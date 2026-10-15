Guvernul Luca Niculescu – PSD: Pe ce a mizat Nicușor Dan

Oare într-o societate normală ar putea exista în același guvern un premier precum Luca Niculescu, diplomat cu rezultate demonstrabile în carieră, și un vicepremier și ministru de Interne, Marian Neacșu, care nu s-a remarcat decât prin faptul că este condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru conflict de interese? Întrebarea e retorică: nu mai trăim demult într-o societate normală. În plus, nu cred că mai interesează pe multă lume cine face parte din Guvernul României.

Instituția pe care o va conduce Luca Niculescu, dacă va trece de votul din Parlament, se bucură de undeva la 18% încredere, potrivit ultimelor sondaje (în scădere). Parlamentul stă și mai prost – 11,9%, iar Președinția, 27,9%. Sondajele au o reputație proastă în România, dar nu am niciun motiv să mă îndoiesc că lucrurile stau așa. Ce au produs în ultimul timp cele trei instituții pentru a schimba percepția cetățenilor?

În orice caz, Guvernul României va fi conform așteptărilor. Ca să poți să aduci în Executiv un cercetător cu doctorat luat pe bune, Bogdan Dumitru de la Bitdefender, trebuie să ai alături și unul care și-a plagiat mai mult de jumătate din teză, precum Radu Marinescu.

Cu mulți dintre miniștrii propuși acum PSD a defilat și sub mult hulită guvernare a lui Bolojan

Mai avem și un ministru al Agriculturii nostalgic după Ceaușescu, deși umblă cu valiză Louis Vuitton de mii de euro, și un ministru al Apărării care și el a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, dar Înalta Curte a respins dosarul.

Sau un ministru al Muncii, Florin Manole, care se plimbă cu avionul în Mykonos pe banii altora, împreună cu un judecător CCR și cu afaceriști cu probleme penale. Apropo de subiect, nu s-a aprobat nicio comisie parlamentară pentru anchetarea acestei călătorii. Pentru că parlamentarii PSD nu au văzut nicio problemă aici. Dacă Grindeanu și Ciolacu s-au plimbat pe banii Nordis, de ce nu ar face-o și Manole?

Mulți dintre miniștri sunt cei cu care partidul lui Grindeanu a defilat și sub mult hulită guvernare a lui Bolojan. Dacă a fost atât de rea nu ar fi trebuit oare înlocuiți de PSD? Din ce am văzut aseară, la emisiunea lui Mihai Gâdea de la Antena 3, intuiesc că propaganda va marșa în zilele următoare pe „greaua moștenire”: toate problemele de acum înainte sunt exclusiv din vina lui Ilie Bolojan.

E o contorsionare logică, desigur, dar cine să se mai uite la detalii? Pentru ratarea banilor din PNRR din cauza neaprobării Legii salarizării unice sunt vinovați și pesediștii care au condus Ministerul Muncii. Desigur, nu o să vedeți asta la Antena 3.

Vestea bună este că sunt câteva nume noi în viitorul guvern, oameni care-și pot demonstra carierele. De exemplu, la Cultură avem pe cineva care chiar vine din domeniu: Ioana Ciocan, fondatoarea Art Safari, cel mai mare eveniment dedicat artei din România. După ce Cultura a fost condusă, inclusiv de Natalia Intotero, mutată acum la Mediu.

A avut Luca Niculescu vreun cuvânt de spus în alcătuirea Guvernului?

Poate genul de guvern politico-tehnocrat este ceva nou pentru România. Dar nu neapărat neobișnuit. Președintele ne-a furnizat niște nume meritorii, ca să le acceptăm și pe cele care miros a impostură. Nici un guvern din România nu se poate face altfel. Ai zice că este fibra noastră națională.

Așa cum, de bucurie că avem drumuri și poduri, trebuie să închidem ochii că au fost făcute cu firmele de partid, care au împărțit apoi banii cu primarii și miniștrii care le-au dat contractele.

România după 1990 a funcționat numai după principiul „răului cel mai mic”. În cazul de față, ca să nu avem o guvernare AUR, ar trebui să fim bucuroși pentru un guvern condus de Luca Niculescu. Și să ne uităm în altă parte, în cazul numelor dubioase de pe lista de miniștri.

Chiar mă întreb dacă fostul diplomat, care s-a ocupat de dosarul de aderare a României la OCDE, a avut vreun cuvânt de spus în alcătuirea guvernului. Are vreun ministru pe care l-a ales personal?

Altfel, Nicușor Dan a făcut, din punct de vedere politic, ceea ce era de așteptat să facă. A scăpat de Ilie Bolojan și a adus PSD din nou la putere, ținând AUR departe de Palatul Victoria. Propaganda se va ocupa mai departe să pună toate problemele guvernării în spatele lui Bolojan, în timp ce președintele va semnaliza partenerilor din NATO și UE că „a rezolvat criza politică din România”. Deci putem participa și noi la marile provocări care vin acum dintre Rusia și SUA.

În ceea ce privește așteptările în România legate de guvernare, acestea sunt atât de mici, încât chiar nu mai contează pentru majoritatea oamenilor cum se numește premierul și dacă ministrul Justiției are sau nu un doctorat pe bune. Când nu mai așteptări ești foarte greu de dezamăgit.

Dacă pe asta a mizat președinte, atunci a tras lozul câștigător.