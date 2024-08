FOTO Statuia lui Anne Frank din Amsterdam, vandalizată cu vopsea roșie, cu mesajul „Free Gaza” / Al doilea astfel de incident în mai puțin de o lună

O statuie din Amsterdam care o înfăţişează pe Anne Frank, adolescenta evreică ce a murit într-un lagăr nazist în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi care a devenit faimoasă în întreaga lume pentru relatarea captivităţii sale, a fost vandalizată cu vopsea roşie, cu mesajul „Free Gaza”, scrie duminică News.ro.

Potrivit imaginilor publicate pe reţeaua de socializare X, la baza statuii a fost inscripţionat sloganul „Free Gaza” („Eliberați Gaza”), în timp ce cele două mâini ale monumentului au fost vopsite în aceeaşi culoare roșie.

Exactly 80 years ago, Anne Frank and her family were arrested by the Nazis and deported. This sad anniversary was marred by antisemites who painted the hands of Anne Frank’s statue in Amsterdam with red paint, along with the words "Free Gaza."



Anne Frank was not Israeli.

She was… pic.twitter.com/B8YrDKDyBx