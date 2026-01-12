După ce a trecut la Euro, Bulgaria se pregătește din nou de alegeri anticipate

Cel mai mare grup parlamentar din Bulgaria, alianța de centru-dreapta GERB-SDS, a refuzat luni o solicitare a președintelui de a încerca să formeze un nou guvern, sporind probabilitatea unor noi alegeri anticipate, transmite agenția Reuters.

Guvernul de coaliție condus de prim-ministrul Rosen Jeliazkov, susținut de GERB-SDS, și-a dat demisia luna trecută, după săptămâni de proteste de stradă împotriva corupției de stat și a unui nou buget care ar fi majorat unele taxe.

În conformitate cu Constituția, președintele bulgar Rumen Radev i-a cerut oficial luni lui Jeliazkov să încerce să formeze o nouă coaliție, potrivit agenției locale de presă BTA.

Cu toate acestea, Jeliazkov a returnat imediat mandatul, considerând că nu dispune de suficient sprijin în parlament pentru a construi o majoritate stabilă.

Se așteaptă acum ca Radev să ofere celei de-a doua formațiuni ca mărime, alianța reformistă PP-DB, șansa de a guverna, însă este probabil ca și aceasta să refuze oferta. Radev va înmâna apoi mandatul unui partid la alegerea sa, iar dacă nicio formațiune nu va reuși să asigure o majoritate parlamentară, va dizolva Adunarea Națională și va convoca alegeri anticipate – a opta rundă de acest fel în doar patru ani.

În pofida instabilității politice, Bulgaria a aderat la zona euro la 1 ianuarie, conform calendarului stabilit. Reuters notează însă că țara vecină are nevoie de stabilitate politică pentru a accelera absorbția fondurilor europene destinate infrastructurii sale învechite, pentru a încuraja investițiile străine și pentru a elimina corupția endemică din aparatul de stat.

Coaliția GERB-SDS a câștigat ultimele alegeri, organizate în octombrie 2024, dar a preluat puterea abia în ianuarie 2025, după luni de negocieri, având nevoie de sprijinul altor partide într-un parlament puternic fragmentat.