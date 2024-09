Keir Starmer, contestat dur în rândul propriului partid. Scandalul cadourilor scumpe primite ia amploare: „Nepotismul și avariția sunt ieșite din comun”

Noul guvern al prim-ministrului britanic Keir Starmer s-a confruntat sâmbătă cu prima sa demisie, când deputata Rosie Duffield a părăsit Partidul Laburist, acuzând formațiunea de „ipocrizie” din cauza acceptării unor cadouri, scrie AFP.

Într-o înverșunată scrisoare de demisie, Duffield l-a denunțat pe Keir Starmer pentru aplicarea unor politici „crude și inutile”.

„Mizeria, nepotismul și aparenta avariție sunt ieșite din comun”, a scris ea, după ce la începutul acestei luni s-a aflat că Starmer a acceptat mai mult de 100.000 de lire sterline în cadouri și ospitalitate, în timp ce guvernul tăia o plată anuală de 300 de lire sterline pentru încălzirea de iarnă care îi ajuta pe aproximativ 10 milioane de pensionari.

„Mi-e atât de rușine de ceea ce tu și cercul tău interior ați făcut pentru a păta și umili partidul nostru odată mândru”, a mai afirmat deputata.

Duffield a spus că „ipocrizia” unui lider care se bucură de haine scumpe și excursii gratuite în timp ce le cere altora să strângă cureaua este „uluitoare”.

Labour-elected Rosie Duffield explains that she's left the Labour party because Keir Starmer followed the rules which allow for gifts, and he declared them properly



She raises some valid points on why anyone who earns such a high salary would accept gifts in the first place,… pic.twitter.com/nfSfRRKzu8