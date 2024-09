Începe școala. Ce mari șantiere de infrastructură sunt în lucru în București și ce zone trebuie să eviți ca să nu rămâi blocat în trafic

De luni începe școala, iar traficul din București va fi din ce în ce mai aglomerat. Aglomerația este și mai mare în zonele unde sunt șantiere și restricții de circulație. Cel mai mare proiect de infrastructură, care aduce și multe restricții de circulație, este Magistrala M6 – 1 Mai – Otopeni. Și pe timpul verii, din cauza lucrărilor, pe DN1 s-au creat ambuteiaje.

Probleme pun și șantierele Primăriei Capitalei pentru modernizarea rețelei de termoficare. Nu sunt lucrări care să ocupe mult din carosabil, dar sunt în multe zone, iar restricțiile pe o bandă, chiar și pe 10-20 de metri creează probleme.

În rest, în București mai sunt deschise 4 șantiere mari, pe bd. Barbu Văcărescu, unde Primăria Capitalei modernizează linia tramvaiului 5, pe strada Nicolae Teclu, unde se modernizează linia tramvaielor 55 și 14, în Prelungirea Ghencea, tronsonul din fața stadionului Ghencea, unde se fac lucrări de lărgire a străzii. La Apărătorii Patriei, Primăria Sectorului 4 face un nou pasaj rutier suprateran.

Nicușor Dan: „Acum este o discuție când vor începe șantierele pentru restul din cei 50 km de linie de tramvai”

Am vorbit cu primarul general, Nicușor Dan, despre șantierele pe care Primăria Capitalei le are în lucru.

„Avem în lucru 15 șantiere de termoficare, acestea sunt cele mai importante, avem șantierul liniei 5 de tramvai, avem șantierul Teclu. La Podul Grant mai avem câteva lucrări, dar nu mai afectează traficul, asta se întâmplă încă din martie, așa cum am promis. Cele mai mari probleme vor veni de la șantierul pentru metrou, dar este o lucrare care trebuie făcută”, a explicat Nicușor Dan.

Decocamdată nu sunt multe lucrări, însă până la finalul anului este posibil să mai înceapă noi șantiere pentru reabilitarea liniilor de tramvai.

„Tot pe linie de tramvai și acum este o discuție când vor începe șantierele pentru restul din cei 50 km de linie de tramvai. Contractele sunt atribuite și pentru marea majoritate s-a făcut proiectarea deja. Dar banii europeni și banii pe care putem să-i împrumutăm în completare cel mai optimist calendar sunt martie 2025 și atunci o să avem o discuție cu constructorii dacă ei își permit să înceapă primind puțini bani de la noi până în martie când o să vină grosul de bani. Aceste șantiere vor afecta traficul, evident, numai că ele sunt disparate în oraș și o să le facem concomitent”, a explicat Nicușor Dan.

În ceea ce privește modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă, care ar ajuta la fluidizarea traficului, acesta ar putea fi gata la finalul anului viitor.

„Deocamdată suntem în faza studiului de fezabilitate. O să vă anunțăm când o să începem achiziția instalaților, undeva în 4-5 luni de acum, iar până la instalăm efectiv, o să fie ca un an și 3 luni din momentul acesta”, a explicat primarul general.

Nicușor Dan: „Dacă ai avut o boală grea, și vindecarea durează”

Întrebat ce le transmite bucureștenilor care vor sta blocați în trafic, primarul general spune că aceștia au înțeles de unde vin problemele și că este nevoie de timp ca acestea să fie rezolvate.

„Știți că am avut campanie electorală și din fericire mulți bucureșteni au înțeles de unde vine toată problema traficului, vine din dezvoltarea total haotică a orașului și din lipsa de alocare financiară pentru mari lucrări de infrastructură a Bucureștiului. Și eu sunt bucuros că mulți dintre ei au înțeles că dacă ai avut o boală grea, și vindecarea durează. Noi lucrăm la transportul public, suntem bucuroși că oamenii au început să folosească mai mult transportul public, extindem rețeaua de locuri de parcare plătite, tocmai ca să încurajăm oamenii să folosească transportul public, adică facem ceea ce fac orașele occidentale”, a mai spus primarul general.

