FOTO Cum arată în interior primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani și când ar putea călătorii să circule cu el / Rutele pe care vor circula la început

Statul român a cumpărat 37 de trenuri electrice noi de la Alstom, însă doar trei dintre ele au fost produse până acum și aduse în țară, în timp ce al patrulea este în fabrică. Directorul companiei spune că speră ca primul tren să intre în circulație sub sigla CFR încă de la finalul acestui an.

Două trenuri se află în depoul Alstom din zona Grivița, un al treilea tren este în teste, iar al patrulea este în producție. Oficialii Alstom au spus că au decis ca restul de trenuri să NU mai fie asamblate în Polonia, ci în Germania.

Patru locuri la clasa a 2 a in trenul Alstom (foto Vlad Barză)

Fiind un model nou de tren el trebuie să obțină multe certificări și aprobări, iar asta durează.

Mai sunt teste de făcut și certificări de obținut, plus că trebuie să fie parcurși 10.000 de km pe rețeaua națională, ceea ce nu ar trebui să dureze mult. Trenurile electrice Coradia Stream vor circula în configurație cu șase vagoane și vor putea atinge 160 km/h, viteză posibilă doar pe magistrala spre Constanța.

Cabina trenului Alstom Coradia Stream (foto Vlad Barză)

Cea mai nouă promisiune este că restul de trenuri din cadrul contractului vor ajunge pe parcursul anului 2025. Producătorul spune că trenurile vor avea unități de aer condiționat de capacitate mare, astfel încât să fie în tren o temperatură de 24-25 °C chiar și când afară este caniculă.

Întrebat dacă sunt șanse ca acest tren să transporte călători până la finalul acestui an, Gabriel Stanciu, director Alstom pentru România, a răspuns afirmativ. „Eu cred că da, așa ar trebui. Dacă totul merge bine am putea să-l punem în operare comercială până la final de an, poate chiar din noul Mers al Trenurilor”.

Noul mers intră în vigoare de la 15 decembrie 2024, dar intrarea trenului în circulație depinde și de cum se va organiza și CFR Călători.

Zona locurilor de clasa 1 in trenul Alstom (foto Vlad Barză)

Oficialii Alstom spun că au făcut în Cehia o serie de teste care nu puteau fi făcute la circuitul de la Făurei, iar un alt „pachet” de teste a fost făcut în Germania. Alstom a avut și probleme cu producția în Polonia și au apărut întârzieri din cauza pandemiei și apoi a războiului din Ucraina. O parte din întârzieri au apărut din cauza problemelor de la furnizorii de componente.

Numerotarea locurilor in tren (foto Vlad Barză)

Pe ce rute vor fi introduse întâi noile trenuri

Primele trenuri vor circula sub sigla CFR Călători și primele rute deservite vor fi București – Constanța și București – Brașov.

Podeaua trenului Coradia Stream (foto Vlad Barză)

Primul tren dintre cele 37 a intrat în România în decembrie 2023. Al doilea tren electric Alstom Coradia Stream a intrat tractat în România, la punctul de frontieră Episcopia Bihor, pe 31 mai, iar la început de iunie a ajuns la centrul de încercări de la Făurei, pentru mai multe teste dinamice. Trenul a venit din Cehia, de la Velim, unde a fost supus altor teste, în vederea certificării. Din iulie este la depoul Alstom din București.

Una dintre toaletele trenului Alstom Coradia Stream (foto Vlad Barză)

Alstom are un depou în incinta atelierelor Grivița și are un plan de investiții în valoare de 54 milioane euro, scopul fiind de a ajunge să aibă spațiu pentru 12 trenuri.

Trenuri Coradia Stream in depou la Bucuresti (foto Vlad Barză)

Doua trenuri Coradia Stream in depoul Alstom (foto Vlad Barză)

