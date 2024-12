George Simion le cere sprijinul lui Donald Trump Jr. și lui Elon Musk pe X, după anularea alegerilor prezidențiale din România

George Simion, liderul AUR, i-a etichetat pe X pe Donald Trump Jr, fiul cel mai mare al președintelui ales Donald Trump, și pe miliardarul Elon Musk, un aliat al viitorului lider de la Casa Albă, cerându-le sprijinul „pentru libertate”.

Încurajat probabil de postarea lui Donald Trump Jr. în care comenta decizia CCR de anulare a scrutinului prezidențial, George Simion s-a îndreptat spre fiul cel mare al președintelui ales al SUA cu apeluri la ajutor.

„Ce se întâmplă în România este o rușine, @DonaldTrumpJr. Poporul român a ales clar un viitor suveranist, patriotic și pașnic. Cu toate acestea, globaliştii lui Soroș au alte planuri pentru noi. Primăvara asta avem o ultimă șansă. Avem nevoie de sprijinul vostru – pentru #libertate! @DonaldJTrump, @elonmusk”, a scris George Simion pe X.

