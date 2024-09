Noi explozii în Liban, care au vizat stațiile radio ale membrilor Hezbollah: Cel puțin 20 morți și sute de răniți / Primele reacții ale Israelului – FOTO/VIDEO

Zeci de persoane au murit, iar sute de oameni au fost răniți, miercuri, după ce stațiile radio folosite de membrii Hezbollah au explodat, în sudul Libanului și în suburbiile Beirutului, au declarat o sursă de securitate și un martor. Incidentul are loc la o zi după ce 12 oameni au murit, iar alți peste 3.000 de oameni au fost răniți în urma exploziei simultane a pagerelor membrilor grupării, relatează Reuters.

Sinteza evenimentelor:

Cel puțin 20 de persoane au fost ucise și peste 450 au fost rănite în urma exploziilor de miercuri, potrivit oficialilor. O sursă din Hezbollah a confirmat că walkie-talkie-urile folosite de grup au fost vizate în atac. Mai multe sisteme de energie solară au explodat în casele oamenilor din Liban, potrivit Agenției Naționale de Știri.

La Beirut, stațiile radio au explodat simultan miercuri în suburbiile sudice, în timp ce avea loc înmormântarea a patru membri Hezbollah uciși cu o zi înainte în explozia pagerelor, potrivit unei surse apropiate mișcării libaneze, potrivit AFP.

Israelul nu a revendicat responsabilitatea pentru atacurile din Liban de marți și miercuri.

Ministrul apărării al Israelului, Yoav Gallant, a declarat începutul unei „noui faze” a războiului, cu accent pe frontul de nord.

Exploziile de miercuri au avut loc la o zi după ce peste 2.800 de persoane au fost rănite și 12, printre care și o fetită de 10 ani, au murit din cauza exploziei pagerelor.

Desfășurarea evenimentelor, LIVE:

00:14

Bilanțul morților în urma exploziilor de walkie-talkie de miercuri a crescut la cel puțin 20, a anunțat Ministerul Sănătății din Liban.

23:48

SUA „nu sunt implicate în niciun fel” în exploziile din Liban, spune Casa Albă

Consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, John Kirby, a declarat că SUA nu au fost implicate în valul de explozii care a avut loc în Liban marți și miercuri, potrivit The Guardian.

„Nu am fost implicați în incidentele de ieri sau de azi în niciun fel”, a spus Kirby reporterilor într-un briefing în această după-amiază.

Întrebat dacă este îngrijorat de faptul că exploziile ar putea duce la o escaladare, Kirby a spus:

„Vrem să vedem sfârșitul războiului și tot ceea ce am făcut de la început a fost conceput pentru a preveni escaladarea conflictului. SUA încă mai consideră că „există o cale diplomatică înainte”, a spus el.

23:42

Înaltul comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a condamnat exploziile de pagere de marți din Liban, care au ucis cel puțin 12 persoane și au rănit aproximativ 2.800, relatează CNN.

Türk a numit atacurile o încălcare a dreptului internațional umanitar și a cerut o „investigație independentă, amănunțită și transparentă”.

CNN a aflat că armata israeliană și serviciul de informații s-au aflat în spatele atacului de marți, dar oficialii israelieni nu au comentat public despre acesta sau despre exploziile de walkie-talkie de miercuri. Cu toate acestea, au spus că centrul de greutate” al războiului se îndreaptă „spre nord” și a anunțat „o nouă fază a războiului”.

Türk nu a comentat exploziile de walk-talkie de miercuri, iar comentariile sale s-au referit doar la exploziile pager de marți.

„Țintirea simultană a mii de indivizi, fie că sunt civili sau membri ai unor grupuri armate, fără cunoștința cu privire la cine era în posesia dispozitivelor vizate, locația acestora și împrejurimile lor în momentul atacului, încalcă dreptul internațional al drepturilor omului și, pentru măsura aplicabilă, dreptul internațional umanitar”, a spus Turk într-o declarație miercuri.

22:39

Ministrul de Externe al Libanului, Abdallah Bou Habib, a declarat pentru CNN că se teme că atacurile mortale consecutive din Liban semnalează o trecere la o „introducere în război”.

„Este un moment înfricoșător și ne este teamă să intrăm în război, pentru că nu vrem un război”, a spus ministrul de externe, care a acuzat Israelul pentru atacuri. „Au fost încălcări la granițe, uneori escaladate (…) dar acum vorbiți despre un război”, a spus el, solicitând Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și Statelor Unite să contribuie la restabilirea păcii de-a lungul Granița Liban-Israel.

„Nu putem vorbi cu Hezbollah acum în felul în care am vorbit cu ei în trecut, deoarece, desigur, au fost loviți foarte rău și, prin urmare, răzbunarea este o necesitate pentru ei”, a adăugat el.

