e-Factura: ai cumpărat ceva de la un furnizor și nu a introdus factura în sistem? Ghinion! Chiar dacă nu o înregistrezi, tot nu e bine

De la 1 iulie se schimbă lucrurile în privința sancțiunilor la e-Factura. O problemă mare va fi pentru firmele sau persoanele fizice care primesc o factură în format clasic, adică pe hârtie sau prin alte mijloace electronice, altele decât prin sistemul RO e-Factura, și o înregistrează. Atunci amenda este de 15% din valoarea facturii.

Totuși, dacă firma a făcut acea cheltuială, trebuie totuși înregistrată în contabilitate.

Pe această temă a vorbit Cristian Rapcencu, lect. Univ. dr. la Departamentul de Contabilitate ASE București și managing partner noutățifiscale.ro, într-o conferință organizată de Smartbill.

„Problema mare este la cumpărător. Dacă furnizorul nu declară factura în acel sistem și tu, cumpărătorul, primești acea factură în format clasic (te duci la un magazin și ți se printează factura ori ți se dă pe email) și o înregistrezi în contabilitatea firmei, legislația spune că ești pasibil de amendă de 15% din valaorea facturii”, a amintit el.

În opinia sa, cumpărătorul nu are nicio vină că furnizorul e neserios sau a uitat. În cazul unui control riști această amendă de 15%: „De ce ai înregistrat-o în contabilitate dacă n-ai găsit-o în sistemul e-Factura?”

„Înțeleg ca amenda să fie primită de furnizori pentru că obligația să trimită factura este la ei. Eu, cumpărătorul, mă duc din București la Brașov sau pe undeva prin țară, cumpăr ceva pe firmă, mi se spune că va fi transmisă, că termenul e de 5 zile calendaristice. Eu am cumpărat, am plecat înapoi la București, iar furnizorul nu o mai declară în sistem. În cazul unui control primesc amendă”, arată Rapcencu.

Potrivit acestuia, nici să nu o înregistrezi nu este ok, „pentru că am cumpărat un lot de marfă, un laptop, un utilaj, am făcut plata din contul firmei”.

„Ea trebuie înregistrată. Aici e un cerc vicios. Nu știu în ce măsură până la 1 iulie guvernanții vor mai veni cu lămuriri suplimentare sau cu o îmblânzire a sancțiunii pentru cumpărător”, a mai declarat expertul.

El a mai afirmat că Guvernul îți aruncă responsabilitatea în cârca cumpărătorului.

„Astfel de obligații, în altă formă, existau și în trecut. Codul fiscal zice de ani de zile: Dacă tu ești de bună credință dar cumperi ceva de la o firmă inactivă, nu-ți deduci TVA și cheltuiala. Ce vină am eu că furnizorul este inactiv? Trebuia să-l verifici, să intri pe site-ul ANAF în registrul inactivilor să vezi că este inactiv!”, amintește Cristian Rapcencu.

Unele firme rămân fără cod de TVA.

„Li se anulează pentru că nu-și depun declarațiile pe partea de TVA sau le expiră sediul social și nu-l actualizează. Eu cumpăr de la un astfel de furnizor, factura îmi vine cu TVA că furnizonul n-a ținut cont că i s-a anulat codul. Statul zice: De ce ai cumpărat de la un astfel de furnizor? Aruncă pisica în brațele cumpărătorului. La fel a făcut cu sistemul e-Factura: ia descurcă-te tu. Mie, Statului, îmi e prea greu să gestionez tot mecanismul ăsta complicat. Ia să plasez la tine niște riscuri ca să-ți alegi mai bine furnizorul”, precizează expertul.

Cristian Rapcencu a continuat: „Eu ar trebui, în SPV, să văd dacă îmi găsesc toate facturile. Dacă știu că am cumpărat ceva de la un furnizor și nu găsesc factura în sistem, înroșesc telefonul până dau de acel furnizor ca să declare factura în sistem. Dacă el refuză, altă dată sunt atent să nu mai cumpăr de la el. Eu, cumpărătorul, risc și amendă și nededucerea TVA„.