Dispută pe autostrada de 440 km a Moldovei: Câți kilometri se vor deschide, în realitate, în acest an. HARTĂ INTERACTIVĂ cu stadiul pe fiecare tronson pe A7

Legând Ploieștiul de punctul de frontieră Siret, la nord de Suceava, autostrada „Moldovei” A7 va fi vedeta inaugurărilor pe final de an, însă între promisiunile autorităților și evaluarea observatorilor independenți apar discrepanțe.

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză, acum în lucru pe o distanță de circa 320 de kilometri, din totalul de 440 km Ploiești – Siret. Se lucrează de la intersecția cu A3 de lângă Ploiești și până la Pașcani.

I se mai spune și „coloana vertebrală” a infrastructurii rutiere pentru Moldova pentru că străbate regiunea de la Nord la Sud, legând-o cu Muntenia și urmând să preia tot traficul greu și de tranzit de pe DN2 (E85), unul dintre cele mai aglomerate și periculoase drumuri naționale din țară. Din A7, deocamdată, au fost dați în trafic doar 16 km ce servesc drept variantă ocolitoare a Bacăului.

CNAIR promite că deschide 130 km din A7 până la final de an

Pentru final de 2024 Compania de Autostrăzi e convinsă că va tăia panglica și va da în trafic aproape 130 de kilometri din A7.

„Pe Ploiești – Buzău vom deschide circulația pe 47 kilometri, pe loturile 1 și 2 de la Dumbrava la Pietroasele. În noiembrie ar trebui deschis traficul”, a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

„Iar pe Buzău – Focșani vorbim de 82 de kilometri, pe toate cele patru loturi”, spune reprezentantul CNAIR.

HotNews.ro a realizat o HARTĂ INTERACTIVĂ cu întreaga A7 aflată în execuție, dar și cu tronsoanele Pașcani – Suceava – Siret ce vor intra și ele în lucru cel mai probabil din 2025.

> ZOOM și CLICK pe tronsoane pentru informații suplimentare despre loturi, noduri și drumurile de legătură.

și pe tronsoane pentru informații suplimentare despre loturi, noduri și drumurile de legătură. > Vezi harta mai mare, separat, într-o fereastră nouă.

Evaluarea independentă contrazice autoritățile: Doar trei tronsoane din Buzău – Focșani vor fi sigur gata de deschidere în 2024

Din afară, însă, observatorii independenți nu văd la fel de certe deschiderile promise de autoritățile de la drumuri.

Asociația Pro Infrastructura, prin vocea directorului său Ionuț Ciurea, apreciază pentru HotNews.ro că în 2024 doar trei tronsoane se vor deschide cert. Și nici acelea complet. E vorba de circa 47 de kilometri între Buzău și Focșani.

Cât privește sectorul Ploiești – Buzău, aici șansele de deschidere pe primele două loturi sunt foarte mici, crede reprezentantul Pro Infrastructura. Iată cum arată, în concepția expertului, stadiul pe fiecare tronson din A7, de la sud la nord.

A7 Ploiești – Buzău – 3 loturi, 63 kilometri

Loturile 1 și 2 din Ploiești – Buzău

Primele două loturi, de la A3/Dumbrava la Mizil și Pietroasele în apropiere de Buzău, CNAIR le dă ca și deschise în acest an.

Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura spune, însă, că în mod realist, nu vor fi gata. Cel mult poate fi realizată o deschidere parțială între DN1D și Mizil, cu o descărcare de trafic provizorie la un capăt.

„Loturile acestea au termen contractual luna aceasta, termenele fiind deja extinse. Cele inițiale au fost în aprilie, dar au fost prelungite pe bună dreptate. Conform termenelor ar trebui deja să circulăm în octombrie, dar nu va fi așa”, spune Ciurea.

„Nu e realist că vor fi gata anul acesta. Ce este realist e ca pe lotul 1 să avem o deschidere parțială pe aproximativ 10 km, între Albești-Paleologu și Mizil, cu o descărcare temporară. Asta dacă se vrea”, mai precizează reprezentantul API.

A7 Ploiești – Buzău – Lotul 1: Dumbrava (A3) – Mizil

Constructorul : ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. – PIZZAROTTI S.A. – RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L.

: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. – PIZZAROTTI S.A. – RETTER PROJECTMANAGEMENT S.R.L. Lungime : 21 km

: 21 km Valoare : 1.468.550.055,22 Lei fără TVA.

: 1.468.550.055,22 Lei fără TVA. Contract semnat : 16 iunie 2022

: 16 iunie 2022 Lucrări începute : 22 august 2022

: 22 august 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 20 de luni.

