Legea lui Bolojan amânată de CCR pentru 16 ianuarie are termen de intrare în vigoare 1 ianuarie. Ce spune despre asta un fost ministru al Justiției

Proiectul Guvernului Ilie Bolojan privind pensiile magistraților „este momentan compromis” deoarece în text se prevede intrarea acestuia în vigoare de la 1 ianuarie 2026, iar CCR a amânat luni luarea unei decizii până pe 16 ianuarie, a afirmat deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiției.

„Prin sabotajul realizat de către cei 4 judecători propuși la CCR de PSD, proiectul de lege referitor la pensiile magistraților este momentan compromis”, a scris el pe Facebook după ce Curtea Constituțională a amânat iar o decizie din cauza lipsei de cvorum.

Stelian Ion a spus că este evident că proiectul nu mai poate intra în vigoare de la 1 ianuarie.

Stelian Ion: Legea va trebui iar modificată de Parlament

„În eventualitatea în care cei 4 nu vor mai boicota ședința și pe 16 ianuarie, iar obiecțiile de neconstituționalitate vor fi respinse, aceasta lege va trebui modificată în regim de urgență de către Parlament, de preferat printr-o lege care să fie publicată în același Monitor Oficial în care va fi publicată și legea în discuție. Doar că și acel proiect de modificare va putea fi contestat la CCR”, a explicat el.

„Oare cum se vede din exterior povestea asta? Părem oameni serioși, cu toate țiglele pe casă?”, și-a încheiat Stelian Ion postarea de pe Facebook.

Această problemă privind data de intrare în vigoare a proiectului a fost reclamată și de ministrul USR al Apărării, Radu Miruță.

El a declarat că „va începe iar sarabanda în Parlament pentru a tărăgăna aceste lucruri”. „Nici nu prea contează ce se întâmplă pe 16 ianuarie pentru că trebuie să se întoarcă în Parlament”, a afirmat Miruță într-o intervenție la Digi24.

„O altă consecință majoră este riscul de a pierde bani din PNRR”, a adăugat el.

Jalonul de 231 de milioane de euro

Un jalon PNRR de 231 de milioane de euro depinde de reforma pensiilor magistraților. Jalonul 215 din PNRR prevede „Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale” (indemnizații și pensii stabilite și plătite în baza unor legi cu caracter special). Jalonul 215 avea ca termen 28 noiembrie 2025.

În luna martie a acestui an, Ministerul Fondurilor Europene a precizat că Bruxellesul „a informat România că jalonul 215 nu mai poate fi considerat îndeplinit în mod satisfăcător, pe fondul problemelor de echitate în stabilirea anumitor categorii de pensii speciale în raport cu sistemul public general de pensii publice. Valoarea sumei suspendate până la îndeplinirea în mod satisfăcător a jalonului este de 230 milioane euro.”

În octombrie, CSM a afirmat că proiectul de lege cu reforma pensiilor magistraților pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament nu are nicio legătură cu obligațiile României din PNRR.

În replică, ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru a acuzat apoi CSM de afirmații „nefondate și periculoase”, insistând că reforma pensiilor magistraților este un jalon din PNRR de care depind 231 de milioane de euro din fondurile europene.