Fonduri europene de câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale: Perioada de înscrieri la finanțare pentru administratorii de grant PTJ din 3 județe

Fonduri europene de câte 100.000-300.000 EUR pentru întreprinderi sociale: Perioada de înscrieri la finanțare pentru administratorii de grant PTJ din 3 județe
Fonduri europene. Foto: © Schlenger86 | Dreamstime.com

Din data de 28 ianuarie 2026 se va deschide sesiunea în care ONG-urile, universitățile și primăriile din 3 județe vor putea depune proiecte pentru a obține finanțări nerambursabile în valoare totală de 27 de milioane de lei, din care vor distribui apoi granturi de câte 100.000-300.000 EUR unor antreprenori de economie socială, în cadrul Programului de Tranziție Justă 2021-2027, finanțat din Politica de coeziune a Uniunii Europene. 

