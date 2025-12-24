Fotbalistul crescut de Villarreal a plecat după doar 5 luni de la echipa din SuperLiga: „În interesul ambelor părți”

Oțelul Galați a anunțat, miercuri, că a ajuns la un acord de încetare amiabilă a relațiilor contractuale cu fundașul Vadik Murria Soriano (25 de ani).

Fotbalistul cu dublă cetăţenie ruso-spaniolă semnase în iulie un contract valabil până în 2027, însă a părăsit mai devreme gruparea roș-alb-albastră.

Vadik Murria a plecat de la Oțelul Galați

„Vadim «Vadik» Murria Soriano, în vârstă de 25 de ani, nu mai face parte din lotul Oțelului. Decizia a fost luată de comun acord, în urma unor discuții purtate în interesul ambelor părți. Clubul îi mulțumește lui Vadik pentru munca depusă și pentru profesionalismul arătat pe perioada petrecută la SC Oțelul Galați și îi urează mult succes în continuare în cariera sportivă.

În roș-alb-albastru, Murria Soriano a disputat 11 partide de Superliga și 1 în Cupa României. ¡Buena suerte!”, se arată în comunicatul clubului Oțelul Galați.

De-a lungul carierei, Murria Soriano a mai evoluat numai pentru echipe din Spania: Villarreal, Roda (juniori), CF Intercity și SD Tarazona.