a finalizat achiziția Warner Bros Discovery pentru a forma Skydance, numele dat noului gigant american al divertismentului și media.