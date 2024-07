În Barcelona a fost egalat un record de căldură de acum 42 de ani

La o stație meteo din Barcelona temperatura măsurată pe 30 iulie a egalat un record absolut de căldură stabilit în 1982, scrie publicația Catalan News. În unele zone din oraș minimele nu au coborât noaptea mai jos de 27 C.

În Barcelona sunt rare temperaturile de peste 35 C pe timp de zi.

Marți s-a înregistrat temperatura de +39,8 °C la stația meteo automată Fabra, iar temperatura va trebui confirmată oficial. O temperatură similară a fost înregistrată și pe 6 iulie 1982, acestea fiind cele mai ridicate din istoria de peste 100 de ani a stației.

Marți au fost +37,5 C în cartierul Raval din Barcelona, cea mai mare temperatură înregistrată acolo în ultimii 14 ani. Pe 27 august 2010 fuseseră +39,3 C.

Autoritățile au activat un plan de urgență pentru caniculă și au instalat 350 de adăposturi unde oamenii se pot răcori.

Cele mai calde luni iulie la Barcelona, cu medii ale temperaturii de peste 27 C, au fost în 2006, 2003, 2015 și 2002. În cele mai reci nopți de iulie, temperaturile au scăzut la sub 13 C.

În cele mai reci nopți de iarnă temperaturile au scăzut la sub -7 C în faimosul oraș turistic, însă cele mai calde zile de ianuarie au adus și temperaturi de 24 C.

Marți, în sudul Spaniei temperaturile s-au apropiat de 42 C la Granada.