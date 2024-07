Anglia se califică dramatic în finala EURO 2024 – Watkins declanșează nebunia la Dortmund / Urmează finala cu Spania de la Berlin

Anglia a reușit o calificare dramatică în finala Campionatului European din Germania, după ce a învins Olanda cu scorul de 2-1. Englezii se califică astfel în a doua finală consecutivă de Campionat European, după cea din 2021.

Ollie Watkins califică Anglia în a doua finală consecutivă de Campionat European

Naționala de fotbal a Angliei s-a calificat miercuru în finala EURO 2024, după un nebun contra Olandei la Dortmund.

„Portocala Mecanică” a deschis scorul prin Xavi Simons (min 7), care a marcat cu o execuție superbă de la aproximativ 23 de metri, dar britanicii au revenit în meci în minutul 18, când Harry Kane a transformat impecabil o lovitură de la 11 metri.

Până la pauză, ambele formații au lovit bara. Batavii au fost aproape de a marca prin Dumfries, dar lovitura sa de cap a lovit transversala, iar replica englezilor a venit imediat, la șutul lui Foden, care a lovit de asemenea bara.

Anglia va juca finala CE cu Spania (foto: Nigel French / PA Images / Profimedia)

În a doua repriză posesia a fost punctul forte a naționalei lui Southgate, dar olandezii au fost cei care au irosit ocaziiile de gol. Până la urmă, selecționerul Angliei a fost inspirat și l-a aruncat în luptă pe Watkins, care a înscris golul victoriei în minutul 90, cu un șut foarte bun care l-a învins pe Verbruggen.

Astfel, în finala de la Berlin se vor înfrunta Spania și Anglia. Englezii au jucat și finala Europeanului din 2021, dar atunci au pierdut în fața Italiei la loviturile de departajare.

Koeman: „Am simțit că am fost echipa mai bună la final”

Selecționerul Olandei, Ronald Koeman, are „sentimentul” că echipa sa a fost „echipa mai bună la final” în semifinala cu Anglia, pierdută cu 2-1, după golul marcat de Ollie Watkins în prelungiri, miercuri, la Dortmund.

„Suntem dezamăgiți de rezultatul final, după un meci în care am început bine. Ne-am chinuit să îi oprim la mijlocul terenului pe Bellingham, Foden și așa mai departe. Am simțit că am fost echipa mai bună la final, am atacat mai mult, dar ei au marcat. Este greu de acceptat”, a spus el, citat de AFP.

Watkins, despre faza golului: Când marchezi, corpul tău trece prin tot felul de emoții/ Sunt frustrat că nu joc

Watkins a marcat golul victoriei împotriva Olandei la începutul timpului suplimentar (2-1), după ce îl înlocuise cu câteva minute mai devreme pe căpitanul Harry Kane.

„Numărul de oameni care mi-au trimis mesaje astăzi pentru a-mi spune că voi marca în seara asta când voi intra în teren este o nebunie. Sper să facă la fel pentru finală sau să-mi dea numerele de la loterie”, a râs el.

„Când marchezi un gol, corpul tău trece prin tot felul de emoții, dar acesta a fost un sentiment diferit. A fost ca în slow motion când am alergat până la băieți și am sărbătorit”, a explicat Watkins faza golului.

Jucătorul englez a punctat totuși că nu este mulțumit de statutul său de rezervă.

Olanda – Anglia 1-2, la EURO 2024

FINAL!

Min 90+3: Brobbey și Zirkzee intră în locul lui Dumfries și Xavi Simons. Lan Anglia intră Konsa și Gallagher în locul lui Saka și Mainoo.

Min 90: S-au acordat două minute de prelungiri.

Min 90: GOOOOOOL ANGLIA!!!! Watkins marchează superb cu un șut puternic și declanșează nebunia la Dortmund.

Ollie Watkins duce Anglia în finală Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Min 88: Cole Palmer șutează cu piciorul stâng, dar mingea se duce departe de poarta olandeză.

Min 87: Van Dijk încasează și el galben pentru proteste.

Min 86: Bukayo Saka primește galben pentru proteste.

Min 80: Cole Palmer intră în locul lui Phil Foden. Kane este și el înlocuit de Watkins.

Min 79: Bukayo Saka marchează pentru englezi, dar golul este anulat pentru ofsaid.

Min 77: Șansă de gol pentru elevii lui Ronald Koeman. Xavi Simons șutează din prima din marginea careului, mingea lovește pământul și ajunge în brațele lui Pickford.

Min 72: Jude Bellingham încasează cartonașul galben pentru un fault tare la De Vrij.

