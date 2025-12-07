Fonduri europene de câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale: Perioada de înscrieri la finanțare pentru administratorii de grant PTJ din 3 județe

Din data de 28 ianuarie 2026 se va deschide sesiunea în care ONG-urile, universitățile și primăriile din 3 județe vor putea depune proiecte pentru a obține finanțări nerambursabile în valoare totală de 27 de milioane de lei, din care vor distribui apoi granturi de câte 100.000-300.000 EUR unor antreprenori de economie socială, în cadrul Programului de Tranziție Justă 2021-2027, finanțat din Politica de coeziune a Uniunii Europene.

Citește mai departe pe StartupCafe…

Foto: © Schlenger86 | Dreamstime.com