Ce restricții de circulație sunt pentru Magistrala 6 de metrou

Practic pornind de la 1 Mai până la pasajul suprateran de pe DN1, în fața Ikea, sunt restricții unde sunt viitoarele stații de metrou.

Din mai, traficul este restricționat pe breteaua carosabilă cuprinsă între Strada General Ștefan Holban și Selgros Cash & Carry, pentru realizarea viitoarei stații de metrou Aeroport Băneasa. Tot din mai este închisă strada Grațioasă, pe segmentul cuprins între capătul liniei de tramvai 5 și Șoseaua București -Ploiești.

Din iunie, sunt instituite restricții de circulație pe Șoseaua București – Ploiești, în zona Gării Băneasa – Fântâna Miorița, respectiv ocuparea a două benzi de circulație pe sensul de intrare în București (banda I și banda II) pentru șantier. Traficul rutier se desfășoară în zona respectivă pe două benzi de circulație. Restricțiile sunt impuse pentru construirea viitoarei stații de metrou Gara Băneasa.



Din 13 iulie, traficul este restricționat și în zona Piața Presei pentru lucrările la stația de metrou de acolo, fiind închise cele trei benzi de circulație existente pe Bd. Mărăști, pe relația Piața Montreal – Piața Presei Libere. Restricția era programată pentru perioada 06.07.2024 – 07.09.2024, dar deocamdată nu a fost anunțată ridicarea ei.



Cele mai importante restricții sunt în zona 1 Mai, unde, din 24 august și până pe 15 noiembrie, cu posibilitate de prelungire, traficul este restricționat în intersecția Calea Griviței – Bd. Ion Mihalache, practic este închis un segment din Calea Griviței, în zona intersecției. Restricțiile sunt necesare pentru conexiunea Magistralei 6 cu actuala stație de metrou 1 Mai.

Deviere trafic intersecția 1 Mai-Calea Griviței / Foto: Metrorex

Rutele ocolitoare sunt:

pentru direcția dinspre Șoseaua Chitilei și Bd. Bucureștii Noi, alternativa o va reprezenta ruta Strada Carpați – Strada Mircești – Strada Caransebeș;

pentru direcția dinspre Bd. Ion Mihalache și Calea Griviței, pentru relația de ieșire din capitală, alternativa o va reprezenta ruta Strada Clăbucet – Strada Aviator Popișteanu – Strada Soveja – Pod Constanța;



De pe 4 septembrie, traficul este restricționat și pe breteaua din proximitatea pasajului suprateran Ikea, care se desprinde din DN1 la km 8+600. Restricția a fost instituită în dreptul operatorului economic „Automobile Bavaria”, pe banda 1 a bretelei care se desprinde din DN1, pe sectorul cuprins între km 8+300 și km 8+450, pe sensul de deplasare Ploiești – București. Restricționarea traficului survine în vederea executării lucrărilor la viitoarea stație de metrou Tokyo.

Restricții DN1-Ikea / Foto: Metrorex

Magistrala 6 va asigura legătura directă de la Gara de Nord la Aeroportul Internațional Otopeni. Aceasta va avea un traseu de 14,2 km și va cuprinde 12 stații de metrou: Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroportul Băneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I. C. Brătianu, Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Lucrările la primul tronson, până la stația Tokyo, au început anul acesta, iar primii călători ar putea circula cu metroul de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni în anul 2028, promit autoritățile.

Unde sunt șantierele de la termoficare și cum afectează traficul

Primăria Capitalei are deschise 15 șantiere pentru modernizarea rețelei de termoficare, 7 pe fonduri europene, iar restul cu finanțare locală și guvernamentală.

Iată zonele unde se lucrează și sunt restricții de trafic:

Pentru reabilitarea magistralei I Sud sunt restricții de trafic pe Șos Dobroești, parțial Strada Hățișului precum și Șos Pantelimon. Termenul de finalizare este toamna lui 2024.