22:07

În urma celor două serii de explozii de dispozitive de comunicații care au ucis până acum cel puțin 26 de persoane și au rănit peste 3.200, unele companii aeriene au decis să-și anuleze zborurile către sau dinspre aeroportul din Beirut, scrie L’Orient Today, care citează două surse care lucrează în sector, una în Liban și cealaltă în Europa.

Conform acestor informații, companiile aeriene low-cost turcești Pegasus, Iraqi Airways și SalamAir, care trebuia să zboare către Muscat, și-au anulat zborurile.

20:50

Bilanțul victimelor după exploziile de miecuri a ajuns la 14 morți și peste 450 de răniți, a anunțat Ministerul Sănătății din Liban, relatează Reuters.

Imagine cu ceea ce a mai rămas dintr-un walkie-talkie care a explodat în interiorul unei case în Baalbek pe 18 septembrie / FOTO: AP / AP / Profimedia

20:21

Secretarul general al ONU, António Guterres, este „profund alarmat” de știrile conform cărora un număr mare de dispozitive de comunicații au explodat în Liban și Siria marți și miercuri.

Secretarul general îndeamnă toți actorii implicați să exercite o reținere maximă pentru a preveni orice escaladare ulterioară. Guterres îndeamnă, de asemenea, părțile să „se întoarcă imediat la o încetare a ostilităților pentru restaurarea stabilității”, a spus purtătorul de cuvânt al șefului ONU, Stéphane Dujarric, într-o declarație.

20:11

Dispozitivele pager utilizate în detonările în masă din Liban nu au fost niciodată în Ungaria, a transmis miercuri guvernul premierului Viktor Orban, într-o declarație, potrivit Reuters.

Israelul anunță o nouă etapă a războiului, fără a revendica direct atacurile din Liban

20:08

Israelul se va asigura că zeci de mii de rezidenți evacuați din zonele de graniță de nord se vor putea întoarce acasă, a declarat miercuri prim-ministrul Benjamin Netanyahu, pe fondul tensiunilor crescânde cu mișcarea Hezbollah, relatează Reuters.

„Am mai spus-o, vom întoarce cetățenii din nord, la casele lor sigure, și exact asta vom face”, a spus el într-o scurtă declarație video, fără a oferi alte detalii.

20:03

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a declarat începutul unei „noi faze” a războiului, cu accent împotriva militanților Hezbollah, din Liban, relatează The Guardian și Associated Press.

Israelul a notificat SUA cu privire la o operațiune din Liban marți, dar fără a spune despre ce este vorba

19:41

Analistul israelian Ronen Bergman, care lucrează pentru New York Times și Yedioth Ahronoth, a declarat pentru Channel 12 că miercuri au fost aruncate în aer mai puține dispozitive de comunicații Hezbollah, față de ziua de marți, dar că aceste stații, care sunt mai mari, au fost amorsate cu mai mult explozibil, astfel că impactul deflagrațiilor a fost mai mare.

„Oricine ar fi fost aproape de aceste dispozitive ar fi avut șanse mult mai mici de a supraviețui”, spune Bergman, citat de The Times of Israel.

Dispozitivele care au explodat miercuri sunt walkie-talkie folosite pentru comunicațiile militare, iar atacurile au fost concepute pentru a sublinia vulnerabilitatea întregii rețele de comunicații militare a Hezbollah, adaugă jurnalistul.

19:33

Oficialii israelieni au anunțat SUA că vor efectua o operațiune în Liban marți, dar nu au oferit detalii despre ceea ce plănuiau, potrivit a trei surse familiare cu problema, citate de CNN.

19:21

Arabia Saudită nu va recunoaște Israelul fără statul palestinian, spune prințul moștenitor

Arabia Saudită nu va recunoaște Israelul fără un stat palestinian, a declarat miercuri prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, condamnând „crimele ocupației israeliene” împotriva poporului palestinian, conform The Guardian.

Prințul moștenitor a făcut aceste declarații în discursul anual susținut în fața Consiliului consultativ Shura, potrivit canalului de știri de stat Al Arabiya.

„Regatul nu își va opri munca neobosită pentru înființarea unui stat palestinian independent cu Ierusalimul de Est drept capitală, iar fără asta regatul nu va stabili relații diplomatice cu Israel”, a spus Mohammed bin Salman, arătând că pentru Arabia Saudită cauza palestiniană rămâne o prioritate.

19:13

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni înainte de sfârșitul săptămânii pentru a discuta despre exploziile walkie-talkie din Liban. Președintele consiliului a făcut anunțul într-o scurtă declarație, scrie BBC.

19:12

Peste 30 de ambulanțe au fost trimise să intervină după „explozii multiple” în sudul și estul Libanului, a declarat Crucea Roșie libaneză, conform The Guardian. Într-o postare pe X, Crucea Roșie spune că 50 de ambulanțe suplimentare au fost alertate pentru a sprijini operațiunile de salvare și evacuare.

