Giorgia Meloni îl felicită pe „prietenul” Elon Musk după ce Trump a câștigat alegerile din SUA

Premierul italian Giorgia Meloni l-a felicitat joi pe miliardarul Elon Musk, care l-a susţinut pe Donald Trump în campania sa victorioasă pentru a reveni la Casa Albă, relatează Reuters, citată de News.ro.

Premierul italian de dreapta şi cel mai bogat om din lume și-au împărțit laude în public în repetate rânduri în ultimele luni, atât de mult încât Musk a răspuns la o glumă pe X, în septembrie, pentru a spune că nu are o aventură cu Meloni.

Într-o postare pe X, platforma deținută de Musk, Giorgia Meloni a anunţat că în ultimele ore a vorbit cu „prietenul” Elon Musk.

„Sunt convinsă că angajamentul şi viziunea sa pot fi o resursă importantă pentru Statele Unite şi Italia în timp ce lucrăm împreună pentru a face faţă provocărilor viitorului”, a spus Meloni.

Nelle scorse ore ho sentito l’amico @elonmusk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future. pic.twitter.com/sAqHNG1kaG