Pentru reabilitarea magistralei II Sud sunt restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Termenul de finalizare este toamna lui 2025.

Pentru reabilitarea magistralei II Sud sunt restricții de trafic pe Șoseaua Mihai Bravu. Termenul de finalizare este toamna lui 2025. Pentru reabilitarea magistralei II-III Grozăvești sunt restricții de trafic pe Bd. Iancu de Hunedoara, Str. Argentina, Str. Duiliu Zamfirescu, Str. Arh Ion Mincu, Blvd. Ion Mihalache. Termenul de finalizare transmis este 2025, fără să fie specificată luna.

Pentru reabilitarea magistralei Progresu – Berceni sunt restricții de trafic pe str. Stoian Militaru. Termenul de finalizare transmis este toamna 2024.

Pentru reabilitarea Magistralei II Sud tronson Bobocica, sunt restricții de trafic pe Calea Vitan, Bd. Râmnicul Sărat, str. Alunelului, Aleea Jienească, Strada Niță Elinescu, Str. Știrului, Șos Mihai Bravu, str. Laborator, str. Agatha Bârsescu. Termenul de finalizare este toamna 2025.

Pentru reabilitarea Magistralei II Sud tronson Mihai Bravu, sunt restricții de trafic pe Șos Mihai Bravu, Aleea Apostol Mărgărit, Strada Orzari, str. Episcop Damaschin. Termenul de finalizare anunțat este toamna lui 2025.

Pentru reabilitarea Magistralei II-III Grozăvești sunt restricții de trafic pe Str. Turda, str Cluj, Str. Abrud, str. Barbu Lăutaru, str. Dr. Iacob Felix. termenul de finalizare anunțat este vara 2025.

Pentru reabilitarea Magistralei II-III Grozăvești sunt restricții de trafic pe Str. Turda, str Cluj, Str. Abrud, str. Barbu Lăutaru, str. Dr. Iacob Felix. termenul de finalizare anunțat este vara 2025. Tot pentru reabilitarea Magistralei II-III Grozăvești sunt restricții pe Calea Plevnei, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Bd. Iancu de Hunedoara. Termenul de finalizare anunțat este vara 2025.

Pentru reabilitarea Magistralei V Grozăvești sunt restricții pe Bd. Geniului, Drumul Sării, Drumul Taberei, Str. Serg Nuțu Ion, parțial Bd. Paul Teodorescu, Str. Poiana Câmpina, parțial Str. Mihail Sebastian. Termenul de finalizare anunțat este finalizare primavara 2026.

Tot pentru reabilitarea Magistralei V Grozăvești sunt restricții în intersecția Bd. General Paul Teodorescu cu Iuliu Maniu și cu Bd Timișoara. Termenul de finalizare anunțat este 2025, fără să fie specificată luna.

Pentru reabilitarea tronsonului din centru a Magistralei 5 Grozăvești sunt restricții de trafic pe Calea 13 Septembrie, Piața Arsenalului, Bd. Libertății, scuarul median de pe Bd. Uniri. Termenul de finalizare anunțat este finalizare toamna 2026.

Pentru reabilitarea Magistralei Progresu-Berceni sunt restricții de trafic pe Str. Acțiunii, intrarea Ciuruleasa, str. Anghel Moldoveanu, str. Tudor Gociu, parțial str. Luică. Termenul de finalizare anunțat este primavara 2026.

Pentru reabilitarea altui tronson din Magistrala Progresu-Berceni sunt restricții pe Str. Bucșoiu, str. Idilei, Str. Timuș Nicolae, str. Șerban Constantin. Termenul de finalizare anunțat- toamna 2025.

Pentru reabilitarea Magistralei II Sud tronsonul Ștefan cel Mare, sunt restricții de trafic pe Str. Luncșoara, Aleea Deda, Aleea Luncșoara, parțial str. Mașina de Pâine, str. Irimicului, parțial Șos Ștefan cel Mare. Termenul de finalizare anunțat – iarna 2024.

