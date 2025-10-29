Escaladare dramatică: Pakistanul îi amenință pe talibani că îi va „nimici” și „împinge înapoi în peșteri să se ascundă”, după eșecul negocierilor de pace

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif, fotografiat pe 7 mai 2025 în timpul unei reuniuni cu liderii forțelor armate ale țării, FOTO: AFP / AFP / Profimedia Images

Regimul taliban aflat la putere la Kabul va fi „nimicit”, a declarat miercuri ministrul apărării din Pakistan, puterea nucleară care se învecinează cu Afganistanul, în ceea ce agenția Reuters descrie drept o escaladare dramatică a retoricii după prăbușirea negocierilor pentru o pace durabilă între cele două națiuni.

Ministrul pentru serviciile de informații din Pakistan a declarat la rândul său miercuri dimineața că negocierile privind armistițiul s-au încheiat la Istanbul fără o „soluție viabilă” – o lovitură pentru pacea din regiune după ciocnirile sângeroase de la începutul acestei luni.

Pakistanul a reacționat cu furie la eșecul discuțiilor, care, potrivit unor surse, s-au încheiat în dezacord din cauza grupărilor militante ce ar folosi teritoriul Afganistanului ca bază pentru atacarea forțelor sale de securitate de-a lungul frontierei.

„Pakistanul nu are nevoie să folosească nici măcar o fracțiune din întregul său arsenal pentru a nimici regimul taliban și a-i împinge înapoi în peșteri să se ascundă”, a declarat ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Asif, într-un mesaj publicat pe platforma „X”.

Talibanii și Ministerul Apărării din Afganistan nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind aceste afirmații.

Negocierile vizau evitarea unor noi ciocniri între forțele talibane și cele pakistaneze.

Zeci de militari uciși în confruntările de la granița dintre Afganistan și Pakistan

Zeci de militari au fost uciși luna aceasta de-a lungul frontierei dintre Afganistan și Pakistan, în cele mai grave ciocniri armate care au izbucnit între cele două țări după revenirea la putere a talibanilor în Afganistan în urmă cu 4 ani.

Surse afgane și pakistaneze au declarat pentru Reuters că, deși ambele națiuni au convenit asupra unei încetări a focului, intermediată la Doha pe 19 octombrie, ele nu au reușit să ajungă la un numitor comun în cea de-a doua rundă de negocieri mediate de Turcia și Qatar la Istanbul.

Fiecare parte a dat vina pe cealaltă pentru eșec.

„Partea afgană a continuat să se abată de la problema de fond (…) în baza căreia a fost inițiat procesul de dialog”, a declarat miercuri ministrul pentru serviciile de informații din Pakistan, Attaullah Tarar, acuzând talibanii că au recurs la diversiuni, stratageme și la un „joc al învinuirilor”.

„Prin urmare, dialogul nu a reușit să producă o soluție viabilă”, a subliniat el într-un comunicat.

Ministerele de externe și al apărării din Afganistan nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta declarația.

O sursă din serviciile de securitate pakistaneze a afirmat că talibanii au refuzat să se angajeze să controleze mișcarea talibanilor pakistanezi – un grup militant separat, ostil Pakistanului, despre care Islamabadul afirmă că operează nestingherit pe teritoriul afgan.

O sursă afgană familiarizată cu negocierile a declarat că acestea s-au încheiat după „schimburi tensionate” pe această temă, adăugând că partea afgană a susținut că nu are control asupra talibanilor pakistanezi, care au lansat atacuri asupra trupelor pakistaneze în ultimele săptămâni.

Sursele au cerut anonimatul, neavând autorizația de a vorbi public.

Schimburile de focuri continuă la granița dintre Pakistan și Afganistan

Ciocnirile din octombrie au început după ce Pakistanul a efectuat, la începutul lunii, lovituri aeriene asupra Kabulului, capitala Afganistanului, și asupra altor locații. Forțele armate ale Pakistanului au declarat că loviturile au fost țintite și l-au vizat pe liderul talibanilor pakistanezi.

Talibanii au răspuns cu atacuri asupra posturilor militare pakistaneze de-a lungul întregii frontiere de 2.600 km, care rămâne închisă.

Sâmbătă, ministrul apărării din Pakistan a declarat că, deși crede că Afganistanul își dorește pace, eșecul negocierilor de la Istanbul ar putea însemna „război deschis”.

În pofida armistițiului negociat pe 19 octombrie, noi ciocniri din weekend au provocat moartea a cinci soldați pakistanezi și a 25 de militanți talibani pakistanezi în apropierea frontierei cu Afganistanul.