(proiectul tehnic este deja realizat): 20 de luni. Termen de finalizare : Octombrie 2024 (termen prelungit) / T2 2025 (realist)

: Octombrie 2024 (termen prelungit) / T2 2025 (realist) Stadiu (octombrie 2024): cca 85%

„E 100% imposibil să fie gata ambele loturi așa cum se promite”

Acesta spune că pe primul tronson mai sunt pasaje care încă nu au grinzi. „Grinzile sunt metalice și sunt migăloase de realizat. Și e deja jumătatea lui octombrie. E 100% imposibil să fie gata ambele loturi așa cum se promite”, susține Ciurea.

Cea mai complexă structură, nodul rutier cu A3 din zona localității Dumbrava, este în stadiu avansat, acolo „n-ar fi probleme”, însă alte structuri sunt rămase în urmă.

„Imediat după nod este un pasaj mare peste Calea Ferată și un drum local, iar acela este foarte în urmă. Apoi între acest pasaj și DN1D mai este un pod pe autostradă și e fără grinzi și e tot metalic. Deci practic nu există nicio șansă realist vorbind să fie gata în acest an”, explică Ciurea.

VIDEO – A7 Ploiești – Buzău, Lotul 1 – Zona nodului rutier cu A3 și podul peste CF de după:

„Și pe Lotul 2 e aceeași poveste. Mai e de lucru, dar sunt două structuri fără grinzi peste autostradă și mai este o structură pe autostradă de finalizat. Acolo, la o adică, ar putea rămâne și semi-profil. Acele două supratraversări problematice sunt pe grinzi metalice și în momentul acesta sunt fără grinzi. Dacă se dorește inaugurare se poate doar cu blocarea acestor două drumuri locale pe care se circulă, totuși. În an electoral orice e posibil”, spune reprezentantul asociației.

El pretinde că, în evaluarea sa, ambele loturi vor fi gata cel mai probabil până în primăvară.

A7 Ploiești – Buzău – Lotul 2: Mizil – Pietroasele (Spătaru)

Constructorul : ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC

: ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD PLC Lungime : 28,35 km

: 28,35 km Valoare : 1,25 mld lei (fără TVA)

: 1,25 mld lei (fără TVA) Contract semnat : 7 iunie 2022

: 7 iunie 2022 Lucrări începute : 11 august 2022

: 11 august 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 20 de luni.

(proiectul tehnic este deja realizat): 20 de luni. Termen de finalizare: Octombrie 2024 (termen prelungit) / T2 2025 (realist)

Octombrie 2024 (termen prelungit) / T2 2025 (realist) Stadiu (octombrie 2024): cca 91%

A7 Ploiesti – Buzau pe loturi, Foto: Hotnews

Lotul 3 din Ploiești – Buzău e construit de turci și e „pe un făgaș normal”

Lotul 3 este cel mai în urmă dintre toate și pentru că a fost ultimul contractat, abia în noiembrie 2023 cu turcii de la Nurol.

„Lotul 3 e pe un făgaș normal, Nurol se mișcă bine. Ar trebui undeva anul viitor la final să fie gata, dacă se mobilizează foarte bine și trag tare. E un mare dacă. Merge bine acum, eu unul aș miza pentru o finalizare cu greu pe final de 2025”, spune Ciurea.

El detaliază, afirmând că o porțiune va putea fi deschisa anticipat: „Undeva în primăvară, în mod normal, podul peste râul Buzău care face parte din lotul 1 Buzău – Focșani va fi finalizat și activat. Pentru a putea fi folosit, totuși, Nurol va termina niște bretele din partea sa de contract pentru a descărca traficul în drumul care duce la Brăila”, explică Ciurea.

A7 Ploiești – Buzău – Lotul 3: Pietroasele (Spătaru) – Buzău

Constructorul : Nurol – Makyol (Turcia)

: Nurol – Makyol (Turcia) Lungime : 13,9 km

: 13,9 km Valoare : 1,09 mld lei (fără TVA)

: 1,09 mld lei (fără TVA) Contract semnat: noiembrie 2023

noiembrie 2023 Lucrări începute : martie 2024

: martie 2024 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 20 de luni.

(proiectul tehnic este deja realizat): 20 de luni. Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu (octombrie 2024): cca 14,5%

A7 Buzău – Focșani – 4 loturi, 82 km

De la Buzău până la Pașcani, toată A7 este construită de un singur grup de companii: cele care țin de UMB-ul lui Dorinel Umbrărescu.

CNAIR susține că toate cele patru loturi din Buzău – Focșani vor fi gata încă din acest an, dar Pro Infrastructura spune că doar trei din ele au șanse reale de a fi date în trafic.