Tot pentru lucrări la magistralele II Sud și II-III Grozăvești mai sunt lucrări pe Soșeaua Mihai Bravu, în perimetrul dintre intersecția Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului, până la intersecția Șos. Mihai Bravu – Aleea Avrig, intersecția Bd. Ion Mihalache cu Str. Ion Mincu, intersecția Bd. Ion Mihalache cu Str. Turda. La cele de pe bd. Mihalache, închiderea șantierelor și refacerea carosabilului este în curs.

Unde sunt șantire pentru modenizarea liniilor de tramvai

Unul dintre cele mai importante șantiere ale Primăriei Capitalei este cel de modernizare a liniei tramvaiului 5, pe Barbu Văcărescu, nu sunt restricții de circulație, în sensul de a fi blocată o bandă, însă circulația este îngreunată din cauza faptului că uneori se mai „mușcă” din banda de lângă linia de tramvai, nu se poate întoarce pe linia de tramvai din cauza șantierului, iar traficul mai este efactat din cauza utilajelor.

Lucrările la linia 5 de tramvai – care leagă nordul Bucureștiului de centru – au fost începute în februarie și oprite aproape toată luna iulie deoarece constructorul a reclamat că nu a fost plătit. În final, Consiliul General a alocat bani pentru lucrare și situația a fost deblocată. Cu toate acestea șantierul este avansat, terasamentul liniei fiind făcut, pe mai multe zone șina montată.

Santier pentru reabilitarea liniei de tramvai / Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

Contractul pentru reabilitarea liniei 5 de tramvai a fost atribuit în noiembrie 2023 asocierii Mari Vila Com – Electromontaj – Luxten pentru suma de 130 de milioane de lei, potrivit datelor din SEAP. Termenul de execuţie a lucrărilor este de 12 luni, dar constructorul a promis că va termina treaba până la finalul anului.

La finalul lunii august au început și lucrările de modernizare a liniilor de tramvai de pe strada Nicolae Teclu, pe porțiunea de acces în depoul Titan. În zonă sunt instituite restricții de circulație pentru următoarele 6 luni, până pe 25 februarie 2025. Este vorba despre instituirea sensului unic de circulație pe porțiunea cuprinsă între depoul de tramvaie Titan și B-dul Theodor Pallady, sens Splai – Bd. Th. Pallady și implicit interzicerea accesului vehiculelor pe str. Nicolae Teclu dinspre B-dul Th. Pallady.

Constructor este URBAN PROFILE GRELE SRL, iar valoarea contractului 12 milioane lei.

Cum stăm cu lărgirea străzii Prelungirea Ghencea

Primăria Capitalei încă nu a finalizat lucrările la primul tronson, cel din fața Stadionului Ghencea, dar din mai, pe aici, se circula la 4 benzi pe sens. Mai sunt în lucru trotuarele, pistele de biciclete și spațiile verzi. Noul termen asumat este finalul anului. În orice caz, nu mai sunt restricții de trafic.

Singura noutate este că în luna aprilie Primăria Capitalei a finalizat licitația pentru finalizarea lucrării, între strada Brașov-Râul Doamnei, tronson finalizat fără linia de tramvai și tronsonul Râul Doamnei- ieșirea din București.

Șantier tronson I Prelungirea Ghencea / Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

„Achiziţia vizează serviciile de proiectare şi execuţie, atât pentru finalizarea lucrărilor executate parţial, cât şi pentru demararea lucrărilor la celelalte etape ale proiectului, inclusiv linia de tramvai şi parcarea de tip Park & Ride”, anunța primarul general, Nicușor Dan, în aprilie, pe Facebook.

Tronsonul I Prelungirea Ghencea / Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

Atribuirea s-a făcut către asocierea Bog’Art (lider) – Concelex, valoarea contractului fiind de 336 milioane lei. Durata de proiectare și execuție este de 28 de luni (4 luni proiectare și 24 execuție).

În luna iulie, Nicușor Dan a anunțat că a început proiectarea, care va dura 4 luni, iar apoi vor începe lucrările.

