Jocurile Olimpice – Fetele noastre au încheiat pe locul patru la canotaj patru rame feminin

27.04.2024 SzegedHungary European Rowing Championship final B Madalina Beres,2 Maria Lehaci,3 Magdalena Rusu,S Amalia Beres Romania

Amalia Bereş, Maria Rusu, Maria Lehaci, Adriana Adam au fost aproape de a cuceri medalia de bronz, dar atacul final nu a fost suficient pentru a încheia pe podiumul finalei de canotaj a probei de patru rame feminin de la Jocurile Olimpice.

Aurul a fost cucerit de Olanda (6:27.13), argintul de Marea Britanie (6:27.31), iar bronzul de Noua Zeelandă (6:29.08).

Fetele noastre au încheiat cursa cu timpul de 6:29.52

Echipajul de patru rame (4-) feminin, format din Amalia Bereş, Maria Rusu, Maria Lehaci şi Adriana Adam, s-a calificat în finala probei, la Jocurile Olimpice de la Paris. Amalia Bereş a promis că în finală sportivele din România vor face spectacol, scrie News.ro.

”Finala e finală. Mai avem un pic de rectificat, startul şi finişul. Noi am simţit că nu am avut ritm şi, cum am mai spus, dacă îmbunătăţim şi startul, ar putea să fie o cursă perfectă. În orice caz, suntem încrezătoare şi vă invităm să ne urmăriţi în finală, promitem spectacol!”, spune Amalia Bereş, conform COSR.

”La acest nivel nimeni nu este de neînvins. A fost un pic dificil cu condiţiile, vântul un pic mai multă contră, mai mult lateral, se modifică, dar gestionăm foarte bine. Doamne ajută să fie bine!”, a adăugat Magdalena Rusu.

”Suntem în finală şi acolo totul va fi altfel, vom gestiona cursa în aşa fel încât să îi bucurăm pe toţi cei care ne susţin. Atmosfera de aici e impresionantă!”, a spus şi Adriana Adam.