„Capetele, mai exact loturile 1 și 4, au avut termenul contractual în august și acum suntem în octombrie. În mod normal vor fi deschise anul acesta. Lotul 1 e un ciot de 4 km din care 1,2 km este Podul peste Buzău și care nu va fi gata anul acesta, nu e o miză oricum că nu se va circula pe el. Va fi gata în primăvară”, spune Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura.

”Pe Lotul 1 ce se va deschide și ce contează este nodul rutier Buzău Nord – Vadu Pașii și drumul de legătură cu DN2. Mizăm pe mijlocul lunii noiembrie pentru deschiderea traficului până la Râmnicu Sărat, adică și Lotul 2”.

Autostrada A7 Buzau – Focsani, Foto: Hotnews

„Lotul 4, Cocoașa de la Focșani e gata, ar putea fi gata chiar și luna asta dacă se accelerează puțin, dar se pot deschide și la pachet”, consideră reprezentantul API.

„Loturile 2 și 3, loturile mari de la mijloc au termen în aprilie 2025, fără extensii. Într-adevăr Lotul 2, Buzău – Râmnicu Sărat, va fi gata înainte de termen. Dar eu zic că lotul 3 nu va fi gata”, spune Ciurea.

„Lotul 1 fără podul peste Buzău, Lotul 2 și Lotul 4 vor fi gata anul acesta. Dar Lotul 3, Râmnicu Sărat – Focșani puțin probabil, doar dacă se întâmplă o minune. Eu sunt sceptic că va fi gata anul acesta. Pe anumite puncte este întârziat”, concluzionează Ciurea.

VIDEO – Cum arăta șantierul la lungul pod peste Buzău de pe Lotul 1 la început de octombrie:

A7 Buzău Sud – Vadu Pașii (Lotul 1)

Constructorul : UMBR

: UMBR Lungime : 4,6 km

: 4,6 km Valoare : 690 mil lei (fără TVA)

: 690 mil lei (fără TVA) Contract semnat: sept 2022

sept 2022 Lucrări începute : decembrie 2022

: decembrie 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 20 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 20 luni Termen de finalizare: august 2024

august 2024 Stadiu (octombrie 2024): 55%

A7 Vadu Pașii – Râmnicu Sărat (Lotul 2)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 30,8 km

: 30,8 km Valoare : 1,32 mld lei (fără TVA)

: 1,32 mld lei (fără TVA) Contract semnat: ianuarie 2023

ianuarie 2023 Lucrări începute : februarie 2023

: februarie 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 26 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 26 luni Termen de finalizare: aprilie 2025

aprilie 2025 Stadiu (octombrie 2024): 57%

A7 Râmnicu Sărat – Focșani Sud (Mândrești) (Lotul 3)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 36,1 km

: 36,1 km Valoare : 1,47 mld lei (fără TVA)

: 1,47 mld lei (fără TVA) Contract semnat: ianuarie 2023

ianuarie 2023 Lucrări începute : februarie 2023

: februarie 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 26 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 26 luni Termen de finalizare : aprilie 2025

: aprilie 2025 Stadiu (octombrie 2024): 53,7%

A7 Mândrești – Focșani Nord (Lotul 4)

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 10,94 km

: 10,94 km Valoare : 764 mil lei (fără TVA)

: 764 mil lei (fără TVA) Contract semnat : septembrie 2022

: septembrie 2022 Lucrări începute : decembrie 2022

: decembrie 2022 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 20 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 20 luni Termen de finalizare : august 2024

: august 2024 Stadiu (octombrie 2024): 65%

VIDEO – Cum arată A7 Buzău – Focșani, Lot 4:

A7 Focșani – Bacău – 3 loturi, 96 km / A7 Bacău – Pașcani – 3 loturi, 78 km

„Primul lot din Focșani – Bacău are termen în 2025 în septembrie. El a fost promis prin primăvară chiar că va fi deschis anul acesta, că vor deschide de la Focșani până la Tișița, dar el este cel mai greu lot din punct de vedere al structurilor”, crede reprezentantul Pro Infrastructura.

”Celelalte două loturi rămase din Focșani – Bacău, și respectiv cele trei loturi din Bacău – Pașcani, toate au termene în noiembrie 2025”.

