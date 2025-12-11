Jurnalistul Alex Nedea, mesaj scurt după ce documentarul Recorder „Justiție capturată” a dus la proteste în stradă

Jurnalistul Alex Nedea de la Recorder, fotografiat în parlament în 2022 în timpul unei audieri despre intimidările la care sunt supuși jurnaliștii, FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Alex Nedea, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ai site-ului de investigație Recorder, a publicat joi dimineața un mesaj scurt legat de protestele generate de investigația „Justiție capturată”, el amintind de una dintre afirmațiile făcute în documentar.

„Judecătoarea Andrea Chiș spune în documentarul Recorder: ‘Nu poți să amuțești o mulțime’. Mulțimea, aseară, în câteva imagini”, a scris Nedea, atașând postării făcute pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii de la proteste.

HotNews.ro, care a transmis LIVE de la protestul din București, a arătat că sute de persoane au manifestat în fața sediului CSM cu pancarte și mesaje precum „Hoții prinși, nu prescriși”, „Justiție, nu mafie” și „Recorder suntem noi”. O manifestație similară s-a desfășurat și la Cluj.

Documentarul care a scos la iveală nereguli grave în sistemul juridic din România a fost văzut până miercuri seara de 1,5 milioane de ori pe YouTube a fost difuzat și de TVR. Documentarul a adus TVR cea mai mare audiență din 2025, cu excepția dezbaterii de la alegerile prezidențiale.

Pe YouTube, între timp, el s-a apropiat de pragul de două milioane de vizionări.

Neregulile semnalate de documentarul „Justiție capturată”, comentate în direct de o judecătoare exclusă din magistratură de CSM

În timp ce documentarul era difuzat miercuri seara de TVR, fosta judecătoare Daniela Panioglu a avut o intervenție în direct la Euronews România pentru a discuta despre forma de aranjare a proceselor și alte aspecte dezvăluite de investigație. „Există probele”, a spus Panioglu, referindu-se la modul în care completurile de judecată sunt schimbate pentru lungirea proceselor și intervenția prescrierii faptelor. Judecătoarea Daniela Panioglu a fost exclusă de CSM din magistratură.

„Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție. Să vă luați orice speranță, abandonați toți, pentru că este un sistem controlat”, a afirmat Daniela Panioglu în studioul Euronews România. Felul în care ea a fost eliminată din dosarele judecate a fost adus în atenție în documentarul „Justiție capturată”.

„Situația e foarte gravă, a fost trecută sub tăcere, s-a suferit în tăcere atâta timp, dar cred că așa nu se mai poate în societatea română. Justiția este nefuncțională”, a adăugat ea, în emisiunea Euronews a jurnalistului Vitali Cojocari.

Daniela Panioglu a judecat împreună cu Alina Nadia Guluțanu la Curtea de Apel Bucureşti dosarul fostului șef al Casei de Asigurări de Sănătate Lucian Duță, acuzat că a luat o mită de 6,3 milioane de euro, finalizat cu o condamnare de 6 ani de închisoare. Fosta judecătoare Andrea Chiș, fosta membră a CSM citată și de Alex Nedea în mesajul său de joi dimineața, s-a opus sancționării celor două magistrate.

Ulterior, Instanța supremă a anulat decizia CSM de excludere.

Decizie fără precedent a Curții de Apel București după difuzarea documentarului Recorder

Curtea de Apel București, una dintre piesele centrale ale investigației Recorder, a anunțat că va susține joi la ora 12:00 „o conferinţă extraordinară de presă” pentru a răspunde acuzațiilor care i se aduc în documentar. Este pentru prima oară când conducerea Curții de Apel decide să vină în fața publicului, prin intermediul presei, într-un asemenea context. Anunțul a fost comunicat redacțiilor miercuri seară, în momentul în care documentarul Recorder era difuzat de TVR 1.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, Curtea de Apel București lansase un atac virulent, într-un comunicat de presă, la adresa judecătorului Beşu Ionel Laurenţiu, unul dintre magistrații care au vorbit cu jurnaliștii Recorder fără protecția anonimatului.

Printre altele, conducerea instanței de apel a sugerat inclusiv că Beșu ar fi un „ofițer acoperit” și a spus că afirmațiile făcute de acesta în documentarul Recorder denaturează grav faptele și sunt „contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare”.

„Prin natura și consecințele sale, această situație generează o afectare majoră a bunei funcționări a actului de justiție. Gravitatea afirmaţiilor judecătorului impun ca Inspecția Judiciară, CSM, CSAT și CNSAS să clarifice aspectele ce planează asupra tuturor elementelor acestui caz, sens în care vom adresa solicitări corespunzătoare”, a declarat Curtea de Apel în încheierea comunicatului său.