Min 68: Gakpo trimite o centrare șutată, Pickford este obligat să intervină.

Min 65: Ocazie pentru Olanda! Van Dijk reia spre poartă, însă Pickford intervine salvator.

Min 53: Fără ocazii până acum în repriza a doua. Englezii au controlul posesiei.

Min 46: A început repriza a doua. S-au făcut schimbări în ambele echipe. Luke Shaw îl înlocuiește pe Trippier și Weghorst în locul lui Malen.

Pauză. Egalitate între Olanda și Anglia după primele 45 de minute. Deși a început în forță partida și a preluat rapid conducerea. Olanda a fost egalată, iar englezii au controlat a doua parte a primei reprize.

Xavi Simons a deschis scorul cu o superexecuție Foto: Martin Meissner / AP / Profimedia

Min 45: Prima repriză va fi prelungită cu trei minute.

Min 39: Phil Foden încearcă să surprindă portarul advers cu un șut din marginea careului. Portarul batav reține mingea fără mari probleme.

Min 35: Schimbare la Olanda. Memphis Depay este înlocuit de Veerman.

Min 32: Bară Anglia! Phil Foden trimite un șut fabulos, dar mingea zguduie vara porții lui Verbruggen.

Min 30: Bară Olanda! Denzel Dumfries lovește cu capul în urma unei lovituri de colț, însă mingea lovește bara.

Min 29: Șansă de gol pentru Olanda. Depay i-a pasat bine lui Malen, iar jucătorul de la Dortmund a șutat din prima, dar mingea a fost blocată. Este corner pentru Olanda.

Min 23: Ce ocazie pentru Anglia! Mainoo trimite o pasă excelentă pentru Foden, jucătorul lui City trimite mingea pe lângă Verbruggen, dar balonul este oprit pe linia porții de Dumfries.

Olandezii evită în extremis golul Foto: Paul Terry / Zuma Press / Profimedia

Min 18: GOL ANGLIA! Harry Kane transformă de la punctul cu var. Nicio șansă pentru Verbruggen.

Harry Kane egalează de la punctul cu var Foto: Hassan Ammar / AP / Profimedia

Min 17: Penalty Anglia. Dumfries comite fault asupra ui Kane. Olandezul primește cartonaș galben.

Min 13: Harry Kane expediază un șut periculos, dar Verbruggen respinge în lateral.



Min 15: Harry Kane ratează o șansă mare de gol. Acesta trimite peste poartă dintr-o poziție bună. Arbitrul verifică un posibil penalty.

Min 7: GOL OLANDA! După o recuperare foarte bună, olandezii deschid scorul prin Xavi Simons, care îl execută pe Pickford cu un șut fabulos.

Gol superb Xavi Simons Foto Nigel Keene/ProSports/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Min 4: Olandezii au încercat să-și surprindă adversara pe contraatac. Acțiunea a fost dejucată de apărarea englezilor.

Atmosferă de senzație în tribune la Olanda-Anglia Foto: Andreea Alexandru / AP / Profimedia

Min 1: A început meciul. Atmosferă senzațională creată de suporterii celor două selecționate.

S-au intonat imnurile celor două țări. Fanii olandezi domină fondul sonor pe Westfalenstadion din Dortmund.

Suporteri englezi Foto: Friso Gentsch / DPA / Profimedia

Echipele de start:

Olanda (4-3-3): Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake – Schouten, Simons, Reijnders – Malen, Gakpo, Depay.

Selecționer: Ronald Koeman (61 de ani)

Rezerve: Bijlow, Flekken, Geertruida, De Ligt, Wijnaldum, Weghorst, Frimpong, Van de Ven, Veerman, Blind, Brobbey, Maatsen, Zirkzee, Bergqijn, Gravenberch.

Anglia (3-4-2-1): Pickford – Walker, Stones, Guehi – Saka, Mainoo, Rice, Trippier – Foden, Bellingham – Kane.

Selecționer: Gareth Southgate (53 de ani)

Rezerve: Ramsdale, Henderson, Shaw, Alexander-Arnold, Konsa, Dunk, Gallagher, Toney, Gordon, Watkins, Bowen, Eze, Gomez, Palmer, Wharton.

Arbitru principal: Felix Zwayer (Germania)

Arbitri asistenți: Stefan Lupp, Marco Achmuller (Germania)

Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)

Asistent VAR 1: Christian Dingert (Germania)

Asistent VAR 2: Marco Fritz (Germania)

Arbitru de rezervă: Daniel Siebert (Germania)

Stadion: Signal Iduna Park (Dortmund)

EURO 2024, tabloul semifinalelor

Spania – Franța 2-1

Olanda – Anglia 1-2