FOTO Seceta scoate la iveală, în Serbia şi Ungaria, nave scufundate în Dunăre din cel de-al Doilea Război Mondial

Epavele unor nave naziste încărcate cu explozivi, scufundate în Dunăre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au ieşit la iveală în apropierea oraşului-port Prahovo din Serbia, după seceta din iulie şi august, care a dus la scăderea nivelului fluviului, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Patru nave datând de dinainte de 1950 au ieşit, de asemenea, la iveală în Parcul Naţional Dunăre-Drava din Ungaria, în apropiere de Mohacs, unde nivelul Dunării era de numai 1,5 metri, marţi, ca urmare a valurilor de caniculă şi a secetei persistente din iulie şi august.

Serbia | Sunken Nazi warships resurface as water levels drop in the Danube river in drought-hit Europe.



German warships from World War 2. pic.twitter.com/G5zfYntYqg