FOTO Modelul legendar renăscut de Renault, de data asta ca SUV electric, a fost prezentat la salonul auto de la Paris

Renault a prezentat la Salonul Auto de la Paris un SUV electric de oraș numit Renault 4 E-Tech la care designul preia și elemente retro de la o mașină ce a avut mare succes în anii ’70. Modelul va avea două versiuni de baterie, cu autonomie de 300 km, respectiv 400 km, iar prețurile mașinii cu baterie mai mare vor trece de 30.000 de euro.

Este al doilea model de inspirație retro pe care Renault îl prezintă în acest an, după Renault 5, un model ceva mai mic arătat în primăvară la Geneva. Compania spune că aceste mașini sunt reinventate pentru era automobilului electric și au multe tehnologii de ultimă oră. Presa le-a numit modele „retro-futuristice”.

Bordul lui Renault 4 E-Tech (foto Renault)

Renault 4 E-Tech are 4,10 metri lungime, fiind cu 12 cm mai lung decât Renault 5. Șefii Renault spun că Renault 5 este gândită ca mașină electrică de oraș, în timp ce Renault 4 se adresează unui public mai larg.

Modelul are foarte multe elemente tehnice și componente în comun cu Renault 5 E-Tech. Vor exista două variante de baterie: 40 kWh și 52 kWh, autonomia promisă fiind de 300 km, respectiv 400 km. Varianta cu baterie mai mare ajunge în 8,5 secunde de la 0, la 100 km/h. Varianta de intrare în gamă are motor de 90 kW, iar cea cu autonomie mai mare are motor de 110 kW.

Mașina va fi construită în uzina franceză Maubeuge, iar din martie 2025 celulele pentru baterii vor fi asamblate tot în Franța.

Renault 4 vazut din partea din spate (foto Renault)

Renault 4 va ajunge la primii clienți la început de 2025 și va concura cu modele precum Citroen e-C3 Aircross, Jeep Avenger, Hyundai Kona, MG ZS, Opel Mokka-e și Peugeot e-2008, scrie publicația Automotive News.

Mașina arătată acum lumii se inspiră din Renault 4 sau R4 a fost produsă în multe versiuni și la multe uzine între 1961 și 1994, găsindu-și 8 milioane de clienți. Francezii îi mai spuneau și 4L „Quatrelle”.