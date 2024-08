Jocurile Olimpice. Aur la canotaj dublu vâsle masculin pentru Florin Enache și Andrei Cornea

Florin Enache și Andrei Cornea au câștigat medalia de aur în finala de canotaj dublu vâsle masculin de la Jocurile Olimpice.

Florin Enache și Andrei Cornea s-au impus în cursa de canotaj dublu vâsle masculin la Jocurile Olimpice. Românii au atacat pe finalul cursei și au terminat primii, cucerind medaliile de aur.

Sportivii noștri au încheiat cu timpul de 6:12.58, iar podiumul a fost completat de echipajele din Olanda (6:13.92) și Irlanda (6:15.17).

Cursa a fost în direct pe TVR, Eurosport, platforma MAX și live text pe Golazo.ro.

„Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin. Prima medalie de aur în această probă, dacă nu mă înşel. Sunt foarte bucuros că am reuşit să scriem din nou istorie. Eu cu Andrei am scris istorie, nu am cuvinte să mă exprim.

Ştiam că putem reuşi, doar că nu am vrut să mă afirm înainte. În 4 zile este ziua mea de naştere şi este cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam face vreodată” – Florin Marian Enache, medaliat de aur în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice de la Paris, la TVR.

„Nu nu am cuvinte, am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că cu culoaruş unu, dacă nu mă înşel, am câştigat şi la europene. Ieri, când am văzut că ne-a pus pe unu şi avem culoarul unu, am zis că na, nu se poate altfel în afară de culoarul unu, să-mi dea locul unu. N-am cuvinte” – Andrei Cornea, medaliat de aur în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice de la Paris, tot la TVR.

Reamitim că Enache şi Cornea sunt campioni europeni en-titre.

