Germania numește pe fondul tensiunilor din NATO „cea mai mare amenințare” la adresa libertății și securității din Europa

Ministrul german de externe Johann Wadephul, fotografiat pe 29 octombrie 2025 la aterizarea în Iordania, pentru o vizită oficială, FOTO: Marcus Brandt / DPA / Profimedia Images

Ministrul german de externe Johann Wadephul a afirmat luni, înainte de a începe vizite oficiale în Letonia și Suedia, că Rusia rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității și libertății în Europa, insistând că dezbaterile din cadrul Alianței Nord-Atlantice nu trebuie să distragă atenția de la situația din Ucraina sau să conducă la diviziuni, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Pentru noi este clar: Rusia este și rămâne cea mai mare amenințare la adresa securității și libertății în Europa. Situația din Ucraina este deosebit de gravă în acest moment: un milion de persoane sunt private de electricitate, iar sute de mii de căldură la temperaturi sub zero grade în urma atacurilor selective ale Rusiei asupra infrastructurii civile” ucrainene, a subliniat șeful diplomației germane într-un comunicat emis de ministerul său.

Wadephul a avertizat că dezbaterile care au loc în cadrul Alianței Nord-Atlantice nu ar trebui să distragă atenția de la ceea ce constituie interesul central – „libertatea și securitatea Ucrainei ca stat suveran” – pentru că pe asta pariază președintele rus Vladimir Putin.

Cu atât mai important este indiciul că se fac progrese în direcția unor discuții directe între Ucraina și Rusia, cu medierea SUA, a remarcat el. Comentariile sale vin în contextul în care mai mulți oficiali germani au criticat în termeni duri, mai devreme în cursul lunii, Statele Unite din cauza amenințărilor administrației Trump privind Groenlanda.

De exemplu, președintele Frank-Walter Steinmeier a acuzat SUA pe 8 ianuarie că „distrug ordinea mondială”, în declarații neobișnuit de ferme care păreau să facă referire la acțiuni precum înlăturarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolas Maduro și declarațiile administrației Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Președintele american Donald Trump a exclus însă în premieră săptămâna trecută folosirea forței pentru a obține Groenlanda, un teritoriu autonom al Danemarcei.

Șeful diplomației germane spune că Europa trebuie să fie prezentă mereu la masa negocierilor privind soarta sa

„Un lucru trebuie să fie mereu clar: Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor atunci când vine vorba de interesele întregii Europe și de securitatea noastră. Aceste probleme de securitate europeană se află în centrul călătoriei mele”, a adăugat șeful diplomației germane.

Acesta a subliniat că, într-o lume care se reorganizează și în acest stadiu al schimbării geopolitice, europenii trebuie să acționeze cu încredere și unitate.

În această privință, el a subliniat că Alianța Nord-Atlantică rămâne indispensabilă pentru securitatea Europei și a adăugat că „aceasta legătură puternică și interesele fundamentale comune” o leagă de Statele Unite.

„Dar nu putem și nu ne vom culca pe lauri, nici nu vom renunța la eforturile noastre ca europeni de a ne asuma o responsabilitate mai mare pentru propria noastră securitate în viitor. Este esențial să nu ne lăsăm divizați, pentru că exact asta caută cei care au un interes în dezintegrarea alianței noastre defensive și a Uniunii Europene”, a avertizat ministrul german de externe.

Laude pentru țările baltice și Suedia

Wadephul urmează să aibă o întâlnire la Riga cu diplomații Letoniei în marja unei conferințe despre experiența lor ca reprezentanți ai unei „țări care simte amenințările Rusiei la adresa securității Europei într-un mod mai timpuriu și direct decât alții”.

„Experiențele țărilor de la Marea Baltică subliniază nevoia noastră urgentă de acțiune: nu ne putem permite să pierdem timpul când vine vorba de protejarea infrastructurilor critice sau de impunerea de sancțiuni asupra flotei-fantomă ruse”, a menționat el, afirmând că „securitatea și rezistența în regiunea baltică creează stabilitate pentru întreaga Europă”.

De asemenea, Suedia, mai ales de la aderarea la NATO, joacă un rol-cheie în securitatea din nordul Europei, „o regiune care este, de asemenea, subiectul unor rivalități globale”.

Suedia investește masiv în capabilitățile de securitate și apărare națională și a stabilit noi standarde printr-un serviciu militar modern, care aduce beneficii atât regiunii baltice, cât și Europei și NATO, a adăugat Johann Wadephul.