Pasajul de la Apărătorii Patriei în Sectorul 4

Primăria Sectorului 4 construiește în intersecția de la Apărătorii Patriei un pasaj rutier suprateran de 860 m, cu două benzi pe sens, care traversează Șoseaua Berceni, dinspre Turnu Măgurele spre strada Sergent Ion Iriceanu.

Lucrările de deviere a utilităților pentru construirea pasajului au început în primăvară și au fost finalizate în august, au comunicat reprezentanți ai Primăriei Sectorului 4 la solicitarea HotNews.ro. Nu sunt restricții de circulație, potrivit sursei citate.

Pasajul costă 242 milioane lei, iar constructorul desemnat este Asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România. Termenul de finalizare este mai 2026.

Modernizarea străzii Valea Largă în Sectorul 6

Șantier mai este și pe strada Valea Largă, unde Primăria Sectorului 6 lărgește strada de la un drumeag la două benzi pe sens cu piste de biciclete și trotuare.

Lucrările au început anul trecut, iar primarul Ciprian Ciucu spune că circulația pe această arteră va fi deschisă în septembrie. Fiind șantier, drumul este închis circulației.

Șantier Valea Largă / Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

„Foarte mulți dintre dumneavoastră mă întrebați când se vor finaliza lucrările la Drumul VALEA LARGĂ, dacă ne ținem de termenul asumat, luna septembrie. Da, ne ținem. Din păcate, cu un asterics, care nu ni se datoreaza. Lucrările care țin exclusiv de noi se vor finaliza în septembrie iar în octombie totul va fi pus la punct, inclusiv mobilier stradal și arbori. Daca va fi cald în octombrie, vom planta arborii în noiembrie sau în decembrie”, a scris recent primarul Ciucu pe Facebook.



Acesta spune însă că lucrarea nu va fi gata cu totul, fiind restricții de circulație la un capăt deoarece nu a primit acordul de la Primăria Capitalei pentru relocarea conductelor de termoficare.

„Din păcate, lucrarea nu va fi complet finalizată, se va gâtui, cel puțin pe un sens, în capătul dinspre bd. Timișoara, din cauza PMB. Este nevoie să deviem niște conducte Termoenergetica, noi punem banii, facem proiectul și lucrarea, tot, dar ei trebuie se semneze. Și nici măcar atâta lucru nu se obosesc să facă, în stilul caracteristic. Se va gâtui, până Primarul General va semna și apoi cât va mai dura lucrarea…

Peste un an de zile am fost în discuții cu Termoenergetica să ne dea soluția de deviere și prin aprile 2024 s-a finalizat soluția și a fost depusă documentația la PMB pentru autorizare. A trecut de toate direcțiie avizatoare din PMB, iar din data de 16 iulie 2024 este tot dosarul complet, la Cabinetul domnului Primar General, așteptând, cuminte, semnătura. Când va veni, va veni”, a explicat Ciucu.

Șantier Valea Larga / Foto: HotNews.ro / Catiușa Ivanov

O altă problemă este că Primăria Capitalei nu a finalizat lucrările la Prelungirea Ghencea, deci nici rețeaua de canalizare, iar canalizarea de pe Valea Largă nu are unde să se verse.

„Nici în cele mai negre gânduri, atunci când am decis să ne apucăm să facem acest drum, la sfârsitul anului 2020, nu ne imaginam că PMB nu va avea măcar canalizarea finalizată pe Tronsonul 4 al Prelungirii Ghencea. Acela era un proiect matur, noi nu avem nimic inițiat. Care e problema? Logic, canalizarea pe care noi am executat-o (lucrări de amploare cu bazin imens de retentie, cu protectie de apeducte etc) ar trebui să se verse în Prelungirea Ghencea. Dar, P. Ghencea nu are canalizare. Iar la cum s-a mișcat PMB pe P. Ghencea… Dumnezu cu mila. Nimeni nu se mai hazardeaza să înainteze vreun termen. Au atribuit contractul, acum e iar în proiectare”, a mai spus Ciucu.

Drumul Valea Largă are aproape 1,5 km şi face legătura între Prelungirea Ghencea şi intersecţia Bd. Timişoara – Valea Cascadelor.