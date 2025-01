VIDEO Rușii încă se luptă cu incendiul după ce ucrainenii au lovit acum trei zile depozitul de carburanți al bazei Engels-2 / Doi pompieri au murit

Incendiul izbucnit la o instalație industrială din Rusia a fost adus sub control dar nu a fost lichidat, au afirmat sâmbătă autoritățile locale, la trei zile după ce drone ucrainene au lovit depozitul de carburanți poziționat strategic în apropierea bazei aeriene Engels-2, unde sunt desfășurate bombardiere strategice.

Autoritățile au spus miercuri doar că a fost afectată „o instalație industrială”, fără a dezvălui mai multe detalii despre amplasamentul acesteia, notează Reuters.

„Suprafața incendiului la o întreprindere industrială din Engels a fost redusă cu 80%. De asemenea, cantitatea de fum a scăzut semnificativ”, a afirmat sâmbătă pe Telegram guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin.

Imagini neverificate postate sâmbătă pe rețelele de socializare arată că incendiul încă este unul de amploare.

The oil depot near Russia's Engels-2 air base in Saratov Oblast, hit by Ukrainian drones on Jan. 9, is burning for a fourth day. The air base is home to Russia's Tu-160 bomber fleet and also hosts some of its Tu-95 bombers – regularly used in mass missile attacks on Ukraine. pic.twitter.com/wdLOziOEid

Alte clipuri online de arătau că situația era gravă și vineri, iar fumul se vedea și pe imagini din satelit:

Video of the fire at the Engels air base in Saratov, russia, still burning for the third day. the emergency services in russia have reportedly stopped trying to extinguish it and are allowing it to burn out. https://t.co/DUS2d25KdT pic.twitter.com/9aA3nYuw3S