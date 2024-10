Halep revine pe teren după aproape cinci luni de pauză

Simona Halep (33 de ani) va reveni pe teren miercuri, după aproape cinci luni în care nu a jucat. Ea va concura la turneul de categorie WTA 125 de la Hong Kong, conform programului competiției.

Simona Halep a primit un wild card pentru turneul de la Hong Kong, conform publicației de sport Golazo și se va întâlni în primul tur cu sportiva australiană Arina Rodionova (34 de ani, locul 114 WTA).

Meciul este programat al patrulea pe terenul central, după două întâlniri de dublu şi una de simplu. Partidele vor începe miercuri la ora 09:00.

Ultimul meci jucat de Simona Halep a fost în luna mai, la Paris, turneu din care românca s-a retras. În luna iunie tenismena a povestit despre o accidentare la genunchi, care a împiedicat-o să joace.

„Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin. Este un pic de… este gravă (situația – n.r.), pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc un meci oficial”, a spus Halep atunci.