19:11

Iranul a condamnat atacurile din Liban de marți și miercuri care au implicat explozia dispozitivelor de comunicații, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani, într-o postare pe platforma de socializare X.

Cel puțin 9 moți și peste 300 de răniți, anunță Libanul

18:55

Nouă persoane au fost ucise, iar cel puțin trei sute au fost rănite în urma exploziilor care au vizat walkie-talki-uri în Liban, miercuri după-amiază, a anunțat Ministerul libanez al Sănătății, conform The Guardian.

18:50

De asemenea, mai multe sisteme de energie solară (panouri solare) au explodat în casele unor familii din Liban, potrivit agenției naționale de știri, scrie The Guardian. Cel puțin o persoană din orașul al-Zahrani, din sudul Libanului, a fost rănită.

18:27

Informațiile preliminare au sugerat că au avut loc între 15 și 20 de explozii în suburbiile de sud ale Beirutului și alte 15 până la 20 de explozii în sudul Libanului, a spus o sursă de securitate citată de CNN.

Noi explozii în Liban, care au vizat stațiile radio ale Hezbollah. Foto: Mohammad Zaatari / AP / Profimedia

Walkie-talki-urile sunt mai puțin utilizate pe scară largă decât pagerele care au explodat marți, deoarece au fost distribuite doar printre oamenii care organizau adunări, precum înmormântări și marșuri, a spus sursa citată.

Trei persoane au fost ucise în regiunea Bekaa din Liban, a informat agenția de presă de stat, iar zeci de persoane au fost rănite în cea mai recentă explozie a unor dispozitive.

Mașină avariată după ce mai multe stații au explodat simultan. Foto: Mohammad Zaatari / AP / Profimedia

Cu toate acestea, AFP, care citează surse oficiale, vorbește despre peste o sută de răniți după noul val de explozii.

Beirut's local media reported that laptops and phones began to explode along with the pagers throughout the city. pic.twitter.com/oMcnT1fX19 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) September 18, 2024

Ministerul Sănătății, la rândul său, a raportat „peste o sută de răniți într-un nou val de explozii de stații radio”.

Una dintre explozii, la înmormântarea unui luptător ucis în deflagrațiile de marți

Una dintre explozii a avut loc la înmormântarea unui luptătot Hezbollah ucis în deflagrațiile de marți.

Second round of mystery explosions in Beirut. Explosion during the funeral of Mahdi Ali Ammar who was eliminated by beeper yesterday.

Reports of over 100 injuries throughout Lebanon pic.twitter.com/1Od8OTTRQR — #EBluemountain1 🎗 (@EBluemountain1) September 18, 2024

Conform imaginilor, preluate de The Guardian, explozia are loc pe corpul unui membru Hezbollah, trântindu-l la pământ, în timp ce oamenii din jur încep să fugă.

Imaginile care circulă online par să arate că dispozitivele care au explodat sunt stații radio.

Images circulating online purport to show communication devices used by Hezbollah that exploded in Lebanon. pic.twitter.com/xV8tIFGDDh — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 18, 2024

BREAKING 🚨🚨🚨



SECOND WAVE



Hezbollah Communication Explosions in Lebanon ‼️



This is a developing story; the following details are subject to change as more information comes in:



– Backup communication devices (walkie-talkies) used by Hezbollah have started exploding across… pic.twitter.com/V3MVWxAg9w — Open Source Intel (@Osint613) September 18, 2024

Noile explozii vin la doar o zi după ce cel puțin 12 persoane au fost ucise, printre care și doi copii, iar alte aproximativ 3.000 – inclusiv numeroși luptători ai grupării islamiste libaneze Hezbollah, medici, dar și ambasadorul Iranului la Beirut – au fost rănite în Liban, după ce pagerele pe care le aveau asupra lor pentru comunicații au explodat.

Deși atacul nu a fost revendicat, suspectul de serviciu este Israelul, iar oficiali americani au și explicat pentru New York Times că membrii Mossad și IDF au pregătit minuțios operațiunea desprinsă parcă din filmele cu spioni, plasând material exploziv într-un lot de pagere importate în Liban şi destinate Hezbollah. Agenția de spionaj a Israelului Mossad, care are o istorie lungă de operațiuni sofisticate în străinătate, a plantat explozibili în interiorul pagerelor importate de Hezbollah cu câteva luni înainte de detonațiile de marți, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din cadrul securității libaneze.

Gruparea Hezbollah, care a fost în haos după atacurile asupra pagerelor, a declarat miercuri că a atacat pozițiile artileriei israeliene cu rachete, prima lovitură împotriva inamicului său, de când exploziile au rănit mii de membri ai săi în Liban și au ridicat perspectiva unui război mai mare în Orientul Mijlociu.