Filmul care a triumfat surprinzător la Premiile Oscar din acest an a apărut acum în streaming în România. Unde poate fi văzut

Un film care a câștigat Oscarul, iar regizorul său a primit premiul Palme D’Or la Cannes a intrat în oferta platformelor de streaming disponibile și în România. Apreciatul film „Anora” al regizorului american Sean Baker poate fi văzut acum acasă pe SkyShowtime.

„Acest film este magnific, plin de umanitate (…) Ne-a frânt inimile”, a declarat președinta cineasta americană Greta Gerwig, președinta juriului de la ediția de anul trecut a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, unde Anora a fost prezentat în premieră. Ea a făcut comentariul înainte de a-i înmâna marele premiu Palme D’Or lui Sean Baker.

Lungmetrajul povestește modul în care tinerii din lumi diferite se îndrăgostesc, se întâlnesc cu obstacole imediate și se confruntă cu consecințele – cu excepția faptului că, în acest caz, cuplul este format din o dansatoare exotică din New York și fiul nesăbuit al unui oligarh rus.

Cei doi se căsătoresc la Las Vegas, stârnind furia rudelor acestuia din urmă. Filmul ia o întorsătură comică atunci când un trio de mafioți sosește în casa tinerilor proaspăt căsătoriți.

Baker se referă la Anora ca la o poveste a Cenușăresei, filmul său fiind o dramă cu umor negru.

Filmul „Anora” a câștigat 5 Premii Oscar la gala de anul acesta

Filmul lui Baker, în vârstă de 54 de ani, a câștigat ulterior mai multe premii ale industriei cinematografie, succesul său fiind încununat la începutul lunii martie, când Anora devenit lungmetrajul care a plecat acasă cu cele mai multe Premii Oscar de la prestigioasa gală organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului.

Pelicula americană a triumfat la două categorii la care specialiștii vedeau cu totul alții favoriți. Anora a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film, unde marii pretendenți erau considerați The Brutalist cu Adrien Brody în rolul unui supraviețuitor al Holocaustului, A Complete Unknown, filmul biografic despre Bob Dylan cu Timothee Chalamet în rolul titular, și Conclave, un thriller foarte apreciat despre uneltiri machiavelice la Vatican.

Lungmetrajul a devenit astfel doar al patrulea film din istoria cinematografiei care a câștigat și Premiul Oscar pentru cel mai bun film, și premiul echivalent la Festivalul de Film de la Cannes, considerat în general cel mai prestigios din Europa. Celelalte 3 au fost The Lost Weekend (1945), Marty (1955) și Parasite, comedia neagră din 2019 a regizorului sud-coreean Bong Joon Ho.

Anora și-a adjudecat și Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, câștigat de Mikey Madison la categoria la care favorită detașată era considerată anul acesta Demi Moore. În vârstă de 26 de ani, Madison a devenit prima reprezentantă a Generației Z care a câștigat un Oscar, și una dintre puținele actrițe care a plecat acasă cu râvnita statuetă din prima nominalizare.

Celelalte 3 Oscaruri adjudecate de Anora au fost pentru cel mai bun regizor, acordat lui Baker, cel mai bun scenariu original și cel mai bun montaj.

Sean Baker a câștigat patru statuete la Premiile Oscar 2025. Foto: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Filmul l-a făcut pe Sean Baker să egaleze un record din 1954 al lui Walt Disney

Sean Baker a câștigat cu filmul său patru statuete la Premiile Oscar care au avut loc pe 3 septembrie, egalând astfel recordul lui Walt Disney din 1954 pentru cele mai multe Oscaruri câștigate într-o singură noapte.

Baker a câștigat premiul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și cel mai bun montaj.

La premiile Oscar din februarie 1954, Walt Disney câștigase patru premii Oscar, dar toate pentru filme diferite: cel mai bun film documentar (The Living Desert), cel mai bun scurtmetraj documentar (The Alaskan Eskimo), cel mai bun scurtmetraj de desene animate (Toot, Whistle, Plunk and Boom) și cel mai bun scurtmetraj cu două role (Bear Country), potrivit Billboard.

Pe lângă scrierea scenariului pentru Anora, regizarea sa și munca la montaj, Baker a primit Oscarul pentru cel mai bun film întrucât el a fost și unul dintre producătorii acestuia, iar Premiul Oscar la categoria respectivă se acordă pentru producătorii unui lungmetraj.

Baker a ocupat toate aceste roluri întrucât filmul a fost realizat cu 6 milioane de dolari, o sumă infimă pentru standardele de la Hollywood. „Dacă încercați să faceți filme independente, vă rog să continuați să o faceți. Avem nevoie de mai multe. Aceasta este o dovadă”, a Baker la gala Premiilor Oscar din martie.

Pe lângă succesul de care s-a bucurat printre criticii de film și în rândul profesioniștilor din industria cinematografică, Anora a fost și un succes comercial. Încasările sale totale în cinematografe s-au ridicat la aproape 60 de milioane de dolari, de 10 ori mai mult decât bugetul său de producție.

Apariția în streaming a filmului pe SkyShowtime e o oarecare surpriză, având în vedere succesul său și faptul că, fiind o producție independentă, pentru drepturile sale de difuzare au putut licita toate platformele de pe piață.