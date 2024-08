Decizie la Guvern după investigația Snoop în cazul Alfred Bulai: Sesizările privind hărțuirea sexuală vor fi transmise de universități direct la parchet și la poliție

Premierul Marcel Ciolacu a spus la începutul ședinței de Guvern de joi că legea va fi modificată astfel încât orice autoritate publică, începând cu universitățile, să fie obligate să trimită sesizările cu referire la fapte penale direct la parchet și poliție. Declarația vine în contextul investigației Snoop, care a scos la iveală abuzuri sexuale ale profesorului Alfred Bulai de la SNSPA. Premierul Marcel Ciolacu a cerut la începutul ședinței de guvern măsuri împotriva cazurilor de hărțuire sexuală din mediul universitar.



„Începem cu o temă aflată în prim-planul vieții publice în ultimele zile: cazurile punctuale de hărțuire sexuală din mediul universitar. Nu putem accepta asemenea situații și nu va exista toleranță, indiferent de numele agresorului. Și dacă ar fi vorba de un singur caz, a salva o victimă este esențial”, a susținut Ciolacu.

El i-a cerut ministrului Educației, Ligia Deca, să vină rapid cu propuneri legislative în acest sens.

„Îi cer ministrului Educației, Ligia Deca, să vină săptămâna viitoare cu propuneri de completare și modificare a legislației, în dialog cu Consiliul Național al Rectorilor. Cred că societatea noastră așteaptă un fapt simplu și clar: ca legea să protejeze în mod real victimele, iar agresorii să fie dați rapid pe mâna justiției”, a declarat Ciolacu.

Ligia Deca anunță modificarea legislației

„Cred că am fost cu toții zguduiți de mărturiile victimelor faptelor din cadrul universitar care au ieșit in mass-media în ultima vreme. Am discutat deja impreună cu colegii de la alte ministere si instituții publice și am decis că vom lucra cu specialistii de la Ministerul Justiției și alte ministere vizate, de la Autoritatea Națională pentru Egalitate de Șanse si Consiliul Național al Rectorilor pentru a creiona un circuit legislativ astfel încât orice sesizare să intre rapid în circuitul de avizare anonimă sau neanonimă. Sesizările care vizeaza fapte cu caracter penal, de exemplu hărțuirea, vor fi transmise direct la procurori și la Poliție în urma analizei realizate acolo unde se face sesizarea”, a declarat Ligia Deca.

Aceasta a spus că modificările vizează armonizarea legislatiei pentru tot sistemul public, având în vedere că regulile privind cercetarea la locul de muncă se aplică tuturor domeniilor din societate, de aici nevoia de consultare între instituții.

În plus, Ministerul va audita comisiile de etică din toate Universitatile din România, astfel ca până la începutul anului universitar vom avea un raport privind modul în care au fost înregistrate, analizate și soluționate sesizările pe acest domeniu de încălcare a eticii și deontologiei universitare.

Ce Ordonanță vrea Ciolacu să modifice

Concret, scrie Edupedu.ro, Marcel Ciolacu vrea să modifice Ordonanța de Urgență 27 din 2002, care stabilește regimul petițiilor și unde este prevăzut că petițiile anonime nu se iau în considerare, conform Articolului 7:

„Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe”.

Prevederea prin care petițiile anonime nu se iau în considerare va fi modificată, iar, mai departe, instituțiile, cum ar fi Ministerul Educației, vor trebui să își facă propria procedură prin care sesizările care conțin fapte penale vor fi transmise mai departe către poliție.

Actualul cod de etică și deontologie universitară interzice sesizările anonime

Actualul cod cadru de etică și deontologie universitară, aprobat în aprilie 2024 de către Guvern precizează că, pentru a fi admisibile, sesizările trebuie să conțină, în mod obligatoriu, numele și prenumele persoanei care face sesizarea:

(1) Pentru a fi admisibile, sesizările prevăzute la art. 9 trebuie să conțină în mod cumulativ următoarele:

a) semnătura persoanei care formulează sesizarea;

b) datele de identificare a persoanei care formulează sesizarea: numele și prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice, adresa acesteia, precum și, după caz, adresa de corespondență, care poate fi și o adresă de poștă electronică;

c) o motivare argumentată privind nerespectarea normelor de etică și deontologie profesională, cu exemple concrete și cu indicarea considerentelor justificative și a surselor de documentare.

Practic, sesizările anonime sunt din start excluse. Totuși, în același cod cadru este făcută și precizarea că autorului „sesizării i se păstrează confidențialitatea identității”.

Codul cadru aprobat de Guvern în aprilie este baza tuturor codurilor de etică pe care universitățile trebuie să le elaboreze odată intrată în vigoare (din septembrie 2023) noua lege a învățământului superior, scrie Edupedu.ro.

Articolul 166, Alineatul 1, din noua lege a învățământului superior prevede, de altfel, că „Normele de etică și deontologie universitară prevăzute la art. 167 sunt explicitate prin Codul-cadru de etică și deontologie universitară prevăzut la art. 161 alin. (2) lit. a) și pot fi completate prin codurile de etică și deontologie universitară, parte din carta universitară, cu respectarea prevederilor legale”.

Practic, noua lege a educației păstrează posibilitatea ca identitatea celui care a făcut sesizarea să rămână anonimă, însă codul cadru aprobat de Guvern în aprilie interzice ca sesizarea să poată fi depusă în mod anonim, mai notează sursa citată anterior.