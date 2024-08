FOTO Preoți ruși se roagă pe un câmp pentru stingerea unui incendiu la un depozit de petrol care arde de patru zile, în Rostov

Doi preoți ruși au făcut rugăciuni pe un câmp din apropierea unui depozit de petrol din regiunea Rostov, care a luat foc după un atac ucrainean cu drone la sfârșitul săptămânii trecute, scrie publicația independentă Meduza.

Eparhia Volgodonsk a Bisericii Ortodoxe Ruse a oficiat o slujbă în orașul Proletarsk din regiunea Rostov.

O fotografie din timpul rugăciunilor a apărut pe canalul Telegram al eparhiei pe 20 august, scrie Meduza.

Aceasta arată doi preoți stând pe un câmp cu o icoană a Maicii Domnului în timp ce în depărtare se ridică o coloană de fum de la incendiul care a izbucnit la depozitul de petrol.

Rostov region, Russia ❗

Bavovna Monitor 💥🔥🔥🔥💨

UPD: The oil depot has been burning for 4 days now. The authorities continue to hold back on releasing information. In the meantime, people are praying as hard as they can. Priests from the Volgodonsk diocese held a prayer… https://t.co/8V15YnMB8y pic.twitter.com/IYZL1T3Ecn