Ce se știe despre Ryan Wesley Routh, suspectul din cazul aparentei tentative de asasinare a lui Donald Trump de duminică

Un bărbat înarmat a încercat să îl asasineze duminică pe candidatul republican la președinție Donald Trump pe terenul de golf al acestuia din Palm Beach, Florida, potrivit autorităților citate de Reuters.

Presa americană a scris, citând surse din rândul forțelor de ordine, că suspectul este Ryan Wesley Routh, 58 de ani, din Hawaii.

Ce se știe la acest moment despre presupusul atacator:

Reuters a găsit profiluri pe X, Facebook și LinkedIn pentru Ryan Routh, însă la câteva ore după incident conturile respective de Facebook și X nu mai puteau fi accesate.

Cele trei conturi care poartă numele lui Routh sugerează că acesta a fost un susținător fervent al Ucrainei în războiul acesteia împotriva agresiunii rusești.

La 21 aprilie, Routh i-a adresat pe X un mesaj lui Elon Musk, în care scria: „Aș dori să cumpăr o rachetă de la dumneavoastră. Doresc să o încarc cu un focos pentru buncărul palatului de la Marea Neagră al lui Putin, pentru a-i pune capăt zilelor. Îmi puteți da un preț, vă rog”.

New York Times a relatat că l-a intervievat pe Routh în 2023 pentru un articol despre americanii care se ofereau voluntari pentru a ajuta la efortul de război din Ucraina. Routh a declarat pentru NYT că s-a dus în Ucraina și a petrecut câteva luni acolo în 2022 și că a încercat să recruteze soldați afgani care au fugit de talibani pentru a lupta în Ucraina.

Routh și-a exprimat în 2020 sprijinul pentru candidatul democrat la președinția SUA Bernie Sanders și l-a ironizat pe Biden numindu-l „Joe somnorosul”.

La începutul acestui an, Routh l-a etichetat pe Biden într-o postare pe X: „@POTUS Sloganul dumneavoastră electoral trebui să fie ceva de genul KADAF: „Keep America democratic and free” (Păstrați America democratică și liberă). A lui Trump ar trebui să fie MASA: „make Americans slaves again master”…(stăpânul care face americanii sclavi din nou). DEMOCRAȚIA este pe buletinul de vot și nu putem pierde”.

Ce spunea Ryan Wesley Routh în 2022

În martie 2022, la scurt timp după ce Vladimir Putin a ordonat armatei sale să înceapă „operațiunea specială în Ucraina, Routh a scris pe Twitter că este dispus să se ducă să lupte cotra forțelor ruse.

„Sunt gata să zbor la Cracovia și să merg la granița cu Ucraina să mă ofer voluntar, să lupt și să mor… Poate voi fi eu exemplul de care avem nevoie pentru a câștiga?”, a postat el pe Twitter.

El a fost intervievat și de AFP la sfârșitul lunii aprilie 2022, când participa la o manifestație în sprijinul ucrainenilor blocați în orașul-port Marioupol.

„Putin este un terorist și trebuie să scăpăm de el. Așadar, avem nevoie ca toată lumea din întreaga lume să înceteze ceea ce face și să vină aici acum”, a declarat el atunci pentru France Presse.

Fiii săi nu cred că ar fi în stare de un asasinat

Fiul presupusului atacator, Adam, contactat de Reuters la magazinul de hardware unde lucrează în Hawaii, a declarat că nu a auzit încă de cea mai nouă tentativă de asasinare a lui Trump și că nu are „nicio informație”, adăugând că nu crede că tatăl său ar face așa ceva.

Mai târziu, reporterul a sunat înapoi la magazin și un coleg i-a spus că Adam plecase acasă din cauza unei urgențe.

Un alt fiu al lui Routh, Oran, a declarat pentru CNN într-o declarație că „nu am niciun comentariu în afară de a-l caracteriza ca pe un tată iubitor și grijuliu … Nu știu ce s-a întâmplat în Florida și sper că lucrurile au fost doar exagerate”.