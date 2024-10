„Este ceva care ne ucide”. Soldații ucraineni, despre tehnologia care a căzut în mâinile rușilor și le ușurează acum lupta pe front

Un soldat ucrainean operează o dronă Valkyrja, proiectată și produsă în Ucraina, utilizată pentru identificarea pozițiilor rusești, în apropiere de orașul New York din regiunea Donețk, 31 mai 2023. Sursa foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS / Sipa Press / Profimedia

Forțele ruse utilizează în masă terminale de internet Starlink, achiziționate de pe piața neagră, pe liniile frontului din Ucraina, ceea ce contribuie astfel la câștigurile teritoriale pe care trupele Moscovei le-au reușit în ultima perioadă, dezvăluie publicația americană The Washington Post (WP).

SpaceX, compania lui Elon Musk, a început să furnizeze Ucrainei terminale Starlink la scurt timp după începutul invaziei pe scară largă, care au oferit Kievului un avantaj crucial pe câmpul de luptă. Deși SpaceX nu vinde unități direct Rusiei, trupele ruse din Ucraina continuă să obțină terminale Starlink prin lanțuri de aprovizionare și intermediari dubioși, potrivit The Kyiv Independent.

Înmulțirea terminalelor Starlink în rândul trupelor ruse din prima linie a contribuit la recentele câștiguri ale Moscovei pe câmpul de luptă, inclusiv ocuparea bastionului strategic Vuhledar din regiunea Donețk, scrie WP, citând mai mulți soldați și ofițeri ucraineni.

„Pur și simplu ne-au copleșit”, a declarat pentru WP un ofițer din Brigada 72 Mecanizată, una dintre unitățile care au apărat Vuhledarul.

Ofițerul a spus că accesul Rusiei la Starlink a fost un factor-cheie în pierderea orașului, alături de lipsa armelor și a efectivelor ucrainene suficiente.

Comandantul unui pluton din cadrul Brigăzii Mecanizate 93, pluton însărcinat cu utilizarea dronelor, a precizat că, deși terminalele Starlink ale Ucrainei le-au oferit anterior un avantaj tehnologic față de forțele ruse, acest avantaj a dispărut acum.

„Înainte, rușii nu puteau controla o parte din mișcările lor, manevrele, artileria, infanteria”, a spus el.

Când ucrainenii au interceptat transmisiunile radio rusești, au observat că soldații ruși furnizau frecvent informații incomplete sau greșite comandanților lor, a menționat comandantul plutonului. Acest lucru s-a schimbat acum.

„Acum, nu vor face decât să-și îmbunătățească (comunicațiile) și, din păcate, asta se întâmplă la nivel general”, a spus el.

Sistemele Starlink, indispensabile pentru Ucraina, de la începutul războiului

Starlink permite comunicații mai rapide și mai sigure și a devenit astfel indispensabil pentru capacitatea Ucrainei de a comunica pe câmpul de luptă. Dependența anterioară a Rusiei de comunicațiile radio a dezavantajat forțele sale, mai numeroase și mai bine înarmate.

Pentagonul, care sprijină financiar accesul armatei ucrainene la Starlink, a anunțat în luna mai 2024 că lucrează pentru a împiedica trupele ruse să utilizeze terminalele pe teritoriul Ucrainei.

Statele Unite s-au „implicat puternic în colaborarea cu guvernul Ucrainei și SpaceX pentru a contracara utilizarea ilicită de către Rusia a terminalelor Starlink”, a declarat John Plumb, secretar adjunct al Departamentului american al Apărării, care se ocupă de politica spațială, pe data de 9 mai.

În ciuda acestor asigurări, utilizarea Starlink a continuat să se extindă peste liniile rusești în acest an, scrie WP. Trupele ucrainene din apropierea orașului Pokrovsk – devenit un nou punct fierbinte pe linia frontului – spun că au început să vadă sisteme Starlink în pozițiile forțelor ruse începând de luna trecută.

Un comandant de batalion din Brigada 47 Mecanizată Separată a declarat că accesul Moscovei la Starlink i-a ajutat pe ruși să avanseze spre Pokrovsk și că trebuie făcute mai multe eforturi pentru a combate utilizarea acestor dispozitive de către ei.

„Este ceva care ne ucide”, a spus acest comandant.

Cum ajung dispozitivele Starlink în Rusia

Dezactivarea terminalelor pe care rușii au pus mâna a devenit dificilă, în parte, din cauza schimbării liniilor frontului, a precizat pentru WP Stacie Pettyjohn, directoare a programului de apărare din cadrul think tank-ului Center for a New American Security (CNAS) din Washington.

„Forțele ucrainene sunt acum în Rusia. Unde sunt exact liniile frontului?”, a spus ea.

„Dacă există o linie trasată cu privire la unde funcționează și unde nu (terminalele Starlink, n.r.), practic se pot fixa liniile frontului acolo unde sunt (ucrainenii) și astfel ei pot fi împiedicați să treacă la ofensivă”, a adăugat Stacie Pettyjohn.

Întreruperi ale accesului trupelor ucrainene la Starlink au mai avut loc, în special în timpul ofensivei de primăvară a Rusiei asupra regiunii Harkov și atunci când forțele ucrainene și-au lansat incursiunea în regiunea Kursk, în august.

Elon Musk a negat că ar fi vândut Rusiei sisteme Starlink și a declarat că Starlink nu se va conecta la niciun dispozitiv din Rusia. Cu toate acestea, soldații ruși continuă să obțină dispozitive prin intermediul unui lanț robust de aprovizionare de pe piața neagră.

Potrivit analizei efectuate de WP, pe unele site-uri rusești care vând materiale militare, terminalele Starlink sunt cel mai adesea vândute prin intermdiul aplicației de mesagerie Telegram și ajung pe front, după ce trec prin Moscova.

Majoritatea terminalelor provin din Europa și sunt transportate prin Emiratele Arabe Unite, deși au avertismente ca dispozitivul să nu fie activat în Rusia.

Pentru a activa terminalul, utilizatorii au nevoie de un număr de telefon din străinătate, o adresă de e-mail și un cont bancar.

Tymofii, un operator de drone din cadrul Brigăzii 47 Mecanizate Separate, a declarat că forțele ruse par să nu ducă lipsă de terminale Starlink.

„Au o mulțime din ele. (…) Le folosesc la fel ca noi”, a spus el.

Urmăriți cele mai recente evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro