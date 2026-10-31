Filmul care a explodat pe Netflix de Halloween, după o coincidență stranie la Premiile Oscar

Deja nu mai e vreun mister că interesul față de filmele de groază crește subit înaintea Halloween-ului, această sărbătoare tipic americană pe care Hollywood a exportat-o cu mare succes în restul lumii. Anul acesta nu face excepție, iar „Weapons” (Arme), un lungmetraj premiat la ultima ediție a Premiilor Oscar, a urcat acum, la mai bine de un an după lansarea în cinematografe, pe podiumul celor mai urmărite filme pe Netflix.

„Imaginează-ți că îți trimiți copilul la culcare, iar dimineața descoperi că a dispărut. Nu există urme de violență și nimeni nu știe unde s-a dus. Apoi afli că alți 16 copii din aceeași clasă au dispărut exact în același moment. La ora 2:17 dimineața. Acesta este punctul de plecare al filmului ‘Arme’ (Weapons), horror-ul american regizat de Zach Cregger”, scrie Netflix Mania despre lungmetraj.

Pentru Cregger, în vârstă de 45 de ani, „Weapons” a fost primul lungmetraj pe care l-a scris și regizat după „Barbarian”, un alt film de groază cu o poveste neobișnuită ce s-a bucurat de un succes comercial peste orice așteptări în 2022.

Primul film a obținut încasări de 10 ori mai mari decât bugetul său de producție estimat la 4,5 milioane de dolari, în timp ce „Weapons”, lansat în cinematografe în august anul trecut, a încasat 270 de milioane de dolari, versus un buget de 38 de milioane.

Întrucât a fost coprodus de studioul New Line Cinema și distribuit de Warner Bros, „Weapons” a intrat în streaming pe HBO Max după ce și-a încheiat parcursul în sălile de cinema. Însă el poate fi văzut acum pe Netflix, ca parte a unui acord de licențiere între platforma de streaming și acum defuncta companie Warner Bros Discovery.

În România, filmul lui Cregger a intrat în catalogul Netflix în data de 26 octombrie și în momentul redactării acestui articol este al treilea cel mai urmărit lungmetraj de pe platformă, după ce a fost chiar mai sus în clasament.

Secvență din filmul „Weapons” (Arme), FOTO: Warner Bros, BoulderLight Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Filmul „Weapons” i-a adus unei veterane a Hollywood Premiul Oscar

La fel ca în cazul „A House of Dynamite”, un alt film care s-a bucurat de succes pe Netflix, povestea din „Weapons” evoluează gradual, ea fiind spusă pe rând din perspectiva mai multor personaje.

Asta a însemnat că la ediția de anul acesta a Premiilor Oscar actrița Amy Madigan a fost eligibilă doar la categoria pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar. Madigan, o veterană în vârstă de 76 de ani a Hollywood, o joacă în film pe antagonista principală, a cărei identitate este dezvăluită abia în a doua parte a lungmetrajului. Elementul de mister reprezintă de altfel una dintre marile atracții ale „Weapons”.

Iar la gala Premiilor Oscar organizată la Hollywood pe 15 martie, Madigan a triumfat în condițiile în care contracandidatele ei au fost Teyana Taylor, care a luat Globul de Aur pentru prestația ei din „One Battle After Another”, Wunmi Mosaku, care a fost recompensată la Premiile BAFTA pentru interpretarea sa din „Sinners”, și Elle Fanning, respectiv Inga Ibsdotter Lilleaas au fost nominalizate la Oscar pentru rolurile lor din apreciatul film „Sentimental Value” al lui Joachim Trier.

Oscarul pentru „Weapons” câștigat în cele din urmă de Madigan a fost unul dintre cele două de la categoriile majore care nu au mers la „Sinners” sau „One Battle After Another”, marile câștigătoare ale serii.

Actrița Amy Madigan, cu statueta Oscar câștigată pe 15 martie 2026 grație interpretării din filmul „Weapons”, FOTO: John Locher / AP / Profimedia Images

Coincidența stranie de la Premiile Oscar

Madigan stabilise un record încă din data de 22 ianuarie a acestui an, când Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului și-a prezentat lista completă a nominalizărilor pentru gala Oscarurilor de anul acesta. Ea devenise atunci actrița cu cel mai mare interval de timp scurs între două nominalizări la Oscar: 40 de ani.

Însă un alt detaliu straniu a atras atenția: primul ei film, pentru care a fost nominalizată în 1976, s-a numit „Twice in a Lifetime” (De două ori în viață).

Inclusiv BBC și site-uri majore de la Hollywood au remarcat în ianuarie coincidența stranie, notând că gala de anul acesta ar putea fi ultima șansă a lui Madigan să câștige un Oscar având în vedere că, în pofida carierei longevive, ea a făcut parte mai degrabă din eșalonul „B” al actorilor de la Hollywood.

„Este grozav! Toată lumea mă întreabă la conferințele de presă și peste tot: ‘Ei bine, au trecut 40 de ani. Și, știi, ce este diferit de data asta?’ Ce este diferit e că acum îl am pe tipul ăsta, o păpușică!”, a spus actrița în discursul de acceptare, referindu-se la soțul ei, actorul Ed Harris. Cei doi sunt căsătoriți de mai multe decenii.

Filmul ce poate fi văzut pe Netflix de Halloween va avea și o continuare

Regizorul Zach Cregger a dezvăluit în luna iulie că a început scrierea scenariului pentru „Gladys”, un film prolog pentru „Weapons” dedicat originilor personajului interpretat de Amy Madigan.

Cineastul american, care a scris, regizat și produs „Weapons”, a spus la o discuție cu public organizată în cadrul evenimentului Comic-Con San Diego că pentru primul lungmetraj „a avut foarte mult sens să nu intrăm în detaliile trecutului ei, deoarece mecanismul narativ al filmului era acela de a o păstra cât mai misterioasă”.

„Există însă o poveste extraordinară care merită spusă despre originile lui Gladys și despre cum a ajuns să fie ceea ce știm cu toții”, a adăugat el. „Povestea are parte de numeroase răsturnări de situație, mistere și lucruri nebunești, la fel ca ‘Weapons’. Cred că va fi un film extraordinar”, a mai spus acesta.

Comentariile sale au venit la mai bine de trei luni după ce Cregger dezvăluise că un film prolog „Gladys” va fi lansat în cinematografe de către studioul New Line Cinema pe 8 septembrie 2028.

Deocamdată nu există indicii că aceste planuri ar fi fost afectate de către tranzacția care a bulversat Hollywood.

Paramount Global a finalizat pe 7 octombrie achiziția New Line Cinema, a studiourilor Warner Bros, a platformei de streaming HBO Max și a tuturor celorlalte branduri deținute anterior de gigantul Warner Bros Discovery.