George Tuță: Fiecare dintre noi poate să facă această aritmetică simplă, să adune voturile, să îşi dea seama că sunt corecte

Candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 1, George Tuță, consideră că numărătoarea voturilor a fost făcută corect, liberalii calculând în funcție de datele oficiale ale AEP, „unde în cea mai mare parte au fost corecte”. Miercuri dimineața, contracandidata sa din partea Alianței Dreapta Unită, a acuzat cele două partide care îl susțin pe Tuță că au fraudat scrutinul, reclamând că „au dispărut 1.000 de voturi”.

„Fiecare secţie de vot este analizată cu mare atenţie şi toate deciziile de până acum au fost luate în unanimitate a Biroului Electoral de sector. Ultimele secţii nu cred că ar trebui să mai ridice probleme şi ar trebui să existe un ritm. Gândiţi-vă şi la aceşti oameni care în ultimele 24 de ore nu s-au odihnit absolut deloc şi lucrează la foc continuu pentru a afla rezultatul final”, a declarat George Tuţă, candidatul PSD-PNL la Primăria Sectorului 1, citat de News.ro.

El a afirmat că „fiecare dintre noi poate să facă această aritmetică simplă, să adune voturile, să îşi dea seama că sunt corecte”.

„Noi am făcut acest calcul, nu am ţinut cont de pozele pe care le pune doamna Armand ci, din contră, am luat datele de pe platforma oficială a AEP, unde în cea mai mare parte au fost corecte, inclusiv la procesele verbale. Noi am făcut calculele pe datele corecte”, a completat liberalul.

Despre o cerere de renumărare a voturilor, Tuţă a precizat că nu a văzut să ceară aşa ceva contracandidata sa.

„Biroul Electoral de sector a decis să renumere la una dintre secţii iar rezultatul obţinut, voturile mele au fost păstrate, iar după numărătoare, voturile pe care le avea doamna Armand erau umflate din pix cu 20”, a explicat candidatul PSD-PNL.

George Tuţă a criticat modul în care au fost organziate alegerile.

„Biroul Electoral Central trebuia să intervină şi să amendeze pe cei responsabili de condiţiile de lucru al întregului Birou electoral, fie că era de secţie de vot sau de sector, pentru că ce s-a întâmplat în aceste trei zile este inuman şi umilinţa la care au fost supuşi oameni trebuie să înceteze cât mai repede”, a spus Tuță.

„Mai sunt 15 secţii de predat procesele verbale, documentele toate sunt în sediul Biroului electoral de sector, categoric puteau să organizeze mai bine, dar Biroul Electoral şi-a făcut datoria exemplar”, a spus el.

Tuţă a mai declarat că el îşi doreşte ca acest proces să se încheie într-un mod corect.

„La cum am văzut că merg lucrurile, mă aştept ca astăzi să se întâmple acest lucru, pentru că corectitudinea acestui demers şi prezenţa mea aici a fost pentru a păstra corectitudinea şi transparenţa acestui proces. Subliniez faptul că toate procesele verbale au fost acceptate cu unanimitate de voturi din partea tuturor reprezentanţilor Biroului electoral de sector”, a spus Tuţă în final.

Clotilde Armand a acuzat miercuri dimineață PNL și PSD, cele două partide care îl susțin pe contracandidatul ei, George Tuţă, cu care își dispută victoria la Primăria Sectorului 1, de fraudă electorală. Candidata ADU a susținut că o mie de buletine de vot de la o secție de votare „s-au evaporat”.