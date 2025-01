Sorin Ioniță, după ce Simonis a recunoscut că PSD a direcționat voturi către George Simion: „Sistemul e gol pe dinăuntru, politizat şi clientelar” / Analistul remarcă și absența Direcţiei de Informaţii a Armatei din CSAT

Analistul Sorin Ioniță, președinte al think tank-ului Expert Forum (EFOR), a reacționat sâmbătă, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook, după ce șeful Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis a spus, într-un dialog cu Marcel Ciolacu, că membri PSD au direcționat voturi pentru liderul AUR, George Simion, în turul I al prezidențialelor, afirmând că „douăzeci de ani de muncă la construcţia încrederii”, din partea partenerilor internaționali ai României, şi „reforma din securitate-apărare s-au dus pe apa sâmbetei când s-a descoperit brusc ce gol e sistemul pe dinăuntru, politizat şi clientelar”.

„Faptul că PSD a dat voturi la (George) Simion, iar PNL a plătit campanie online la (Călin) Georgescu au ajuns chestii notorii pentru partenerii occidentali şi au creat mare neîncredere în actuala conducere a României, dar şi în serviciile secrete care s-au dovedit incompetente, depăşite de situaţie sau complice la aceste jocuri de tehnologie politică kremlinistă practicate de nişte papagali de Bucureşti, cu acceptul lui Johannis (Klaus Iohannis, n.r.). Că acum Marcel încearcă să disipeze tensiunea ducând teme serioase în hăhăială, cum a făcut şi cu facturile Nordis, merge aici unde ai TV-uri plătite să se uite în altă parte, dar nu merge în capitalele din Vest”, afirmă analistul, în mesaj.

„Sunt deja două întâlniri importante la care România a fost evitată, pentru că nu era sigur cine-i reprezentantul legitim al statului după puciul soft orchestrat cu mâna CCR (Curtea Constituțională, n.r.), sau dacă informaţiile nu ajung cumva la pescuitori în ape tulburi, precum (Gabriel) Vlase / SIE (Serviciul de Informații Externe, n.r.): întâlnirea polono-franceză de la Varşovia, când s-a bătut cu pumnul în masă («ce kkt fac românii cu alegerile?»); şi meetingul informal NATO din decembrie la Bruxelles, ăla când s-a enervat Johannis că nu l-au chemat”, mai afirmă Sorin Ioniță.

Acesta subliniază faptul că Direcţia de Informaţii a Armatei „n-a fost lăsată să vină nici la celebrul CSAT (ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. n.r.)” convocat de președintele Iohannis după primul tur al alegerilor prezidențiale, „probabil din cauza sentimentului generalizat pro-Georgescu / pro-suveranist / din armată, un mic secret al lui Polichinelle”.

Ce mai afirmă Sorin Ioniță:

„ Douăzeci de ani de muncă la construcţia încrederii şi reforma din securitate-apărare s-au dus pe apa sâmbetei când s-a descoperit brusc ce gol e sistemul pe dinăuntru, politizat şi clientelar. De data asta nu ştiu dacă o mai putem drege ca de obicei, doar cu ţuţări ai PSDNL şi serviciilor plimbaţi să dea tonul în talkshows de seară şi articole de influenţă cumpărate în presa străină prin ambasade, SPP şi agenţii de PR cum e aia a PNL care n-a observat că i se furase campania. Articole care confundă manipularea pe TikTok cu atacul cibernetic şi eroizează generalii care s-ar fi bătut cu ruşii (sanchi, dormeau), deci nu e cazul de vreo demisie.

Douăzeci de ani de muncă la construcţia încrederii şi reforma din securitate-apărare s-au dus pe apa sâmbetei când s-a descoperit brusc ce gol e sistemul pe dinăuntru, politizat şi clientelar. De data asta nu ştiu dacă o mai putem drege ca de obicei, doar cu ţuţări ai PSDNL şi serviciilor plimbaţi să dea tonul în talkshows de seară şi articole de influenţă cumpărate în presa străină prin ambasade, SPP şi agenţii de PR cum e aia a PNL care n-a observat că i se furase campania. Articole care confundă manipularea pe TikTok cu atacul cibernetic şi eroizează generalii care s-ar fi bătut cu ruşii (sanchi, dormeau), deci nu e cazul de vreo demisie. Se investesc bani grei în tăcere, să nu mai vorbim de ce-a fost şi să mergem mai departe în aceeaşi formulă politică, cu aceiaşi oameni, cu Marcel la guvern şi camarila lui Ciucă mutată la Senat. Şi se trimit ameninţări discrete la ăia care mai mârâie în front, că abia la chestia asta sistemul se pricepe şi e eficient.”

