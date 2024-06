Simona Halep, fără antrenor și cu probleme „grave” la genunchi – Răspunsul la întrebarea: „Când va mai avea România o campioană de Grand Slam?”

Revenită în circuitul WTA în luna martie, Simona Halep s-a confruntat cu probleme medicale și a jucat doar două meciuri. Fosta lideră mondială a oferit detalii despre cât de gravă este accidentarea care o ține departe de teren și a dezvăluit cum s-a schimbat viața ei odată cu apariția scandalului de dopaj.

Simona Halep spune că accidentarea la genunchi este gravă: „Am lichid tot timpul”

Halep a câștigat primul set în meciurile cu Paula Badosa și McCartney Kessler, dar dubla campioană de Grand Slam a invocat de fiecare dată probleme de ordin fizic și a plecat fără victorii de la Miami (WTA 1.000) și Paris (Trofeul Clarins – WTA 125).

Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, Simona spune că accidentarea „este gravă” și afirmă că este nevoie de răbdare pentru a putea juca din nou la cel mai înalt nivel.

„Mă așteptam să fie greu, dar nu mă așteptam să fie atât de greu. Am stat totuși destul de mult, 18 luni, fără meci oficial și s-a resimțit. Chiar dacă eu m-am antrenat, nu am făcut față la meciurile cele mai înalte. Am și jucat la Miami cu Badosa, unde a jucat foarte bine, dar încerc să mă recuperez.

Am ceva probleme la genunchi, dar nu știu încă exact ce am de făcut și ce se întâmplă. Am de așteptat niște rezultate și după voi lua o decizie să văd ce fac și când revin. Este un pic de… este gravă (situația – n.r.), pentru că se umflă. Am ceva lichid tot timpul după ce joc un meci oficial.

Când joc la antrenamente nu am probleme, dar la meci oficial mă deranjează un pic. Doctorii spun că nu este atât de gravă, pentru că au fost multe lucruri mai grave decât acest gen de accidentare, dar trebuie să am răbdare că nu mai sunt nici așa de tânără. Totuși, articulațiile mele sunt uzate, după 20 de ani de sport, și trebuie să am răbdare” – Simona Halep, într-un interviu pentru Știrile Pro TV.

Simona Halep, fără antrenor: „I-am spus lui Darren Cahill că o să mă retrag cu el în tribună”

Halep a dezvăluit că nu mai are un antrenor după despărțirea de spaniolul Carlos Martinez și a afirmat că, în acest moment, o colaborare între ea și Darren Cahill este puțin probabilă.

„Nu, momentan nu. Trebuie să reîncep să-mi recâștig un pic încrederea în sine și după voi decide pentru o echipă, așa cum am avut întotdeauna. Momentan nu, n-am (antrenor – n.r.).

Ce șansă (să lucreze cu Darren Cahill – n.r.), când el mai are un numărul unu mondial acum? M-am bucurat tare mult. Am auzit la televizor că s-a retras Djokovic și știam de la el că, dacă Djokovic se retrage sau pierde, intră Sinner numărul unu.

Și chiar i-am scris în timpul meciului și mi-a răspuns după. Zice: ‘Am văzut mesajul tău pe ceas, eram foarte fericit’. Mă bucur tare mult pentru ei, pentru amândoi. L-am cunoscut și pe Sinner, e un băiat extraordinar, e serios și merită să fie acolo.

Noi am vorbit când încă lucram împreună prin 2021 că o să mă retrag cu el în tribună. Acuma nu știu dacă o să se întâmple, dar eu sper. Tot timpul dorința rămâne. (Nu ia în calcul retragerea) Mă gândesc doar la revenire, atât” – Simona Halep.

Simona Halep crede că România nu va mai avea curând o campioană de Grand Slam

Campioană la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, Halep crede că va mai dura până când o jucătoare din România va reuși să câștige un turneu de Grand Slam.

„E o întrebare dificilă (când va mai avea România o campioană de Grand Slam?), că o să fie interpretată în foarte multe direcții. Eu sper cât de curând.

Nu e ușor… Ce pot să spun, nu este ușor și trebuie să ai și șansă. Trebuie să fii și serios. Trebuie să ai și dorința foarte mare și nebunia necesară.

O să fiu criticată, poate, dar nu văd (o campioană de Grand Slam printre româncele care joacă în prezent – n.r.). Sunt sinceră și zic că nu văd” – Simona Halep.

Simona Halep și lecția învățată după scandalul de dopaj: „Trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem astăzi”

„Expertă în scenarii”, Halep a afirmat că în ultimii doi ani (perioadă în care a fost implicată într-un scandal de dopaj) a învățat să se bucure mai mult de prezent.

„Eu, făcând tenis de când aveam 4-5 ani, 4 ani și jumătate, tot timpul am jucat astăzi, m-am antrenat astăzi pentru mâine. Și tot timpul aveam viziunea pentru viitor, să fac în viitor. Ce n-am făcut ieri să fac pentru mâine.

Și cumva viața m-a dus să trăiesc numai în viitor… și puțin în trecut, că mă gândeam și analizam ce n-am făcut bine. Am învățat că trebuie să trăim ziua de astăzi, pentru că nu știi ce poate să se întâmple mâine, așa cum s-a întâmplat și la mine.

Astăzi eram bine mersi și a doua zi am fost suspendată, făcând nimic, și am învățat că trebuie să ne bucurăm de ceea ce avem astăzi și să nu ne mai facem scenarii. Sunt expertă la scenarii. Și să trăim, să trăim ceea ce avem astăzi. Atât contează” – Simona Halep.

Despre cazul de dopaj al Simonei Halep

Vestea că Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj a apărut vineri, 21 octombrie 2022.

Cazul Simonei a fost judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb.

Halep a fost audiată la TAS în perioada 7-9 februarie 2024.

TAS a redus pedeapsa Simonei Halep de la 4 ani la 9 luni.