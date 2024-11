VIDEO Atac armat de Halloween în Orlando, SUA: doi morți și șase răniți. Presupusul atacator este un adolescent de 17 ani

Doi oameni au fost împușcați mortal, iar alți șase au fost răniți într-un atac armat produs în centrul oraşului Orlando din statul american Florida, în noaptea de Halloween. Suspectul este un adolescent de 17 ani, care a fost reţinut, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Atacul armat a avut loc în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei locale 1.00, în cartierul pentru divertisment unde sute de oameni sărbătoreau Halloween.

Poliţiştii au intervenit după sesizări privind focurile de armă de pe bulevardele Central şi Orange, iar după câteva minute, agenţii au fost martori la încă un incident similar la sud de strada Washington şi bulevardul Orange.

Departamentul de Poliție din Orlando a publicat pe rețelele sociale un videoclip care surprinde momentul împușcăturii din centrul orașului Orlando, împreună cu arestarea suspectului, identificat drept Jaylen Dwayne Edgar.

UPDATE: The Orlando Police Department has released video footage capturing the shooting incident in Downtown Orlando, along with the arrest of the suspect, Jaylen Dwayne Edgar.



See our previous post on Facebook for additional information: https://t.co/nWlMTFlNEz pic.twitter.com/37adF1Bxzb