Jucătoarele din România acceptate direct pe tabloul de la US Open 2024 – Surpriza importantă de la masculin

Organizatorii de la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului din tenisul de câmp, au făcut publică lista jucătoarelor acceptate direct pe tabloul de concurs de simplu de la Flushing Meadows.

Conform sursei citate, România are asigurate locurile pe tabloul principal pentru Sorana Cîrstea (rămâne de văzut dacă va participa sau nu, a zis că va lua o pauză mai lungă de la tenis), Jaqueline Cristian și Ana Bogdan.

Pentru Simona Halep (aflată în prezent pe locul 1127 în ierarhia mondială) singura variantă de a participa este să primească un wild card din partea organizatorilor americani.

Pentru Anca Todoni, Irina Begu (nu mai beneficiază și la Grand Slamul american de clasament protejat) și Gabriela Ruse există varianta calificărilor pentru a putea ajunge pe tabloul principal de la US Open.

Marea surpriză vine însă de pe tabloul de simplu masculin de la Flushing Meadows: Rafael Nadal (beneficiar al unui clasament protejat) apare pe lista participanților de la US Open 2024.

De pe listă nu lipsesc numele importante ale circuitului masculin precum Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev și Daniil Medvedev.

US Open 2024 va avea loc la New York în perioada 26 august – 8 septembrie 2024. Campionii en-titre sunt Novak Djokovic și Coco Gauff.

Four-time champion, Rafael Nadal, is on the US Open entry list with a protected ranking 🏆



One last dance at Flushing Meadows 🇺🇸 pic.twitter.com/Cg5wL0lu7w