Koeman: „Am simțit că am fost echipa mai bună la final”

Selecționerul Olandei, Ronald Koeman, are „sentimentul” că echipa sa a fost „echipa mai bună la final” în semifinala cu Anglia, pierdută cu 2-1, după golul marcat de Ollie Watkins în prelungiri, miercuri, la Dortmund.

„Suntem dezamăgiți de rezultatul final, după un meci în care am început bine. Ne-am chinuit să îi oprim la mijlocul terenului pe Bellingham, Foden și așa mai departe. Am simțit că am fost echipa mai bună la final, am atacat mai mult, dar ei au marcat. Este greu de acceptat”, a spus el, citat de AFP.