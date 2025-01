FOTO Cristiano Ronaldo va avea o monedă cu chipul lui. Valoarea considerabilă pe care un expert se așteaptă să o depășească

Sportivul portughez Cristiano Ronaldo va fi omagiat de ţara sa prin emiterea unei monede de colecţie cu chipul acestuia – un obiect care ar putea atinge rapid o valoare exorbitantă, scrie site-ul de specialitate Sportune.

Moneda cu portretul atacantului va fi emisă în 25.000 de exemplare. Moneda, cu o valoare nominală de şapte euro – o referire la legendarul său număr de pe tricou – va fi comercializată la prețul de 7.50 euro, notează News.ro.

Conform unui expert în domeniu, citat de Sportune, valoarea acestei monede ar putea depăşi 140.000 de euro în timp, „datorită rarităţii sale, conţinutului său de aur şi a aurei excepţionale a lui Ronaldo în ţara sa natală”.

Portugal will launch 7 Euro Coin to honour one of the Greatest Footballer Cristiano Ronaldo 🇵🇹 🐐 pic.twitter.com/1CGtAblUDv