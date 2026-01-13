Kelemen Hunor: „O problemă serioasă” la SRI care nu are de peste doi ani director civil / „Nicușor Dan trebuie să facă pasul cât mai repede”

Kelemen Hunor, la cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune că nu au mai existat discuții în coaliție pe tema numirilor șefilor de servicii, din august, atunci când Nicușor Dan a fost la o discuție cu liderii coaliției și i-a propus pe Gabriel Zbârcea, pentru șefia SRI și pe Marius Lazurcă, la SIE. „Nu știu dacă ei au mai discutat între timp. Dacă președintele Nicușor Dan a discutat cu colegii mei, cu mine n-a discutat. Nu știu ce calcule face”, a spus el.

Într-un interviu pentru G4Media, Kelemen Hunor, unul dintre liderii coaliției a fost întrebat despre numirile șefilor serviciilor secrete, despre care președintele Nicușor Dan a început să vorbească încă în luna iulie a anului trecut.

Întrebat dacă au existat discuții în coaliție sau cu președintele Nicușor Dan despre viitorii directori ai serviciilor de informații, liderul UDMR a spus negativ:

„Nu. Eu n-am discutat nici cu președintele Nicușor Dan, nici cu colegii din coaliție. În august – septembrie a fost un moment când a venit Nicușor Dan la ședința coaliției. Eu plecasem 2-3 zile de concediu cu fratele meu în Deltă. Și în acel moment când a venit președintele, eu n-am fost acolo. Dacă știam că vine, sigur că aș fi stat. Știu de discuția de acolo cu cele două nume…”, a răspuns Kelemen Hunor.

Hunor a fost întrebat de jurnaliștii G4Media dacă confirmă faptul că la acea discuție șeful statului le-a propus lui Ilie Bolojan și lui Sorin Grindeanu pe Gabriel Zbârcea, pentru șefia SRI și pe Marius Lazurcă, actual consilier prezidențial, pentru SIE.

El a spus că nu a fost prezent la discuția care a avut loc atunci când Nicușor Dan a fost la Guvern, dar că a fost informat de colegii din coaliție că cei doi au fost propuși.

„După aceea n-am avut nicio discuție nici cu președintele, nici cu colegii din coaliție. Am citit în presă fel de fel de variante, mă uit și eu, mă minunez la unele variante din variantele acestea. Nu știu dacă ei au mai discutat între timp. Dacă președintele Nicușor Dan a discutat cu colegii mei, cu mine n-a discutat. Nu știu ce calcule face”, a mai spus liderul UDMR.

„O problemă serioasă, de credibilitate”

Kelemen Hunor a zis apoi că există o „problemă serioasă la Serviciul Român de Informații”, aceea că nu are un director civil de doi ani și jumătate.

„E o problemă serioasă, chiar de credibilitate a serviciului în relația cu partenerii. La SIE avem un director, nu știu în ce relație e cu președintele, dar acolo măcar există un director civil”.

De asemenea, el a declarat că Nicușor Dan „trebuie să facă pasul următor (n.red. – numirea noilor directori) cât mai repede”.

Ce spune despre Predoiu, Abrudean și Vlădică

În spațiul public au fost vehiculate în ultimele săptămâni mai multe nume care putea apărea pe lista scurtă pentru funcțiile de directori ai SRI și SIE. Kelemen Hunor a fost întrebat pe cine ar vedea mai potrivit ca șef la SRI dintre Cătălin Predoiu, actualul ministrul de Interne, Mircea Abrudean, președintele Senatului, apropiat al premierului Bolojan și Florin Vlădică, consilier de stat și director al Oficiului Informaţii Integrate de la Palatul Cotroceni.

„Pe Cătălin Predoiu îl știu de foarte, foarte mult timp. E un om extrem de bine pregătit în zona lui. A mai fost la Justiție, a mai fost la Interne, cunoscând și abilitățile lui de om politic e o variantă”, a spus șeful UDMR.

Despre Mircea Abrudean, Hunor a spus că nu se cunosc foarte bine, „n-am discutat mai mult de 10 minute”.

„Nu știu dacă din punct de vedere intelectual o duce sau nu, că totuși aici vorbim despre o instituție extrem de complicată și într-o perioadă și mai complicată. Deci nu pot să-mi dau cu părerea nici într-un fel despre Mircea Abrudean, că nu-l cunosc. Asta este viața”, a mai spus Hunor.

Întrebat la ce se referă prin formularea „din punct de vedere intelectual”, președintele UDMR a explicat că e nevoie ca viitorul președinte al SRI să înțeleagă sistemul, să aibă autonomia și puterea necesare.

„Pe Florin Vlădică nici măcar atât nu-l știu. Odată ne-am întâlnit undeva, dar n-am cum să vă spun mai mult decât că mi s-a părut un om serios, cum și Abrudean un om serios, dar nu știu dacă are pregătire necesară și dacă duce”, a mai spus Kelemen Hunor.

Ce a spus Nicușor Dan despre numirile de la SRI și SIE

Întrebat, la finalul lunii noiembrie de jurnaliști când va face numirile la conducerea serviciilor de informații, președintele a răspuns scurt: „Probabil la începutul anului viitor”.

Șeful statului a spus, din nou, că „e nevoie de un director civil la SRI”: „O să-l avem”. „Până atunci, garantez eu”, a mai spus președintele, după ce a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare a Țării.

Cât despre momentul în care vor fi numiți cei doi șefi ai serviciilor, Nicușor Dan a spus că „probabil la începutul anului viitor” (n.red. – în 2026).

„Președintele este hotărât să pună la DNA un om în care are deplină încredere”, a explicat pentru HotNews o sursă de la Palatul Cotroceni. Afirmația a fost confirmată din a doua sursă, care a adăugat că Nicușor Dan are două mize în această alegere: șeful SRI și cel al DNA.

Șeful statului consideră cele două instituții, SRI și DNA, ca fiind vitale în politica anticorupție și de recâștigare a încrederii cetățeanului în stat. Atât la SRI, cât și la SIE s-a consacrat numirea de civili.