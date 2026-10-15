Skip to content
Opinii /

Guvernul Luca Niculescu – PSD: Pe ce a mizat Nicușor Dan

Senior editor

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Oare într-o societate normală ar putea exista în același guvern un premier precum Luca Niculescu, diplomat cu rezultate demonstrabile în carieră, și un vicepremier și ministru de Interne, Marian Neacșu, care nu s-a remarcat decât prin faptul că este condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru conflict de interese? Întrebarea e retorică: nu mai trăim demult într-o societate normală. În plus, nu cred că mai interesează pe multă lume cine face parte din Guvernul României. 

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.