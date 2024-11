Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru alegătorii din Republica Moldova

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis, vineri, un mesaj în limba română, celor care vor vota la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. El a scris pe platforma X că transmite cetățenilor moldoveni curaj și speranță, conform Radio Moldova.

Liderul francez a descris alegerile din 3 noiembrie drept „un moment decisiv” atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Europa.

„În acest moment decisiv pentru Moldova și împreună cu ea, pentru Europa noastră, doresc să le transmit cetățenilor moldoveni un mesaj de curaj și speranță. Calea europeană este cea a libertății și democrației, fundamentul unui viitor comun. Uniți suntem mai puternici”, a transmis Macron pe X.

Mesajul lui Macron a fost postat în limba franceză, dar în primul comentariu la postare președintele Franței a pus și traducerea mesajului în limba română.

Dans ce moment décisif pour la Moldavie et avec elle, pour notre Europe, je veux adresser aux citoyens moldaves un message de courage et d’espoir.



La voie de l'Europe est celle de la liberté et de la démocratie, les fondations d’un futur partagé.



Unis nous sommes plus forts.