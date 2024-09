Israelul anunță că a efectuat o „lovitură țintită” în Beirut. Vizat – un comandant de top al Hezbollah / Autoritățile din Liban anunță 8 morți și zeci de răniți

Armata israeliană a anunțat vineri că a efectuat o „lovitură țintită” în Beirut, unde surse din cadrul serviciilor de securitate au raportat un raid israelian asupra unei suburbii din sudul capitalei libaneze, în care se află un bastion al grupării Hezbollah, relatează AFP și Reuters.

Liderul militar al Hezbollah ucis în atacul de la Beirut: Ibrahim Aqil era căutat și de americani

Raidul aerian ţintit efectuat de armata israeliană vineri după-amiază în suburbia sudică a capitalei libaneze Beirut l-a ucis pe liderul forţei Al-Radwan, unitatea de elită a formaţiunii libaneze pro-iraniene Hezbollah.

Acesta era numărul doi în ierarhia militară a Hezbollah. Liderul militar al grupării islamiste pro-iraniene, Fuad Shukr, a fost ucis pe 30 iulie într-un atac israelian similar tot în suburbia sudică ale Beirutului, un bastion al Hezbollah.

Ibrahim Aqil, alias Tahsin, era căutat de Statele Unite pentru rolul său în atentatul comis în aprilie 1983 asupra ambasadei SUA la Beirut, unde au fost ucise 63 de persoane, şi de asemenea pentru atentatul din octombrie acelaşi an împotriva puşcaşilor marini americani din Liban, soldat cu moartea a 241 de soldaţi.

Un comandant de top al Hezbollah, Ibrahim Aqil, a fost ucis vineri în raidul israelian efectuat în sudul capitalei libaneze Beirut, au informat două surse de securitate pentru Reuters.

Una dintre surse a declarat că acesta a fost ucis alături de alți membri ai unității de elită Al-Radwan a Hezbollah, în timp ce aveau o întâlnire.

Imad Mughniyeh was Hezbollah's military commander-in-chief. He was eliminated by Israel in 2008 💀 Fuad Shukr replaced him. He was eliminated in July 2024 💀 Ibrahim Aqil replaced him. He was eliminated today 💀 pic.twitter.com/gE3Pea6GPr

Un bilanț anunțat de Ministerul Sănătății din Liban vorbește despre cel puțin opt morți și 59 de răniți în urma acestei lovituri israeliene asupra bastionului Hezbollah din sudul capitalei Beirut.

Iar o o sursă apropiată Hezbollah, citată de AFP, a anunțat moartea unui înalt responsabil al grupării pro-iraniene.

„Atacul israelian l-a vizat pe şeful Forţei Al-Radwan, Ibrahim Aqil, care a fost ucis”, declară această sursă.

Israeli F-35 planes fired several missiles at a building where high-ranking Palestinian and Hezbollah terrorists were meeting. Reportedly at least 15 were killed, amongst them Hezbollah's number 2, Ibrahim Aqil.



They decided to meet as pagers were dangerous. Exactly as Israel… pic.twitter.com/x9nv2LJfIJ