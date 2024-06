Eu cu cine votez? Cine candidează la Primăria Sectorului 4: actualul primar, un IT-ist și un deputat

Fotoliul de primar al Sectorului 4 este disputat la alegerile din 9 iunie de şapte candidaţi. Principalii candidați sunt Daniel Băluță (PSD-PNL) – actualul primar, Paul Ene (Dreapta Unită), Cătălin Teniță (REPER) și Matei Ștefănescu (AUR).

Cei șapte candidați la fotoliul de primar al Sectorului 4 sunt:

Daniel Băluţă – Alianţa PSD-PNL

Paul Ene – Alianţa Dreapta Unită

Dragoş Cătălin Teniţă – REPER

Luana Tîrziu – S.O.S. România

Matei Ştefănescu – AUR

Simion Dan Călina (PRM)

Mariana Daniela Manole – Partidul Dreptate şi Respect în Europa pentru Toţi (D.R.E.P.T.)

Cine este Daniel Băluță

Daniel Băluţă este actualul primar și candidează pentru un nou mandat susţinut de Alianţa PSD-PNL. Acesta este primarul Sectorului 4 din 2016, când a candidat din partea PSD. În perioada iulie 2013 – iunie 2016 a fost viceprimar în Sectorul 4, în mandatul lui Cristian Popescu Piedone, iar anterior consilier local.

În vârstă de 47 de ani, Băluță a absolvit în 2001 Universitatea de Medicina Carol Davila Bucureşti, Facultatea de Stomatologie. După rezidențiat, și-a deschis cabinet, unde a profesat în perioada 2003-2012. E născut în București, este căsătorit și are un copil.

În declarația de avere depusă la depunerea candidaturii, apar următoarele bunuri:

un teren de 294 mp deținut de soție, în București;

3/16 dintr-un teren de 572 mp – moștenire soție;

1/4 din 5 terenuri aflate în Lăpușel/ Maramureș – ce totalizează 12.406 mp – moștenire soție;

o casă de locuit de 269 mp – care aparține soției;

1/4 dintr-o casă de locuit din Maramureș/Lăpușel – moștenire soție;

ceasuri, bijuterii,tablouri de 15.000 euro;

În 2023 a donat o casă în valoare de 161.206 euro soției și a vândut un bun de 174.305 lei către Băluță Marian și Florica.

Daniel Băluță deține împreună cu soția un cabinet stomatologic – AASpektra Dent. Din salariul de primar, anul trecut Băluță a încasat 197.945 lei. Soția, de la cabinet a încasat circa 60.000 lei, 13.300 lei de la Colegiul medicilor și 43.000 lei de la UMF Carol Davila.

Băluță are în conturi: 268.718 lei, circa 3000 euro și 105.078 la pilonul II de pensii.

Cine este Paul Ene

Paul Ene (USR) reprezintă Alianţa Dreapta Unită în lupta electorală de la Sectorul 4. În 2021, a fost numit de premierul de la acea dată, Florin Cîţu, secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Este inginer şi lucrează în domeniul IT. „Sunt căsătorit, am o fetiţă de doi ani şi jumătate şi locuim cu toţii în Sectorul 4. Sectorul în care m-am născut, m-am educat şi am trăit toată viaţa’”, este caracterizarea pe care şi-o face pe pagina sa de candidat.

Potrivit declarației de avere are un apartament de 35 mp și circa 50.000 lei în conturi plus 30.000 lei la pilonul 3 de pensie. Paul Ene are și un credit la bancă de 199.425 lei scadent în 2037.

În 2023 a avut un venit de 165.000 lei, fiind angajat la o companie privată de IT – Endava. Soția a avut venituri de 9610 lei de la Societatea Română de Radiodifuziune, indemnizație creștere copil de 56.000 lei și alocație copil -6812 lei.

Cine este Dragoş Cătălin Teniţă

Dragoş Cătălin Teniţă este deputat USR, a candidat în 2020 pe listele Alianţei USR PLUS, fiind ales parlamentar în circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti. Ca profesie, este antreprenor în domeniul digital.

„De la 1 septembrie, m-am alăturat colegilor care au fondat partidul REPER. Am venit în politică din antreprenoriat şi din stradă şi sunt responsabil faţă de toţi cei care ne-au dat votul”, spune candidatul.

Cine este Matei Ştefănescu

Matei Ştefănescu intră în cursa pentru Primăria Sectorului 4 susţinut de AUR. Este avocat și are 31 de ani. A absolvit Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti. Din 2020 are propriul birou de avocatură. Din 2022 este şi consilier local la Sectorul 4, din partea PNL.

Potrivit declarației de avere depuse, Matei Ștefănescu nu are case, mașini sau terenuri, însă deține bijuterii de familiei în valoare de 20.000 euro și obiecte de artă de circa 12.000 euro. În conturi are economii de peste 850.000 lei.

În 2023 a avut venituri de 954557 lei din avocatură – SCA Ștefănescu, Slevoacă și Asociații și 5.400 lei ca administrator la UNICOMP SA.