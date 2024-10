Kelemen Hunor, despre certurile din coaliție: „Dacă asta este perfecţiune, nu ştiu cum arată o guvernare instabilă şi imperfectă”

Liderul Uniunii Democrate Maghiare din România(UDMR), Kelemen Hunor, a afirmat miercuri că a rămas perplex în ultimele zile după ce a văzut declaraţiile liderilor coaliţiei, care, deşi se certă, spun că guvernarea merge perfect. „Datoria şi deficitul creşte, condiţiile financiare sunt din ce în ce mai proaste, nu prea sunt bani”, a spus Kelemen Hunor, adâugând că, „dacă asta este perfecţiune, nu ştiu cum arată o guvernare instabilă şi imperfectă”, scrie News.ro.

Liderul UDMR a fost întrebat cu care dintre ele două partide din coaliţie – PSD sau PNL – ar fi dispus să intre la guvernare după alegeri, având în vedere că președinții celor două formaţiuni şi-au exprimat dorinţa de a coopta Uniunea la guvernare.

„În funcţie de rezultatele alegerilor, vom răspunde la această întrebare. Astăzi nu pot să răspund la această întrebare, că trebuie să aşteptăm rezultatul alegerilor. Foarte multe combinaţii nu vor fi posibile, trei, patru maxim, dar nu intru eu astăzi în speculaţie, aşteptăm votul cetăţenilor”, a răspuns Kelemen Hunor.

Întrebat dacă liderii coaliţiei chiar vor UDMR la guvernare după alegeri sau este doar o tactică de campanie, el a afirmat: „Nu mă pricep eu, nu mă pricep la strategii politice sofisticate şi, mai ales, nu ştiu care e strategia fiecăruia. Am văzut şi eu, am rămas şi eu perplex de câteva ori în aceste zile, dar asta nu contează. Eu am strategia mea, avem strategia noastră şi eu vreau să mă adresez tuturor cetăţenilor care aşteaptă vocea raţiunii şi vor să voteze bunul simţ”.

Chestionat de ce a rămas perplex, liderul UDMR a explicat: „Păi, aşa cum se ceartă cei din coaliţie, în primul rând şi spun că guvernarea merge perfect. După cum aţi văzut, guvernarea merge perfect, datoria şi deficitul creşte, condiţiile financiare sunt din ce în ce mai proaste, nu prea sunt bani, dar ei spun că merge perfect guvernarea. Ok, dacă asta este perfecţiune, nu ştiu cum arată o guvernare instabilă şi imperfectă”.

„Apoi, unul spune celuilalt că numeşte premier dacă câştigă alegerile prezidenţiale, domnul Ciolacu, domnului Ciucă, bineînţeles, şi domnul Ciucă spune, dacă el câştigă, nu-l numeşte pe domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu spune că împărţeşte puterea. Cu cine împarte puterea? Pun şi o întrebare. Cu domnul Ciucă, sau cu domnul Iohannis, eventual cu Elena Lasconi, că altă posibilitate nu prea există”, a detaliat Kelemen Hunor.

„Dacă el spune că va numi pe domnul Ciucă şi vor guverna împreună, atunci de ce se mai organizează alegeri? Deci, din acest punct de vedere mă uit şi eu, nu înţeleg eu strategia asta sofisticată, dar probabil că are un sens”, a adăugat preşedintele UDMR.

Întrebat cu care dintre cele două partide sau dintre cei doi lideri s-a înţeles mai bine, Kelemen Hunor a răspuns: „Nu pot să mă bag eu acuma între doi. Între cei doi, văd că nu prea se înţeleg, sau Marcel nu se înţelege cu Nicu, sau invers, nu mai ştiu. Dar nu mă bag eu”.

Kelemen Hunor, dacă România este un stat eşuat: „Da, categoric!”

El a mai spus miercuri că România este „categoric” un stat eşuat care nu poate să-şi protejeze cetăţenii.

„Da, categoric! Nu are capacitatea de a apăra cetăţeni, pe oameni. Există enorm de multe abuzuri din partea instituţiilor şi din partea birocraţiei. Este un stat hiper-birocratizat. Oamenii sunt furioşi când merg la Fisc, când merg la spital, când merg la diferite instituţii şi spun «Domnule, de ce nu se poate să primim servicii de calitate?»”, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat că, cel puţin atunci când s-a referit la România ca la un stat eşuat, preşedintele Klaus Iohannis a avut dreptate.

Întrebat ce ar face altfel decât actualul șef al statului, Kelemen Hunor a precizat: „Nu aş călători în avion din acest tip cu care a călătorit şi călătoreşte Iohannis, nu aş sta retras în Palatul Cotroceni, aş vorbi cu oameni, cu te categorii sociale ş.a.m.d”.

Preşedintele Klaus Iohannis se declara, pe 1 decembrie 2021, „îngrozit de tragedia de la Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa, unde nouă persoane au murit în urma unui incendiu izbucnit la Secţia ATI”, el calificând situaţia drept „o nouă dramă teribilă care confirmă infrastructura deficitară a sistemului de sănătate românesc”.

Iohannis a spus atunci că „statul român a eşuat în misiunea sa fundamentală de a-şi proteja cetăţenii”.