„Testul va fi peste câteva săptămâni când preşedinţia poloneză a UE începe întâlniri informale dar importante la nivel de lideri, cu agendă UE şi NATO”, consideră analistul, care așteaptă să vadă „cine din România va fi chemat şi la ce discuţii va fi lăsat să ia parte”.

Premierul Marcel Ciolacu a publicat vineri seară, pe contul său de TikTok, un dialog cu Alfred Simonis, în care cel din urmă a recunoscut că liderul PSD le-ar fi transmis social-democraților să nu îi dea voturi liderului AUR, George Simion, în alegerile prezidențiale, însă „toți i-am dat”.

„Îți amintești când tu spuneai la partid să nu îi dea nimeni voturi lui Simion pentru că nu suntem siguri că intrăm în turul doi? Să știi că toți i-am dat”, i-a spus Simonis lui Ciolacu. După o pauză, Simonis a subliniat: „Ascultăm și nu judecăm!”.

Ciolacu i-a răspuns că îi pare rău ca a plecat de la partid în ziua alegerilor prezidențiale. „Îmi pare rău că în aceea duminică să mă văd cu fii-miu. Ești părinte ca și mine, în schimb Filip este mai mare decât copiii tăi. Am simțit că este o presiune pe el și ai și văzut că a venit în noaptea aia în bermude fiind 5 grade afară. Și îmi pare rău că am plecat și nu am insistat și nu am stat acolo ca să nu se întâmple acest lucru”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu s-a clasat pe locul trei la alegerile prezidențiale, după Călin Georgescu și Elena Lasconi. A fost cel mai slab scor din istorie al unui social-democrat în cursa pentru Cotroceni. George Simion a ocupat abia locul al patrulea.

CCR a anulat întregul proces electoral al alegerilor prezidenţiale, prin hotărârea nr. 32. Astfel, turul al doilea al scrutinului prezidenţial, ce urma să aibă loc pe 8 decembrie, nu s-a mai desfăşurat.

Curtea şi-a motivat decizia pe baza documentelor desecretizate pe 4 decembrie 2024și prezentate în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) din data de 28 noiembrie, transmise de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – Direcţia Generală de Protecţie Internă, Serviciul de Informaţii Externe (SIE), Serviciul Român de Informaţii (SRI) şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS).

Din examinarea documentelor desecretizate, CCR a constatat că procesul electoral privind alegerea Preşedintelui României a fost viciat pe toată durata desfăşurării lui şi în toate etapele, de multiple neregularităţi şi încălcări ale legislaţiei electorale care au distorsionat caracterul liber şi corect al votului exprimat de cetăţeni şi egalitatea de şanse a competitorilor electorali, au afectat caracterul transparent şi echitabil al campaniei electorale şi au nesocotit reglementările legale referitoare la finanţarea acesteia. Toate aceste aspecte au avut un efect convergent de desconsiderare a principiilor esenţiale ale alegerilor democratice, au spus judecătorii constituționali.

Informaţiile prezentate de SRI, SIE şi MAI în ședința CSAT de la finalul lunii noimebrie au indicat faptul că finanţarea campaniei candidatului proto-legionar Călin Georgescu pe rețeaua de socializare TikTok s-a ridicat la un milion de euro, că au avut loc acţiuni ale unui actor cibernetic statal asupra infrastructurilor IT&C suport pentru procesul electoral şi că România este „o ţintă pentru acţiuni hibride agresive ruse”.

Printre documentele desecretizate de Administrația Prezidențială pe 4 decembrie nu se află și nici nu este menționată vreo informare sau notă transmisă de Direcţia de Informaţii din cadrul Armatei Române.