A7 Focșani – Bacău / Sursă: HotNews.ro

A7 Focșani Nord – Domnești

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 35,6 km

: 35,6 km Valoare : 2,36 mld lei (fără TVA)

: 2,36 mld lei (fără TVA) Contract semnat : decembrie 2022

: decembrie 2022 Lucrări începute : martie 2023

: martie 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni Termen de finalizare: septembrie 2025

septembrie 2025 Stadiu (octombrie 2024): 26%

A7 Domnești – Răcăciuni

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 38,78 km

: 38,78 km Valoare : 2,49 mld lei (fără TVA)

: 2,49 mld lei (fără TVA) Contract semnat: decembrie 2022

decembrie 2022 Lucrări începute: mai 2023

mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2025

noiembrie 2025 Stadiu (octombrie 2024): 27%

A7 Răcăciuni – Bacău Sud

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 21,52 km

: 21,52 km Valoare : 1,67 mld lei (fără TVA)

: 1,67 mld lei (fără TVA) Contract semnat: decembrie 2022

decembrie 2022 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2025

noiembrie 2025 Stadiu (octombrie 2024): 19%

Autostrada A7 Bacău – Pașcani, Foto: Hotnews

A7 Bacău Nord – Trifești

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 30,3 km

: 30,3 km Valoare : 1,64 mld lei (fără TVA)

: 1,64 mld lei (fără TVA) Contract semnat: februarie 2023

februarie 2023 Lucrări începute: mai 2023

mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu (octombrie 2024): 18,2%

A7 Trifești – Mircești

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 18,99 km

: 18,99 km Valoare : 1,28 mld lei (fără TVA)

: 1,28 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni Termen de finalizare : noiembrie 2025

: noiembrie 2025 Stadiu (octombrie 2024): 15,6%

A7 Mircești – Pașcani

Constructorul : UMB

: UMB Lungime : 28,1 km

: 28,1 km Valoare : 1,77 mld lei (fără TVA)

: 1,77 mld lei (fără TVA) Contract semnat : februarie 2023

: februarie 2023 Lucrări începute : mai 2023

: mai 2023 Termen oficial de execuție (proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni

(proiectul tehnic este deja realizat): 30 luni Termen de finalizare: noiembrie 2023

noiembrie 2023 Stadiu (octombrie 2024): 17,5%

„În 2025 UMB are termene pe A7 cât nu va putea să ducă”

Potrivit specialistului, pentru anul 2025 ar trebui pusă în discuție dacă mobilizarea UMB peste măsură pe restul tronsoanelor din A7 rămase de executat ar trebui să fie o prioritate, în dauna altor proiecte pe care constructorul le are în desfășurare în alte locuri din țară.

„E o întreagă discuție aici, despre ce ar trebui să prioritizeze. De la Focșani la Pașcani e o distanță consistentă – construcție de autostradă pe aproape 180 de kilometri”.

”Iar UMB mai are de lucru și pe drumul expres spre Craiova, trebuie să înceapă lucrul și pe 30 de km din A8 contractați pe PNRR, trebuie să lucreze și pe A1 Margina – Holdea și mai are și tronsoanele din A3, Nădășelu – Poarta Sălajului, autostradă cu termen PNRR în 2026, plus Galați – Brăila de terminat…”

”Ce vreau să spun este că și în 2025 UMB va fi peste capacitate și are termene pe A7 cât nu va putea să ducă. E clar că anul viitor pe A7 nu vor putea fi construiți și finalizați toți 180 de km”, spune Ciurea.

Cele două zone critice de pe A7 unde expertul crede că UMB merită să-și concentreze atenția în 2025

Omul de la Pro Infrastructura spune că, în ceea ce privește mobilizarea de pe A7, două tronsoane ar fi cele mai importante. Constructorul s-ar putea ocupa cu prioritate.

„Cel mai potrivit și fezabil ar fi ca atenția constructorului în 2025, în opinia noastră, să fie pe tronsoanele care să ocolească cele două mari probleme: Adjud și Roman. Critic ar fi aceste două zone, aceste loturi dacă vor fi deschise ar aduce cea mai mare valoare. Dacă se concentrează pe aceste zone le-ar putea finaliza și deschide fără probleme anul viitor, așa ar fi mai eficient și pentru restul proiectelor pe care le are acest constructor”, consideră reprezentantul API.

„Dacă vor menține atenția pe A7 precum au făcut-o în acest an, neglijând celelalte proiecte unde lucrează, atunci aș miza mai mult pe o deschidere pe Bacău – Pașcani, decât pe Focșani – Bacău care e foarte greu, e și mai lung puțin și are structuri mamut mai ales în zona Tișița.

Ionuț Ciurea de la Pro Infrastructura conchide: „În mod normal în 2026 vor termina tot ce are pe A7, cu șase-nouă luni întârziere, dar vor termina. Contează mult și ce presiune va fi pe PNRR, pentru că majoritatea șantierelor mari ale UMB sunt pe PNRR”.