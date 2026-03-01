FCSB va juca în play-out! Rușine istorică: roș-albaștrii intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali” – VIDEO

Rușine istorică: FCSB intră în lupta pentru salvarea de la retrogradare! Va fi cea mai slabă clasare din „era Becali”, scrie site-ul de sport GOLAZO.ro.

Toate cele 3 lozuri în care campioana își punea speranțele au fost necâștigătoare. Pe rând, U Cluj, CFR și FC Argeș au obținut victoriile de care aveau nevoie pentru a merge în play-off.



Pentru prima dată de la introducerea acestui sistem, FCSB nu va fi prezentă în play-off. Va merge în play-out, unde va intra în lupta pentru salvarea de la retrogradare! O rușine istorică pentru campioană.



