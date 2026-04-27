Ilie Bolojan sugerează că PSD ia în calcul „acțiuni” pentru un scenariu nemaiîntâlnit de la Traian Băsescu

„Nimeni nu ne garantează că PSD nu recurge și la alte acțiuni politice, așa cum au făcut și în acești ani, inclusiv în ce-l privește pe președintele României”, a declarat luni seară premierul Ilie Bolojan, în prima lui reacție publică după ce social-democrații au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură alături de AUR, referindu-se la posibilitatea ca partidul condus de Sorin Grindeanu să demareze procedurile de suspendare a șefului statului.

Întrebat, într-o emisiune la Digi24, cum i se pare vestea că PSD „face echipă” cu AUR pentru moțiune a venit la doar jumătate de oră după ce a început ședința din cursul dimineții de la Palatul Cotroceni, șeful Executivului a răspuns: „Asta ține de stilul unor oameni din conducerea PSD. Nu o dată s-a întâmplat asta. Nu este ceva care să te surprindă. Teama mea pentru viitor, pentru că o țară are nevoie de niște ancore, are nevoie stabilitate, de o anumită direcție, este legată de faptul că un președinte, pentru a-și putea pune în practică programul, care are o componentă importantă de tip executiv, are nevoie de o colaborare cu guvernul”.

„Dacă nu mai ai o colaborare onestă cu guvernul, probabilitate să nu poți să îți pui în practică proiectele din campanie riscă să nu mai poată fi pusă în practică”, a continuat Ilie Bolojan.

„Nimeni nu ne garantează că în perioada următoare PSD nu recurge și la alte acțiuni, inclusiv în ceea ce îl privește pe președinte”, a mai declarat prim-ministrul, într-o aparentă referire la varianta declanșării acțiunilor de supendare a lui Nicușor Dan.

Poziția lui Nicușor Dan

Luni, șeful statului a evitat din nou, luni, într-o intervenție la Digi FM, să spună dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, motivând că el trebuie să fie mediator: „În momentul acesta este o fractură politică între cele două părți ale unei coaliții pe care eu mi-aș fi dorit-o să funcționeze. În sensul ăsta nu pot să mă pronunț”.

„De luni de zile discut și cu unii și cu ceilalți, UDMR, USR, și am constatat că tensiunea este tot mai mare. Suntem într-un moment în care este o poziție cumva ireconciliabilă între două părți, eu trebuie să fiu mediator. (…) Prin faptul că inclusiv azi de la ora 10.00 are loc acea discuție, în mod civilizat, românii să aibă încredere că mergem în direcția corectă”, a declarat președintele, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan în funcția de premier.

Întrebat ce le răspunde celor care îl consideră pesedist, Nicușor Dan a răspuns: „Tot timpul depinde din ce parte te uiți. Dacă te uiți din partea PSD, sigur că sunt văzut ca fiind de partea cealaltă”.

Răspunzând unei alte întrebări legate de faptul că nu și-a declarat susținerea pentru premierul Bolojan, președintele a spus: „Dar nu este constituțional. Așa cred eu”.

Anunțul PSD-AUR

Fostul vicepremier Marian Neacșu a anunțat luni, într-o conferință comună cu liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, că PSD va iniția, împreună cu partidul condus de George Simion, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Cei doi politicieni au fost întrebați dacă acesta poate fi considerat un prim pas pentru o colaborare și la guvernare.

„Orice drum începe cu primul pas. Deocamdată ne aflăm în fața acestui demers”, a spus Neacșu.

Ulterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a insistat că nu există niciun fel de acord politic post-moțiune cu AUR, iar susținerea moțiunii de cenzură de către cele două partide este un demers parlamentar.

În ceea ce-l privește, liderul AUR, George Simion, a spus luni, la scurt timp după anunțul făcut de Neacșu și Peiu, că va depune moțiunea dacă va strânge 233 de semnături, cât numărul voturilor de care este nevoie pentru a da jos guvernul Bolojan. Simion nu a exclus o guvernare alături de PSD.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor. Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a afirmat președintele AUR, într-o conferință de presă.

Iar luni seară, Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a explicat că doborârea Guvernului Bolojan printr-un vot în Parlament este primul pas pentru declanșarea alegerilor anticipate.

„Credem că alegerile anticipate sunt soluția pentru crizele repetate și suprapuse în care se află astăzi România. Tactic vorbind, moțiunea de cenzură este un pas. (…) Această cădere a Guvernului Bolojan este un pas spre anticipate. (…) Singura cale să mai ieșim din această criză sunt alegerile anticipate”, a declarat numărul 2 în AUR, la Euronews România.

Întrebat dacă, pentru declanșarea alegerilor anticipate, Alianța pentru Unirea Românilor este dispusă să intre la guvernare cu social-democrații, Dan Dungaciu a precizat: „AUR poate să susțină un Guvern care să declanșeze alegerile anticipate. Nu este nicio decizie la nivelul forurilor statutare. Dacă proiectul nostru strategic este declanșarea alegerilor anticipate, evident că vom face tot ce depinde de noi ca aceasta să se petreacă. (…) Avem o colaborare politică să dăm jos acest Guvern, suntem deschiși la orice altă colaborare politică ca să declanșăm alegeri anticipate”.