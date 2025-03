Jackpot Vision, Business de Peste 4.7 Milioane de Euro – Redefinește Marketingul Digital în iGaming

Industria iGaming evoluează rapid, iar succesul în acest domeniu nu mai ține doar de produse și servicii de calitate, ci și de strategii de marketing inovatoare. Din această nevoie a luat naștere Jackpot Vision, o divizie a agenției Danco Vision, concepută pentru a oferi soluții de marketing digital adaptate operatorilor, afiliaților și furnizorilor de jocuri. Cu o echipă de specialiști dedicați, Jackpot Vision combină performanța cu creativitatea, livrând campanii personalizate și strategii bazate pe analize precise și date concrete.

Lansarea oficială a Jackpot Vision a fost un moment definitoriu pentru agenție, marcând începutul unei noi ere în marketingul iGaming. Evenimentul organizat într-un cadru exclusivist, a reunit profesioniști din industrie și parteneri strategici, subliniind viziunea noastră de a aduce inovație și performanță în acest domeniu. A fost o oportunitate ideală pentru a prezenta strategiile și obiectivele ambițioase care vor defini această nouă divizie.

Servicii complete pentru performanță garantată



Jackpot Vision oferă un spectru larg de servicii integrate, menite să acopere toate nevoile clienților din iGaming. De la consultanță strategică și optimizare SEO Off-Page și On-Page, până la PPC, web design și branding, agenția noastră creează soluții personalizate pentru fiecare proiect. În plus, oferim servicii de copywriting și content writing, social media marketing, digital PR și graphic design, asigurând astfel o prezență digitală puternică și coerentă pentru clienții noștri. De la strategii digitale personalizate, SEO avansat, PPC și gestionarea campaniilor de afiliere, până la web design, dezvoltare de platforme și management de conținut, agenția își propune să maximizeze impactul fiecărui brand în online.

Experiența de peste 10 ani în industrie ne permite să construim campanii cu un mix perfect de creativitate și eficiență, asigurând rezultate tangibile și sustenabile pentru fiecare client. Mai mult decât atât, echipa noastră analizează constant schimbările din industrie și adaptează strategiile de marketing pentru a garanta vizibilitate maximă și conversii crescute pentru brandurile partenere.

Clienți internaționali și rezultate măsurabile



Portofoliul Jackpot Vision include atât clienți locali, cât și internaționali, din piețe extrem de competitive precum America de Sud, Canada, Asia (Japonia) și Europa (Germania, Suedia, UK, Spania, Italia, România). Printr-o combinație strategică între bugete optimizate și tactici precise, reușim să aducem brandurile partenere în Top 3 și Top 5 pe prima pagină Google, indiferent de geo-targeting.

Un exemplu de succes este proiectul derulat pentru un operator din Germania, unde am reușit să migrăm site-ul de pe domeniul .com pe domeniul .de, fără pierderi majore de trafic. Printr-o strategie SEO avansată, care a inclus optimizarea conținutului, link-building și protecția brandului, am reușit să aducem site-ul în topul căutărilor pe Google și să creștem Domain Rating-ul semnificativ.

Un alt exemplu este colaborarea cu un afiliat din Finlanda, unde provocarea principală a fost concurența acerbă pentru cuvinte-cheie precum „casino online” și „slots”. Printr-o strategie de content marketing ce a inclus 95 de descrieri de jocuri, 41 de recenzii detaliate și 38 de articole informative, am reușit să propulsăm site-ul pe prima pagină Google și să generăm un trafic organic de peste 2.100 de vizitatori lunar.

Un trend ascendent și o echipă de top



Jackpot Vision nu este doar o agenție de marketing, ci un hub de inovație și performanță. Lucrăm cu operatori de jocuri de noroc, afiliați și furnizori de software, oferind soluții tailor-made care răspund nevoilor specifice fiecărui segment. Cu peste 80 de proiecte de succes, 30+ clienți locali și internaționali și o echipă de peste 30 de profesioniști, agenția noastră se află pe un trend ascendent, devenind rapid un nume de referință în marketingul iGaming. Performanța noastră este susținută și de rezultatele financiare, înregistrând încasări de peste 4.7 milioane de euro, confirmând astfel impactul și eficiența strategiilor implementate. Echipa noastră pune accent pe colaborare, inovație și rezultate măsurabile, asigurând că fiecare strategie este construită pentru a aduce un impact real în piață.

„Succesul în industria iGaming nu este despre noroc, ci despre strategie, execuție și inovație. La Jackpot Vision, credem în puterea datelor, a creativității și a unui marketing orientat spre performanță. Obiectivul nostru este să ducem fiecare brand în top și să redefinim standardele industriei.” – Daniel Ionescu, CEO Jackpot Vision.

Lansarea Jackpot Vision a fost mai mult decât un simplu eveniment – a fost un moment strategic, menit să ofere invitaților oportunitatea de a descoperi viziunea și obiectivele noii divizii. Planificat în cele mai mici detalii, evenimentul a fost conceput ca o experiență exclusivistă, în care inovația și excelența în marketingul iGaming au fost puse în prim-plan.

Cu o abordare 360° în marketingul iGaming, Jackpot Vision este partenerul ideal pentru orice brand care își dorește să cucerească piața. Cu expertiză dovedită, o echipă pasionată și o strategie bine definită, suntem pregătiți să ducem iGaming-ul la un alt nivel!

Articol susținut de Jackpot Vision